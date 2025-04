Levées de fonds : le virage stratégique des fintechs face à un marché plus sélectif

« La correction était inévitable » , estime Sébastien Le Roy, partner chez Serena. « On est passé d’une phase d’euphorie en 2021–2022 à une sélectivité extrême. Les fondamentaux ont repris leurs droits ». En tête des critères : récurrence des revenus, maîtrise du churn (perte de clients ou d’abonnés) et modèle capital-efficient. « On ne cherche plus des fintechs qui mettent de la poudre aux yeux, mais des acteurs qui réécrivent la finance en profondeur » , tranche-t-il.



François Assada, Responsable du marché Fintech pour KPMG en France, confirme cette mutation. « Les années 2021 et 2022 ont été des anomalies, portées par un argent abondant et peu cher. Depuis, le financement est devenu plus rare, et les investisseurs plus sélectifs. Les fintechs ont dû murir », partage-t-il. « Il ne s’agit plus de lever pour croître, mais de créer de la valeur réelle et mesurable » , ajoute-t-il, soulignant également un véritable retour aux fondamentaux.