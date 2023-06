Accueil Envoyer Imprimer Partager Lombard Odier Investment Managers et Systemiq annoncent la création de holistiQ Investment Partners Lombard Odier Investment Managers (LOIM), la société de gestion d’actifs du groupe bancaire suisse Lombard Odier, et Systemiq, la société leader dans le domaine du changement systémique, annoncent aujourd’hui un nouveau partenariat pour créer holistiQ Investment Partners (holistiQ)





Animée par des convictions claires sur la vitesse et l’ampleur de la transition économique, la plateforme cherchera à déployer des capitaux afin de saisir des opportunités d’investissement, en se concentrant sur la transformation de systèmes économiques clés tels que l’énergie, la terre et les océans, et les matériaux. holistiQ visera à offrir une gamme diversifiée et innovante de stratégies d’investissement sur les marchés publics et privés, assortie d’un volet dédié aux solutions fondées sur la nature.



Au travers de recherches approfondies et de prévisions scientifiques sur la transition économique vers un avenir plus durable et régénérateur, ainsi que son impact sur tous les secteurs et toutes les zones géographiques, holistiQ donnera à ses clients la possibilité de capitaliser sur de nouvelles opportunités d’investissement dans le cadre de la transition environnementale afin de générer des rendements potentiels durables.



holistiQ sera dirigé conjointement par Taraneh Azad, Associée-gérante de Systemiq et Jean-Pascal Porcherot, Associé-gérant de Lombard Odier en charge de l’activité de gestion d’actifs, parallèlement à leurs fonctions actuelles. Ils superviseront une équipe de plus de 100 personnes, issues à la fois de LOIM et de Systemiq, combinant une recherche quantitative de pointe à des professionnels de l’investissement hautement qualifiés.



Pour Hubert Keller, Associé-gérant senior de Lombard Odier :

« holistiQ marque une étape importante dans l’histoire de nos deux entreprises et témoigne de la force de notre ambition commune de créer des solutions innovantes pour faire progresser la transition environnementale à l’échelle mondiale. Il s’agit d’un partenariat unique qui exploitera les capacités distinctes, mais interconnectées, des deux institutions. En outre, il illustre l’engagement de Lombard Odier à développer en permanence des solutions d’investissement de pointe pour répondre aux besoins de nos clients, et à les servir en tant qu’investisseur de premier plan orienté sur la performance et le développement durable. Nous nous réjouissons d’approfondir nos relations existantes avec Systemiq au travers de ce partenariat. »



Jeremy Oppenheim, Fondateur/Associé senior de Systemiq, a déclaré :

« Pour construire une économie mondiale nette positive, 5 à 6’000 milliards de dollars de capitaux d’investissement doivent être déployés dans le monde chaque année, la plupart d’entre eux étant des capitaux privés. Systemiq collabore avec Lombard Odier depuis plusieurs années et nous avons trouvé le partenaire idéal afin de créer holistiQ. En combinant les meilleures capacités de recherche des deux Maisons, nous développerons des stratégies d’investissement différenciées avec des convictions claires basées sur des connaissances scientifiques et économiques. »



À propos de Lombard Odier IM

Chez Lombard Odier Investment Managers, nous repensons le monde avec un seul objectif en tête : proposer à nos clients des solutions de placement remarquables, qui répondent à leurs besoins sur la durée.

Nous sommes des spécialistes de l’investissement, en quête permanente de nouvelles opportunités de placement qui sortent des sentiers battus, et pour lesquelles notre équipe diversifiée et talentueuse peut apporter une plus-value réelle et durable. Nous réévaluons régulièrement nos connaissances et nos activités, et innovons au travers de nouvelles stratégies et façons d’investir.

Nous pensons que la prochaine révolution économique est déjà en marche et que la soutenabilité sera un moteur clé des rendements. Pour les investisseurs capables de s’adapter à cette nouvelle réalité, la soutenabilité créera des sources d’alpha supplémentaires, offrira de nouvelles opportunités d’investissement, optimisera les rendements et réduira les risques de portefeuille.

Notre équipe de spécialistes dans le développement durable combine l’utilisation de données sophistiquées, la rigueur académique et l’innovation technologique lui permettant de créer des outils scientifiques de pointe offrant des éclairages uniques sur notre environnement, accessibles à tous nos professionnels de l’investissement.

Ces points de vues exclusifs se reflètent dans notre large gamme de stratégies d’investissement soutenable alignées sur cette conviction essentielle.

Avec plus de 180 professionnels de l’investissement répartis dans 13 bureaux à travers le monde (Europe, Asie, Amérique du Nord), nous proposons un dispositif international complet, dont les actifs sous gestion s’élevaient au 31 décembre 2022 à 63 milliards de francs suisses.

LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS



À propos de Systemiq

Systemiq a été fondée en 2016 pour favoriser la réalisation de l’Accord de Paris et des Objectifs de développement durable de l’ONU en transformant les marchés et les modèles d’affaires dans quatre systèmes économiques clés : l’utilisation régénérative des terres, les matériaux circulaires, l’énergie propre et la finance durable.

Certifiée B-Corp, Systemiq combine le conseil stratégique à un travail de terrain à fort impact, et s'associe aux entreprises, à la finance, aux gouvernements et à la société civile pour apporter des changements.

Systemiq emploie plus de 340 personnes au Brésil, en France, en Allemagne, en Indonésie, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.

SYSTEMIQ



