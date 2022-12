Les principaux obstacles à l'adoption du Bitcoin Malgré la popularité croissante du Bitcoin, de nombreux facteurs empêchent encore son adoption. Cet article présente les principaux obstacles à l'adoption du Bitcoin.





Avant de se pencher sur les principaux obstacles à l'adoption du Bitcoin, il est essentiel d'apprécier les caractéristiques positives de cette crypto-monnaie. En plus d'être une monnaie numérique, le Bitcoin est également un actif d'investissement unique. Vous pouvez devenir un investisseur Bitcoin même sans expérience préalable.



Bien que de nombreux facteurs puissent empêcher l'adoption du Bitcoin, cet article se concentrera sur trois d'entre eux qui sont plus pertinents.

● La volatilité du prix du Bitcoin

● L'absence de réglementation

● La complexité du Bitcoin



Volatilité du prix du Bitcoin



L'un des principaux obstacles à l'adoption du Bitcoin est la forte volatilité de son prix. Le prix du Bitcoin évolue constamment. Vous ne pouvez pas être sûr du prix du lendemain ou même après plusieurs heures. Par exemple, le Bitcoin a perdu plus de 65 % de sa valeur depuis novembre 2021. Cette forte volatilité peut séduire les grands investisseurs, mais elle est un facteur de découragement pour de nombreuses personnes ordinaires.



La forte volatilité du Bitcoin a empêché de nombreux investisseurs institutionnels de l'adopter. Ils craignent le risque élevé de perdre leurs investissements en cas de chute inattendue du prix. Lorsque les prix du Bitcoin chutent avec une telle incertitude et une telle imprévisibilité, de nombreux investisseurs sont plus réticents à investir leur argent par peur de perdre.



Bien que le Bitcoin ne soit pas si différent d'autres actifs d'investissement comme l'or, les investisseurs sont plus préoccupés par le risque d'une chute importante du prix. L'or et les autres actifs ont tendance à être plus stables. Ils attirent donc davantage la confiance des investisseurs. Les investisseurs perçoivent principalement le Bitcoin comme une réserve de valeur peu fiable en raison de cette forte volatilité.



Absence de réglementation



Le Bitcoin n'est pas réglementé. Cela signifie que les gouvernements ne peuvent pas le contrôler ou le gérer. Pour certains investisseurs, c'est un problème. Dans le système financier centralisé classique, le gouvernement régit et réglemente le fonctionnement des acteurs. Par exemple, le gouvernement peut contrôler le montant des intérêts que les banques commerciales facturent à leurs clients.



Dans un environnement réglementé, les investisseurs éprouvent un sentiment d'ordre et de sécurité. Les banques et les autres acteurs ne peuvent pas opérer comme ils le souhaitent en raison des réglementations. L'environnement Bitcoin non réglementé ne présente pas cet ordre et cette sécurité. Et cela crée certaines failles qui pourraient menacer les utilisateurs du Bitcoin. Par exemple, certaines entités peuvent être réticentes à utiliser le Bitcoin car elles n'auront personne vers qui se tourner si le Bitcoin s'effondre.



Bien que des efforts soient déployés pour réglementer le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies dans différents pays, les individus pourraient ne pas en ressentir les effets de sitôt. Le Bitcoin utilise la technologie blockchain qui est impossible à contrôler pour les gouvernements ou toute autre entité. Et cela peut décourager l'adoption par ceux qui craignent un système non réglementé.



Complexité du Bitcoin



Si l'utilisation du Bitcoin n'est pas difficile pour les personnes qui maîtrisent la technologie, nous ne pouvons pas en dire autant des nombreuses autres personnes qui ne maîtrisent pas la technologie. Vous devez créer un portefeuille Bitcoin et comprendre son utilisation. Et cela peut ne pas être facile pour tout le monde. De nombreuses personnes ne savent même pas comment utiliser correctement un ordinateur ou Internet.



Le minage de Bitcoins et l'exploitation d'un nœud de Bitcoins sont encore plus complexes et dépassent les capacités de la plupart des personnes ordinaires. Le minage de Bitcoins implique la résolution d'énigmes cryptographiques complexes, tandis que l'exploitation d'un nœud nécessite de comprendre le fonctionnement de la blockchain. Pour ceux qui n'ont pas ces connaissances ou ces compétences, adopter le Bitcoin est plus compliqué.



Conclusion



Le Bitcoin attire de plus en plus d'utilisateurs au fil du temps. Toutefois, le taux d'adoption serait beaucoup plus élevé si les experts s'attaquaient à certains problèmes existants.







