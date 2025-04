Livre Blanc | Industrie de défense : vers un nouveau modèle de financement pour les PME-ETI européennes

Eight Advisory est le leader Européen des cabinets de conseil indépendants. Avec plus de 950 collaborateurs dont 113 associés, Eight Advisory est un cabinet de conseil financier, opérationnel et stratégique spécialisé dans la Transaction, la Restructuration et la Transformation. Eight Advisory est un groupe international présent en France, au Royaume-Uni, en Belgique, en Allemagne, en Suisse, aux Pays-Bas, en Espagne et aux Etats-Unis capable de se transformer, grâce à son statut de membre fondateur de Eight International, en une organisation mondiale de conseil s’appuyant sur plus de 3 000 professionnels dans plus de 30 pays en Europe, en Amérique, en Asie et en Océanie.