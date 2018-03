Levée de fonds : les operating partners d'I&S Adviser augmentent leurs chances de réussite

I&S Adviser, 1er réseau français d'operating partners, a observé le succès de 100% des opérations de levée de fonds lancées par les entreprises pour lesquelles l'un de ses associés a mené une opération de business staging (ou structuration opérationnelle de l'entreprise). C'est l'une des raisons qui expliquent les sollicitations croissantes des fonds et sociétés de gestion auprès d'I&S Adviser à un moment donné de leur étude d'un dossier de financement.



Les operating partners, des interventions créatrices de valeur pour les investisseurs



I&S Adviser réalise 40% de ses interventions à la demande des investisseurs (fonds, société de gestion, business angels, etc.). Objectif : aider les entrepreneurs dont les projets ont retenu leur intérêt, à structurer opérationnellement leur société pour être en mesure d'atteindre les objectifs annoncés dans le business plan.



I&S Adviser est sollicité soit avant leur montée au capital pour valider la démarche d'investissement, soit après la levée de fonds pour permettre à l'entreprise dans laquelle ils ont investi de passer avec succès un nouveau cap de son développement (internationalisation, acquisition, cession d'activités, etc.).



Dans les deux cas, I&S Adviser travaille directement avec le chef d'entreprise :

- Dans le cas du check-up, l'operating partner dresse un état des lieux de l'organisation opérationnelle de sa société et challenge la pertinence de l'objectif stratégique inscrit dans le business plan (intervention d'environ 1 semaine)

- Dans le cas du business staging, l'operating partner intervient sur la structuration opérationnelle de la société en vue de l'atteinte des objectifs business que la levée de fonds viendra financer (intervention d'une durée très variable allant de 1 à 12 mois)



Solliciter un operating partner pour éviter 2 écueils courants des entrepreneurs lors des levées de fonds



1er écueil sur lequel intervient I&S Adviser : la non préparation de l'entreprise pour mettre en œuvre avec succès sa stratégie de développement.



Un point soulevé par les investisseurs, dont Bernard Folliet, Associé fondateur chez Entrepreneur Venture. Il note : « beaucoup d'entrepreneurs qui viennent nous voir ont souvent formulé un projet de développement pour leur entreprise dans leur business plan. Mais il reste incomplet et surtout, ils ne l'ont pas toujours traduit en termes opérationnels. Or il est important de vérifier que l'entreprise est en ordre de marche pour exécuter un plan d'actions clairement exprimé sur les 3/6/12 prochains mois, permettant l'atteinte des objectifs annoncés. C'est pour répondre à ce besoin que nous demandons la réalisation soit d'un check-up, soit de business staging. »



Second écueil fréquent : la réticence des entrepreneurs à travailler avec des partenaires extérieurs.



L'équipe d'I&S Adviser étant composée uniquement d'anciens chefs d'entreprise, elle fait tomber ces réticences car elle a la légitimité des « Have it done » : des entrepreneurs parlent à d'autres entrepreneurs de leur levée de fonds. Outre le fait d'avoir les mêmes points de repère et de parler le même langage, les operating partners s'associent à la prise de risque de l'entrepreneur. Ensemble, ils s'engagent sur un retour sur investissement mesurable, validé par des indicateurs définis en début d'intervention. Autant d'éléments de réassurance sur le respect des rôles et la volonté partagée de servir l'ambition de l'entreprise (et de l'entrepreneur).



« Les KPI et délivrables fournis par nos operating partners, parce que ce sont d'ancien chefs d'entreprise qui les créent et les alimentent, reposent sur des critères qui parlent aux entrepreneurs comme aux investisseurs. Ces éléments tangibles permettent d'apprécier le ROI et de démontrer la valeur créée par nos interventions. Un élément essentiel pour établir une relation de confiance constructive et génératrice de croissance et de valeur », explique Isabelle Saladin, fondatrice et Présidente d'I&S Adviser.



Un point à surveiller toutefois : pour que l'intervention de l'operating partner soit couronnée de succès, il faut que l'entrepreneur et l'investisseur soient tous deux convaincus de l'intérêt de l'intervention, le financement de cette dernière ayant une incidence directe sur le compte d'exploitation.



C'est un aspect regardé de près par les fonds comme Entrepreneur Venture : « Au-delà de juste financer un projet, notre équipe accompagne les dirigeants dans les choix stratégiques nécessaires au développement de leur société. Ainsi, outre les aspects technologiques, marketing-communication et RH, nous proposons aux entrepreneurs des solutions pour les aider à formuler leur stratégie et se donner la capacité de l'exécuter. L'appel aux operating partners d'I&S Adviser sert cet objectif, et nous anticipons l'impact de leur intervention à la fois en termes de coûts et de valeurs créée », explique Bertrand Folliet,



A propos d'I&S Adviser

Créée en 2015 par Isabelle Saladin, I&S Adviser développe en France un réseau d'operating partners. Reposant sur une organisation inspirée des principes de l'économie collaborative et s'inspirant du modèle américain, I&S Adviser réunit des « have it done » (c'est-à-dire d'anciens fondateurs ou chefs d'entreprise), qui mettent leurs retours d'expérience à profit pour co-piloter la start-up, PME ou ETI et assurer sa réussite. Ses directeurs associés interviennent de façon très opérationnelle auprès des chefs d'entreprise et s'engagent sur les résultats via entre autres une rémunération aux « success fees ».

Sur le terrain, I&S Adviser apporte 4 expertises fondamentales pour définir et actionner les bons leviers qui assureront la croissance de l'entreprise : le « Business Staging », le développement à l'international, le « check-up de l'existant » et la création de business modes digitaux.

isadviser.com