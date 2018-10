Les obligations institutionnelles en libre acquisition sur la blockchain légitiment les crypto-monnaies

La qualité essentielle qu’il faut garder à l’esprit quand on parle de la blockchain est la confiance.Elle permet depuis 10 ans d’acheter et vendre Bitcoin (BTC) de façon anonyme et a rapidement été reprise par les centaines de cryptomonnaies qui sont nées depuis lors, en en faisant le moteur de confiance du système.La force de la blockchain repose, en plus de la cryptographie, sur deux protocoles : la distribution ou décentralisation et le principe d’horodatage de la plus longue chaîne.• Registres distribuésLa blockchain est considérée comme un ensemble de registres recensant les opérations intervenues sur un réseau décentralisé, c’est-à-dire sans serveur fixe puisque chacun des nœuds du réseau est à la fois serveur et client. Il est donc impossible pour un pirate de mettre hors service ou de modifier une information donnée sur l’ensemble des serveurs du réseau.• Système horodaté de la plus longue chaînePour enregistrer les différentes opérations intervenues sur le réseau, la blockchain utilise le temps pour les écrire les uns à la suite des autres. Puisqu’il revient aux nœuds du réseau de valider ou non les opérations cryptées, il est fréquent que plusieurs nœuds valident une même opération à la fraction de seconde près. La blockchain va donc retenir le noeud ayant la plus longue chaîne d’opérations enregistrées pour les départager et poursuivre l’écriture du registre.Si le Trésor autrichien entend céder en obligations sur la blockchain jusqu’à 1.15 milliards d’euros de sa dette, la Banque mondiale a quant à elle des objectifs nettement plus modestes (qui s’élèvent à 30 millions d’euros).Arunman Oteh, trésorière de la Banque mondiale, qui est la première des deux institutions à avoir initié la vente des obligations sur la blockchain, a annoncé que l’institution avait recueilli le double des objectifs initialement fixés , puisque la levée de fonds s’est établie à 69 millions d’euros. Appelés “bond-i”, ces bonds ont une maturité de deux ans et un taux de 2.251%. Cette levée de fonds entend aider l’institution à fluidifier son service et améliorer sa sécurité.Les obligations du Trésor autrichien ont été, tout comme celles de la Banque mondiale, cédées sur le réseau de la cryptomonnaie Ethereum . Le gouvernement a cette fois-ci confié la vente à la banque Oesterreichische Kontrollbank (OeKB). L’opération qui s’est déroulée le 2 octobre aura porté sur deux types de bonds, dont les premiers ont une maturité de 7 ans contre 10 pour les seconds. Le taux des premier est de 0% alors que celui des autres est de 0.75%. La technologie phare du Bitcoin (BTC) et des crypto-monnaies prouve un peu plus chaque jour ses atouts technologiques, même au sein des institutions les plus importantes comme la Banque mondiale. Désormais, les crypto-sceptiques ne pourront plus affirmer que la blockchain n'est pas sécurisée et technologiquement inapte.La blockchain rentre à grands pas dans les mœurs des institutions financières des entreprises et des particuliers notamment via l'utilisation première les crypto-monnaies. Ces premières ICO publiques sont une avancée considérable à l'échelle financière et gouvernementale mondiale. Elles devraient certainement permettre d'accélérer la machine vers une structure réglementaire internationale autour des crypto-monnaies.