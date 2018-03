Les résultats de l’étude de Treasury Strategies posent la question de savoir si l’Europe est prête pour SEPA

« Les résultats de cette année montrent que les départements de trésorerie d'Europe cherchent à ajouter de la valeur en augmentant la liquidité, en globalisant les vérifications, et en adoptant une efficacité de traitement linéaire à travers l'entreprise, »

déclare Stephen Baird, directeur de Treasury Strategies et responsable du programme de recherche.Alors que les résultats de l'enquête reflètent des améliorations continues dans l'exploitation des trésoreries d'Europe, il devient également évident que de nombreuses sociétés ne sont pas préparées de façon adéquate pour la venue de SEPA et des autres changements industriels clé. « Le niveau d'intérêt peu élevé et le manque de familiarité de nombreuses sociétés européennes vis-à-vis des initiatives industrielles clés - particulièrement SEPA et SWIFTNet – soulèvent la question de savoir si les banques sont suffisamment axées sur la préparation de leurs clients à ces changements, » déclare Baird.Les trésoriers et leurs prestataires de services financiers agissent-ils assez vite pour se préparer à la transformation de la trésorerie globale qui s'annonce ? Certains résultats clés suggèrent qu'il s'agit d'une question non résolue.- Presque 60 % des sociétés européennes ne considèrent pas SEPA comme une priorité majeure.- Moins de 30 % des sociétés s'intéressent aux initiatives industrielles bancaires clés telles que la connectivité directe SWIFT, la mondialisation des normes de messagerie, et le système de paiement global CLS.- Plus de 60 % de liquidités européennes résident dans les instruments au jour le jour non porteurs d'intérêts ou porteurs de peu d'intérêts.Un département de trésorerie pris de court par SEPA, pourrait être incapable d'exécuter efficacement des paiements et pourrait encourir des frais bancaires plus élevés. Le risque potentiel est significatif pour toutes les parties impliquées.Le programme de recherche 'European Treasury Research Program' examine comment les sociétés gèrent leur trésorerie, plus particulièrement leur organisation et dotation en effectifs, les derniers problèmes et initiatives, les pratiques bancaires, et l'usage de la technologie de trésorerie. Cette recherche, qui en est à sa deuxième année, est reconnue pour son excellence quand il s'agit d'identifier des tendances et des problèmes clés, et d'établir des jalons de trésorerie éloquents.Quelques précisions au sujet du programme de cette année :- 511 sociétés y ont participé, représentant une large gamme de segments de revenus et de secteurs industriels.- Les personnes interrogées sont reparties sur l'Europe occidentale (Benelux, France, Allemagne, Italie, pays Nordiques, Espagne, Suisse, et le Royaume-Uni).- 93 % des sociétés qui ont pris part ont leur siège en Europe.