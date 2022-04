Linklaters et Allens accompagnent Mirova dans le cadre de sa participation au tour de table de 450 M€ de TagEnergy Linklaters et Allens ont accompagné Mirova, l'un des principaux gestionnaires d'actifs durables français, affilié à Natixis Investments Managers et faisant partie du groupe BPCE, dans le cadre de sa participation à hauteur de 150 millions d'euros dans le tour de table de 450 millions d'euros de TagEnergy.

Mirova est rejoint par Impala SAS et Omnes Capital sur le tour de table, qui est destiné à être utilisé par TagEnergy, entreprise basée au Portugal, pour la réalisation de son portefeuille initial de 2,7 GW de projets d'énergie renouvelable dans cinq pays - le Royaume-Uni, l'Espagne, le Portugal, la France et l'Australie.



TagEnergy a été fondée en 2019 par Jacques Veyrat, Franck Woitiez et son équipe pour développer, construire et exploiter des projets d’énergies renouvelables. À la clôture de la transaction, Impala et TagTeam Holding, la société holding des managers-actionnaires de TagEnergy, resteront actionnaires majoritaires.



Mirova, qui gère près de 28 milliards d'euros d'actifs, a investi environ 2 milliards d'euros dans le secteur des infrastructures de transition énergétique via cinq de ses fonds. Au cours des 20 dernières années, ce gestionnaire d’actifs a contribué au financement en fonds propres de plus de 5,7 GW de capacité installée, et a investi dans plus de 300 projets éoliens, photovoltaïques, hydroélectriques, de stockage, de biomasse et de mobilité à faible émission de carbone en Europe.



L'équipe de Linklaters Paris, Lisbonne et Londres était dirigée par François April et Samuel Bordeleau, respectivement associé et counsel en Energie et Infrastructure, soutenus depuis Lisbonne par Diogo Barros Pereira, collaborateur senior et Beatriz Morais, collaboratrice. Cyril Boussion, associé en droit fiscal, Pierre Zelenko, associé en Antitrust & Investissements Etrangers, Nicolas Zacharie, counsel en Antitrust & Investissements Etrangers, ont également complété l'équipe basée à Paris. L'équipe de Linklaters à Londres comprenait Francesca Matthews, associée en Energie et Infrastructure, Sima Ostrovsky, counsel en Antitrust & Investissements Etrangers, Bakul Shah, collaborateur senior en Immobilier, Arun Kapoor, Laura Nunes Vicente et Will Morton, collaborateurs Energie et Infrastructure et Jakob Sesok, collaborateur en Antitrust & Investissements Etrangers. L'équipe de Linklaters à Lisbonne était complétée par Rui Camacho Palma, associé en droit fiscal, Marta Afonso Pereira, counsel en Corporate et José Maria Sacadura, collaborateur senior en droit fiscal.



Allens a traité les aspects australiens de la transaction sous la direction de Kate Axup, associée et responsable du secteur énergie d'Allens. Kate a été accompagnée par Jeremy Low, associé et co-responsable du bureau des investissements étrangers d'Allens, Jillian Button, associée en charge des projets et responsable Climate Change, Katherine McLellan, collaboratrice senior en immobilier et Kanana Fujimori, collaboratrice en charge des projets.



A propos de Linklaters LLP

Créé à Londres il y a plus de 175 ans, Linklaters est un cabinet d’avocats d’affaires international spécialisé dans le conseil aux entreprises, banques, institutions financières et organisations gouvernementales. À ce jour, le cabinet compte 2 800 avocats dans le monde, répartis dans 21 pays. Le bureau de Paris comprend 170 avocats dont 32 associés et réunit au total plus de 300 personnes.

Présent à Paris depuis 1973, Linklaters participe, depuis plus de 45 ans, aux grandes phases de l’histoire économique de la France en accompagnant ses clients sur leurs opérations complexes dans toutes leurs dimensions financières, corporate ou contentieuses tant au niveau national et européen que mondial.

Au-delà de leurs missions juridiques, et dans la continuité de plus de 20 ans d’initiatives pro bono, Linklaters a franchi en 2015 une nouvelle étape dans son engagement en créant sa fondation d’entreprise. Initiative inédite en France pour un cabinet d’avocats, la Fondation d’entreprise Linklaters illustre la vivacité de l’ambition sociétale des équipes de Linklaters et leur volonté de donner une nouvelle dimension à leur engagement. Elle œuvre selon deux axes principaux : la pédagogie solidaire et le mécénat culturel.

www.linklaters.com





------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.











Articles similaires < > Qonto a levé 5 millions d'euros en 6h30 auprès de ses clients Mayer Brown conseille Qualium Investissement dans le cadre de l’acquisition de Recocash MailStone et Archipels signent un partenariat pour lancer la première solution d’emails Blockchain