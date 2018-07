Litecoin Foundation devient propriétaire de 9,9 % de la banque allemande WEG Bank et accepte de fournir sa technologie de pointe et son expertise en marketing à TokenPay et ses diverses initiatives de blockchain, y compris :

• Cryptomonnaie TPAY

• Bourse décentralisée eFin (DEX)

• Gestion d'actifs TokenSuisse

• Plateforme de technologie financière de WEG Bank

• Moteur de transaction à multi-signatures



TokenPay Swiss AG a annoncé récemment son partenariat avec WEG Bank en Allemagne. En vertu des conditions de cet accord précédemment annoncé, TokenPay s'est portée acquéreur de 9,9 % de la banque et bénéficie également d'options d'achat de près de 90 % de la banque, sous réserve des autorisations réglementaires habituelles. Aujourd'hui, cette participation de 9,9 % dans WEGBank a été cédée à Litecoin Foundation en échange d'un accord élargi et complet de marketing et de services technologiques pour le bénéfice de TokenPay et de ses opérations de cryptomonnaie et commerciales. Du fait de ce partenariat, TokenPay et Litecoin s'associent pour créer une force majeure dans la création et la commercialisation de solutions de technologie financière (FinTech) cryptos modernes et basées sur le client.



TokenPay aura précisément un impact positif direct sur les capacités de mécanisation des blockchains de haut niveau de Litecoin. Le partenariat va se concentrer sur plusieurs domaines clés qui ont été identifiés par les analystes comme étant essentiels à la réussite de l'entreprise. Ces domaines incluent, entre autres, la cryptomonnaie TPAY et sa blockchain vitale, la bourse décentralisée eFin (DEX) et la monnaie EFIN, les produits de gestion des actifs TokenSuisse et les produits financiers structurés, la plateforme FinTech de WEG Bank y compris les cartes de débit à haute demande et le moteur de transaction multi-signatures TokenPay conçu pour le traitement rapide et sécurisé des paiements crypto d'e-commerce pour les marchands.



En outre, TokenPay est, au même moment, devenue propriétaire de 9,9 % supplémentaires de WEG Bank. Il est essentiel de comprendre qu'en vertu des lois bancaires allemandes, aucune entité ne peut posséder plus de 9,9 % d'une banque sans un accord réglementaire. Au moment de l'octroi de l'autorisation, TokenPay a l'intention d'exercer ses options et de se porter acquéreur des actions restantes de WEG Bank, que la société est autorisée à acheter. Avec l'apport majeur de Litecoin et sa technologie stratégique de marketing et de blockchains, le soutien logistique de WEG Bank et son partenariat de longue date avec Verge Currency, TokenPay estime pouvoir ajouter, à court terme, au moins plusieurs centaines de milliers de clients à sa plateforme de solutions de cartes de débit. Par conséquent, l'expertise technique de Litecoin constitue un avantage formidable pour l'établissement de directives et de normes d'automatisation complètes, que la banque pourra mettre à contribution pour explorer de nouvelles opportunités commerciales.



Pour Charlie Lee, directeur général de Litecoin Foundation : « Ce partenariat est un formidable accord gagnant-gagnant pour Litecoin et TokenPay. Je suis impatient d'intégrer Litecoin avec WEG Bank AG et tous les différents services que cette banque peut offrir afin de simplifier l'achat et l'utilisation de Litecoin. Je suis également ravi de la prise en charge par Litecoin de la bourse décentralisée eFin de TokenPay. »

De son côté Matthias von Hauff, fondateur et PDG de WEG Bank AG ajoute : « Le partenariat avec des institutions innovantes telles que TokenPay et Litecoin peut sembler de prime abord surprenant pour une entreprise aussi conservatrice que la nôtre. Nous avons toutefois examiné minutieusement les perspectives d'un avenir commun et nous sommes à présent convaincus que l'avenir des banques passe par l'adoption de ces méthodes de paiement modernes et inévitables. Nous sommes par conséquent fiers de nous associer avec les meilleurs dans ce domaine. »



M. Jorg E. Wilhelm, directeur du conseil de surveillance de TokenPay Swiss AG a déclaré : « Nous nous réjouissons d'acquérir une participation importante dans une banque commerciale à succès basée en Allemagne telle que WEG. Notre écosystème constitué par la blockchain TPAY, WEG Bank, TokenSuisse et Litecoin Foundation nous donne une occasion formidable en matière de solutions pour les commerçants ainsi qu'une clientèle solide et diversifiée pour notre activité de carte de débit crypto. La réalité tangible du rapprochement entre l'ancien et le nouveau monde est sidérante. »



TokenPay Swiss AG

TokenPay Swiss AG est une société de développement de blockchains qui incorpore la technologie cryptographique Bitcoin avec des fonctionnalités de sécurité et de confidentialité. TPAY est la monnaie la plus sécurisée au monde. Elle utilise un algorithme avancé de preuve d'enjeu, le blocage de Tor IP et est la cryptomonnaie de choix déployée dans la plateforme robuste TokenPay de traitement des commerçants e-commerce et de moteur de transactions multi-signatures. TokenPay possède un écosystème financier extensif qui inclut des participations clés dans des banques et des sociétés de gestion d'actifs.



Litecoin Foundation

La Litecoin Foundation est une organisation à but non lucratif basée à Singapour dont la mission est l'avancement de Litecoin pour le bénéfice de la société en développant et en promouvant des technologies de blockchain de pointe. Litecoin a été créée par Charlie Lee en 2011 et est une cryptomonnaie conviviale pour les transactions. Litecoin est couramment considérée comme étant la deuxième cryptomonnaie après Bitcoin en lui étant même supérieure pour les paiements grâce à des différences techniques clés qui lui procurent des vitesses de transaction plus élevées tout en proposant des frais moins importants.



WEG Bank AG

WEG Bank a été fondée en 2015 et est la deuxième banque initiée par le PDG Matthias von Hauff. Cet établissement dynamique et à la pointe du marché est reconnu dans l'ensemble du secteur comme étant un leader du marché dans le marché de la rénovation immobilière et les projets de modernisation. WEG Bank a l'intention de créer une nouvelle division qui ne perturbera par la division actuelle et qui permettra aux consommateurs et aux commerçants d'intégrer les services et la technologie FinTech et de blockchain.