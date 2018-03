Les services de recouvrement ont le vent en poupe en Europe du Sud et de l'Est

Il arrive fréquemment que des sociétés en Europe vendant à crédit, principalement sur leur marché domestique - doivent faire face à des retards de paiement dus à des contraintes de liquidités. Afin d'éviter des pertes et d'augmenter leur cash-flow, les sociétés adoptent d'utilisation d'agences de recouvrement de créances.



Malgré les prévisions d'amélioration économique dans beaucoup de pays, la demande en baisse et le cash flow sont considérés par les participants à l'étude, comme étant leurs grands challenges en termes de profitabilité cette année. Les retards de paiement des factures B2B en Europe sont le plus souvent dus aux contraintes de liquidités des clients. Dans beaucoup de cas l'acheteur retarde le paiement pour utiliser son fournisseur comme source de financement intermédiaire afin de compléter son fond de roulement. Ceci peut conduire le fournisseur au défaut de paiement et aux problèmes de cash flow. Selon le Baromètre des Pratiques de Paiement d'Atradius le pourcentage des factures échues de plus de90 jours et irrécouvrables s'élève à 35% en Europe.



Selon La Revue du Recouvrement International d'Atradius Collections, les entreprises qui exportent à partir de ou vers l'Europe font encore face à une large variété de pratiques de recouvrement. En Europe du Nord, spécialement dans les sociétés Néerlandaises (60%), Britanniques (49%) et Suédoises (45%), il est de pratique commune de faire appel à une agence de recouvrement pour le recouvrement amiable. En Europe du Sud et de l'Est, approximativement 26% des entreprises utilisent un tel partenaire pour recouvrer amiablement les factures en retard. Alors que ce chiffre a fortement augmenté cette année, de 18%, celui-ci est largement plus bas que les 40% de moyenne rencontrés en Europe du Nord et de l'Ouest.



Près de la moitié des entreprises d'Europe du Sud et de l'Est qui ont été contactées se tournent typiquement vers le recouvrement par voie judiciaire, alors que seulement 30% des compagnies en Europe du Nord et de l'Ouest optent pour cette solution. Raymond Van der Loos déclare « la nature du recouvrement de créances dans ces marchés a pu nécessiter cette voie dans le passé mais trouver son chemin dans les méandres des exigences légales locales peut s'avérer être un vrai challenge. Dans ce genre de cas, l'intervention d'une agence internationale de recouvrement de créances peut augmenter les chances de réussite. »



Les entreprises sont plus facilement disposées à vendre à crédit à leur clients domestiques qu'à leurs clients étrangers. Cependant, les résultats des recherches suggèrent que les clients domestiques vont plus facilement retarder les paiements. Par conséquent les entreprises vont plus vite faire appel à une agence de recouvrement pour leurs créances domestiques qu'à l'export. C'est en Europe du Sud que l'on constate que plus de 50% des sondés engagent une agence de recouvrement pour leurs dettes à l'export. Cela pourrait vouloir dire que les entreprises d'Europe du Sud se sentent moins à l'aise quand il faut recouvrer des dettes à l'export ou qu'elles veulent maximiser leurs chances de réussite en limitant les obstacles liés à la langue et à la culture.



A propos de La Revue du Recouvrement International

L'étude sur les comportements et pratiques en matière de recouvrement a contacté approximativement 3.800 sociétés à travers 18 pays d'Europe. La Revue du Recouvrement International est une étude récurrente qui a été publiée pour la huitième année consécutive et qui permet à Atradius Collections d'analyser les tendances en matière de comportements vis-à-vis du recouvrement pays par pays à travers le globe. Cette étude est publiée en 3 éditions : Europe, Asie-Pacifique et Amériques et inclut à présent les pratiques en matière de recouvrement à travers les secteurs dans divers pays. C'est une source d'informations qui peut aider les entreprises à créer des stratégies ciblées par pays et par secteur.

La Revue du Recouvrement International et les rapports par pays sont disponibles sur atradiuscollections.com/global/updates-publications/global-collections-review.html



