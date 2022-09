Les pays les plus performants en matière de trading de bitcoins en 2022 Le trading de bitcoins est sans aucun doute l'un des moyens les plus faciles de profiter du lucratif marché des crypto-monnaies. Découvrez les pays leaders en matière de trading de bitcoins.





Toute personne ayant des compétences de base en matière de trading d'actions peut trader des bitcoins et d'autres crypto-monnaies. En outre, le trading de bitcoins vous permet également d'investir de petites sommes d'argent en fonction de votre budget. Les traders tirent principalement parti de la volatilité du bitcoin pour réaliser des bénéfices sur les disparités de prix des bourses de crypto-monnaies. Les plateformes de trading établies, telles que



Le trading de bitcoins a gagné en popularité ces dernières années, attirant les investisseurs institutionnels et les particuliers du monde entier. Les statistiques montrent que l'adoption du bitcoin a augmenté de plus de 800% au cours de l'année écoulée, en octobre 2021. Le bitcoin a actuellement une capitalisation boursière de plus de 1,2 billion de dollars. D'où la question suivante : quel pays compte le plus de détenteurs et d'utilisateurs de crypto-monnaies dans le monde ?



Les pays comptant le plus de détenteurs de bitcoins



Le bitcoin est un actif très volatil, avec des variations de prix soudaines et énormes. Ainsi, le trading de crypto s'accompagne d'avantages et de risques. Néanmoins, les pays qui comptent le plus grand nombre de détenteurs et d'utilisateurs de crypto-monnaies sont sans aucun doute à la pointe du trading de bitcoins. Voici les pays qui comptent le plus de détenteurs de crypto-monnaies :

● Inde - 100 millions

● États-Unis - 27 millions

● Russie - 17 millions

● Nigeria - 13 millions

● Brésil - 10 millions



Les pays ci-dessus comptaient le plus grand nombre de détenteurs et d'utilisateurs de crypto-monnaies au début de l'année 2022. Ces chiffres ont augmenté au cours des derniers mois, mais ils représentent toujours le plus grand nombre de détenteurs et d'utilisateurs de crypto. Les investissements se répartissent sur de multiples secteurs, mais un pourcentage important existe en crypto. Ces pays ont également connu une augmentation constante des startups de crypto, y compris les échanges de crypto et les fournisseurs de paiement.



On estime que 58% des détenteurs de crypto ci-dessus sont des jeunes de moins de 34 ans. Plus de 82% d'entre eux sont instruits, avec des baccalauréats et d'autres réussites universitaires supérieures, et gagnent des revenus annuels de 100 000 $ et plus. Cependant, la plupart des détenteurs et utilisateurs de crypto-monnaies sont des hommes, qui utilisent souvent le bitcoin pour trader différentes crypto-monnaies.



Les plus gros volumes de trading de bitcoins



Si les cinq pays mentionnés ci-dessus comptent le plus grand nombre de détenteurs et d'utilisateurs de crypto-monnaies, ils n'ont pas tous les volumes de trading de bitcoins les plus élevés. Cela s'explique principalement par le fait qu'un plus grand nombre de sociétés et d'investisseurs géants possédant d'importants avoirs en bitcoins ne vendent pas leurs actifs. Au lieu de cela, ils conservent les réserves, en espérant vendre pour des profits plus importants à l'avenir, lorsque les prix du bitcoin monteront en flèche.



Voici une liste des pays où les volumes de trading de bitcoins sont énormes, d'après un récent rapport de Statista.

● États-Unis

● Russie

● Nigeria

● U.E.

● Chine



Les experts pensent qu'un seul compte détient plus d'un million de BTC. Ce compte appartient à Satoshi Nakamoto, l'inventeur anonyme du bitcoin, qui a reçu 1 million de BTC pour avoir miné 22 000 blocs. Les institutions et les particuliers détiennent le reste des réserves de bitcoins dans différentes parties du monde. Toutefois, certains noms notables possédant d'importantes réserves de bitcoins sont Binance, Bitfinex, Microstrategy et Tesla.



La plupart des entreprises et des institutions détenant d'importantes réserves de bitcoins sont américaines et ont des activités dans la plupart des régions du monde. C'est peut-être la raison pour laquelle les États-Unis possèdent les avoirs en bitcoins et les volumes de trading les plus importants. En outre, les États-Unis abritent certaines des principales start-ups technologiques du monde, ce qui favorise l'adoption rapide du bitcoin et d'autres crypto-monnaies.

