LexisNexis Risk Solutions acquiert BehavioSec, une entreprise innovante en matière de biométrie comportementale

LexisNexis® Risk Solutions, qui fait partie de RELX, a annoncé l’acquisition de BeahvioSec®, un fournisseur de biométrie comportementale avancée. Fondée en Suède en 2008 et présente aux États-Unis et dans la région EMEA, BehavioSec fournit une solution hautement prédictive en matière de biométrie comportementale qui utilise l’analyse du comportement pour créer une authentification continue et établir une identité de confiance pour prévenir la fraude. Les solutions de BehavioSec feront partie intégrale du secteur Business Service via LexisNexis Risk Solutions et améliorera son offre axée sur l’identité numérique telle que LexisNexis® ThreatMetrix®.



"BehavioSec représente un excellent ajout à un ensemble de capacités de détection et d'authentification de l'identité numérique déjà solide pour LexisNexis Risk Solutions", déclare Julie Conroy, responsable des perspectives de risque chez Aite-Novarica Group. "La biométrie comportementale est un élément important du cadre de contrôle des canaux numériques, contribuant à la fois à la détection et à l'authentification de manière passive."



La biométrie comportementale est en train de devenir un outil largement adopté par des secteurs tels que les services financiers, le e-commerce, la technologie, l'assurance, les soins de santé, les communications, les sociétés de téléphonie mobile et de médias et les organismes gouvernementaux pour prévenir la fraude à l'ouverture de nouveaux comptes, la prise de contrôle de comptes et les escroqueries, entre autres cas d'utilisation. Ces organisations recherchent un moyen passif d'établir la confiance tout en identifiant la fraude et en détectant les bots ou les logiciels malveillants, les schémas d'utilisation typiques des fraudeurs et les changements dans les schémas d'utilisation des individus légitimes afin de stopper la fraude avant qu'elle n’accède leurs environnements. Elles veulent y parvenir simultanément tout en assurant une expérience positive à chaque point de contact avec le consommateur.



BehavioSec apporte la capacité de convertir des signaux mobiles complexes provenant d'écrans tactiles et de capteurs en règles et en capacités avancées d'authentification mobile basée sur la biométrie comportementale, complétant ainsi les solutions basées sur un navigateur utilisé par ThreatMetrix®. En intégrant les offres de BehavioSec à l’intérieur de ThreatMetrix®, les consommateurs bénéficieront d’une authentification en continue, de capacités avancées d’apprentissage automatique et de données comportementales supplémentaires pour des processus d’authentification améliorés.



Rick Trainor, CEO Service Business, a déclaré : « La biométrie comportementale est un élément précieux de la stratégie de prévention de la fraude qui superpose les défenses afin de resserrer les mailles du filet et arrêter les fraudeurs. Fondé il y a 14 ans par une équipe de visionnaires très accomplis dans ce domaine, BehavioSec est un précurseur du secteur de la biométrie comportementale qui continue à évoluer et à innover bien au-delà des solutions proposées aujourd’hui par d’autres acteurs du secteur du comportement biométriques. Notre base de clients combinée bénéficiera considérablement d'une solution de biométrie comportementale au sein de ThreatMetrix qui offrira des moyens de défense supplémentaires pour le consommateur sans ajouter de nouvelles frictions sur son parcours. »

Dr Neil Costigan, CEO de BehavioSec a ajouté : « Je suis impatient de découvrir la nouvelle phase d’évolution de la biométrie comportementale aux côtés d’une entreprise qui connait le succès et innove tout en cherchant à faire évoluer nos capacités de pointe. »



Ce nouvel outil de prévention de la fraude permettra aux grandes entreprises d'accéder aux solutions de biométrie comportementale lorsqu'il sera associé à ThreatMetrix®, tout en répondant aux besoins des petites et moyennes entreprises qui recherchent une offre de biométrie comportementale autonome.

DBO Partners a été le conseiller financier exclusif de BehavioSec.



À propos de BehavioSec

BehavioSec est un pionnier du secteur et un fournisseur de technologie avancée en matière de biométrie comportementale et d'authentification continue, protégeant aujourd'hui des millions d'utilisateurs et des milliards de transactions. Déployé dans les entreprises du Global 2000 pour réduire considérablement la fraude, la friction, la menace et le vol, BehavioSec vérifie et protège les identités numériques humaines en comprenant comment nous tapons et glissons de manière unique sur nos appareils en constante évolution. Qu'il soit utilisé dans le Cloud ou sur place, BehavioSec offre une expérience utilisateur supérieure, de la précision et une échelle dont les entreprises ont besoin pour maintenir l'engagement des clients tout en repérant les attaques évasives en temps réel que d'autres solutions ne parviennent pas à détecter.



À propos de LexisNexis Risk Solutions

LexisNexis® Risk Solutions exploite la puissance des données et des analyses avancées pour fournir des informations qui aident les entreprises et les entités gouvernementales à réduire les risques et à améliorer les décisions au profit des populations du monde entier. Nous fournissons des données et des solutions technologiques pour un large éventail de secteurs, notamment l'assurance, les services financiers, les soins de santé et le gouvernement. Notre siège social est situé dans la région métropolitaine d'Atlanta, en Géorgie, et nous avons des bureaux dans le monde entier. Nous faisons partie de RELX, un fournisseur mondial d'outils d'analyse et de décision basés sur l'information pour les professionnels et les entreprises. Pour plus d'informations, veuillez consulter les sites www.risk.lexisnexis.com et www.relx.com.



À propos de RELX

RELX est un fournisseur mondial d'outils d'analyse et de décision basés sur l'information pour les professionnels et les entreprises. Le groupe sert des clients dans plus de 180 pays et possède des bureaux dans une quarantaine de pays. Il emploie plus de 33 000 personnes, dont plus de 40 % en Amérique du Nord. Les actions de RELX PLC, la société mère, sont négociées sur les bourses de Londres, d'Amsterdam et de New York sous les symboles de téléscripteur suivants : Londres : REL ; Amsterdam : REN ; New York : RELX. La capitalisation boursière est d'environ 55 milliards d'euros.



