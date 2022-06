LinkCy et Entersekt s’associent pour renforcer la sécurité en matière de transactions électroniques La plateforme de finance embarquée LinkCy choisit Entersekt, leader des solutions d'identité et d'authentification des dispositifs, comme son fournisseur de solution d’authentification forte (au sens de la DSP2) principal et plus particulièrement pour sa solution de biométrie comportementale.

Un partenaire mondial et une référence en termes de sécurité des paiements électroniques, pour améliorer l’expérience des utilisateurs finaux de LinkCy, l’administration de ses Partners et faire écho à ses ambitions internationales.



UN ENJEU DE CONFORMITÉ OPTIMISÉ POUR LE PARCOURS CLIENT



Plateforme d’embedded finance, LinkCy permet aux fintech, digital asset, marketplaces et corporates d'intégrer des services financiers et de fidélité à leur offre très simplement et en un temps record. La solution développée par LinkCy ne comporte qu’une seule stack technique, crypto-friendly, combinant les meilleurs acteurs existants et permettant de faire de l’horlogerie de haute précision, avec une efficacité inégalée.



Conformément à la directive européenne DSP2 qui fait de l’authentification forte la condition de base pour que le client puisse accéder à son compte de paiement, enregistrer des bénéficiaires mais aussi effectuer des paiements en ligne, LinkCy choisit Entersekt comme son provider officiel sur le sujet. LinkCy a opté pour la solution innovante de biométrie comportementale, qui analyse la façon dont une personne interagit avec son appareil mobile, par exemple la façon dont elle tient son téléphone, la pression ou la vitesse à laquelle elle tape afin de détecter au mieux les fraudes. Tous les utilisateurs ont leurs “habitudes”, LinkCy s’assure que le porteur du téléphone est bien celui attendu.



“La biométrie comportementale fournie par Entersekt et utilisée par LinkCy permet de réduire au maximum les risques de fraude et d’usurpation d’identité, mais surtout elle offre un parcours client sans accrocs et une confidentialité totale. Nous sommes heureux de collaborer avec LinkCy, un acteur qui bouscule le marché traditionnel des BaaS, pour proposer une offre des plus compétitives.” explique Uwe Härtel, Directeur pays pour l'Europe centrale chez Entersekt.



UN GAGE DE QUALITÉ ET UNE PROMESSE DE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL



“L’association entre LinkCy et Entersekt a pour but de sécuriser les parcours numériques des clients de nos Partners mais pas seulement. Nous nous sommes tournés sur une technologie de pointe qu’est la biométrie comportementale avec un groupe international, une pointure dans son domaine, pour accompagner et faciliter nos ambitions internationales. La lutte contre la fraude est fondamentale.” explique Mathieu Bottausci, CEO et co-fondateur de LinkCy.



En s’appuyant sur des partenaires régulés ayant des licences aux Etats unis, Europe, UK, Singapour et Australie, leurs offres permettent déjà de servir tous clients avec des ambitions internationales. Le champ d’application de la solution LinkCy est très large et s'adapte parfaitement au Use Case de chacun : carte, crédit, compte, multi currency, actifs numériques…



Ainsi, LinkCy compte bien renforcer sa place d’acteur incontournable et dernière génération de la finance embarquée avec sa stratégie de mutualisation de ses ressources et poursuivre son internationalisation.



A PROPOS DE LINKCY

Nouvel acteur de l’embedded finance, LinkCy permet aux fintech, digital asset, marketplaces et corporates d'intégrer des services financiers et de fidélité à leur offre très simplement et en un temps record. Offrir des comptes (IBAN, UK et US) et des cartes de paiement (Visa / Mastercard) sous sa propre marque à ses utilisateurs/employés devient possible en seulement quelques jours, contre 12 à 18 mois de développement technique et réglementaire actuellement. Une seule stack technique (petit plus : crypto-friendly), connectée avec les fournisseurs les plus performants d’Europe pour une intégration complète au service du client. LinkCy assume entièrement les enjeux de conformité ainsi que l'offre internationale (SWIFT, Multi-Currencies, UK-BACS, UK-FASTER, US-ACH, SG-FAST, AU-DE…).



A PROPOS D’ENTERSEKT

Entersekt est un fournisseur leader de logiciels d'identification forte pour les dispositifs et l'authentification des clients. Les institutions financières et les grandes entreprises du monde entier s'appuient sur sa technologie multi-brevetée pour communiquer avec leurs clients en toute sécurité, les protéger contre la fraude et leur proposer de nouvelles expériences intuitives, quel que soit le canal ou l'appareil utilisé.

entersekt.com.



A propos de Saxo Bank

Le groupe Saxo Bank est un spécialiste des technologies de premier plan qui relie les potentiels investisseurs aux opportunités d’investissements des marchés mondiaux de capitaux. En tant que leader mondial du trading et de l'investissement multi-actifs, la vision de Saxo est de permettre à ces potentiels investisseurs de remplir leurs aspirations d’investissements et d’avoir un impact.



Créé à Copenhague en 1992, Saxo est l’une des premières institutions financières à développer des plateformes de trading en ligne qui offrent aux investisseurs amateurs les mêmes outils et accès aux marchés que les tradeurs professionnels, les institutions et les gestionnaires de fonds. Elle offre un large accès aux marchés mondiaux de capitaux grâce à différentes catégories d’actifs, où ils peuvent échanger plus de 40 000 instruments financiers dans près de 20 langues à partir d’un seul et unique compte. En tant que partenaire, le groupe Saxo Bank fournit plus de 120 institutions financières, en renforçant l'expérience d'investissement qu'elles peuvent offrir à leurs clients via sa technologie d'open banking. Que ce soit par leurs investissements ou le résultat de leurs investissements, Saxo donne à ses clients et partenaires les outils, les plateformes et connaissances pour avoir un impact sur le monde.



Saxo Bank détient quatre licences bancaires et est réglementée à l’échelle mondiale. Avec des actifs clients qui s’élèvent à plus de 45 milliards d’euros, Saxo est une entreprise internationale présente également sur le plan local avec plus de 2 100 collaborateurs dans les centres financiers mondiaux, dont Londres, Singapour, Amsterdam, Zurich, Dubaï, Shanghaï, Hong-Kong et Tokyo.



http://www.home.saxo.



------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.











Articles similaires < > Trust Payments s'associe à Feedzai pour renforcer les offres de gestion des risques Fabrick at Money 20/20 Skaleet et Salv annoncent un partenariat pour lutter contre le blanchiment d’argent