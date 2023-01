Les sportifs qui investissent dans la finance décentralisée

Ces nouveautés laissent logiquement place à de grandes opportunités pour les différents investisseurs désireux d'augmenter et de diversifier leurs portefeuilles depuis plusieurs années. Parmi eux, on trouve loin sans faux, presque systématiquement des sportifs professionnels. Les noms fusent et certains se sont également faits connaître pour être tout aussi redoutables sur le terrain qu'en dehors,En ce sens, difficile de ne pas citer LeBron James, premier sportif en activité à être devenu milliardaire au cours de sa carrière sportive et peu de temps après rejoint par Tiger Woods, autre légende du sport américain. Toujours est-il que le basketteur est connu pour avoir sans cesse investi son argent gagné en franchise NBA mais surtout auprès de ses énormes contrats publicitaires. Une gestion payante, intelligente, qui inspire beaucoup d'autres athlètes.Naturellement, LeBron James a lui aussi sauté le pas en ce qui concerne l'investissement dans la finance décentralisée mais il ne fut pas le seul sportif international à le faire lors des précédentes années…Que l'on se le dise, à ce sujet, les Américains ont tendance à avoir une longueur d'avance. Aujourd'hui et bien que la chute de certaines plateformes ou la variation importante de certaines cryptomonnaies, la majeure partie des plateformes, dont celle de trading212 , restent alléchantes pour les investisseurs ou tout simplement ceux qui croient en ces monnaies du futur.Le futur, c'est bel et bien ce qui anime de nombreux sportifs professionnels américains qui ont pris un énorme risque en acceptant, ou plutôt en faisant la demande, d'être payés pour une partie de leur salaire annuel, en bitcoin. La plus célèbre des cryptomonnaies est sans cesse mise en avant de l'autre côté de l'Atlantique et il va sans dire que cette notion de salaire payé de cette manière place certains sportifs dans le futur. Ils ignorent eux-mêmes l'aspect rentable d'une telle demande mais ce choix pourrait s'avérer payant dans quelques mois, voire années.Il s'agit après tout d'un investissement versé directement, sans transaction de monnaie réelle, à savoir le dollar. Plusieurs sportifs américains, bien connus à l'international pour leurs performances, ont donc fait le choix d'être payés en partie de cette manière. Difficile en ce sens, champion NBA à de multiples reprises.Après le scandale démontré par la chute de FTX ces dernières semaines, l'idée générale de la cryptomonnaie a disons-le, pris un énorme coup. En restant dans le monde sportif, la légende Tom Brady a clairement perdu gros dans ce qui restait en toute connaissance de cause, un investissement risqué.Certains athlètes essaient donc de ne pas reproduire les mêmes erreurs et sortent totalement de ces nouveaux sentiers en retrouvant presque l'idée d'investir dans les matières premières. Avec une forte demande en agriculture, le quarterback de Cincinnati Joe Burrow a par exemple lui, décidé d'investir dans le maïs ! Il s'agit après tout d'un investissement comme un autre qui n'est en rien incompatible avec la finance décentralisée. Le basketteur des Boston Celtics Blake Griffin a par exemple,Une ambivalence qui peut clairement avoir du bon dès lors que l'on s'adonne à un investissement quelconque. Après tout, on a tendance à toujours rappeler qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier en matière d'investissement. Avec une matière première agricole et une monnaie virtuelle, nul doute que les différences sont nombreuses mais que ce conseil bien précis est parfaitement respecté !De plus, de nombreux sportifs ont tendance à délaisser le bitcoin pour s'ouvrir à des monnaies virtuelles moins réputées à l'heure actuelle. Un choix qui dynamise clairement le marché virtuel.