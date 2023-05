Lifeform valorisée à 300 millions de dollars après une levée de fonds leadée par IDG Capital

L'identité numérique décentralisée, un des autres sujets qui attirent les convoitises ? Sur son compte Twitter, la start-up Lifeform, lancée en 2021 a annoncé avoir closé une levée de fonds en série B menée par IDG Capital. Seule information disponible au moment où nous bouclons ces lignes : la valorisation de l'entreprise annoncée par le même tweet, 300 millions de dollars. Selon le site d'informations WEB3, Coins, ce tour de table fait suite à une précédente levée en série A de 5 millions qui valorisait l'entreprise à 95 millions de dollars. Alors que fait Lifeform ? L'entreprise propose des identités numériques décentralisées sous la forme d'avatars hyper-réalistes, les utilisateurs pouvant "personnaliser" ces avatars via la détention de NFT. Lifeform est développée sur BNB Chain et est aussi soutenue par Binance Labs (véhicule d'investissement de Binance). Sur son site, la plateforme revendique plus de 3,3 millions d'utilisateurs. Ses avatars utilisables dans les mondes virtuels seraient aussi compatibles sur des plateformes WEB2 comme TikTok, teams, Google Meet, ZOOM (source : executive summary de son White Paper). Cette levée de fonds aux côtés d'IDG Capital " fortement impliqué " devrait leur permettre de " co-construire un monde digital citoyen s'appuyant sur des partenariats plus écologiques pour Lifeform" . AL.A

