Les grands transporteurs maritimes CMA CGM et MSC rejoignent la plateforme numérique de logistique TradeLens

Avec l'engagement de CMA CGM, MSC, Maersk et d'autres transporteurs sur la plateforme, les données de près de la moitié du transport maritime de conteneurs seront disponibles sur TradeLens. L'ajout de CMA CGM et de MSC donnera une impulsion significative à la vision de TradeLens qui consiste en une confiance, une transparence et une collaboration accrues des chaînes d'approvisionnement des entreprises internationales. Les transporteurs maritimes et autres entreprises seront par ailleurs en capacité de créer des services logistiques complémentaires sur la plateforme pour leurs clients et partenaires.



"La numérisation est l'une des pierres angulaires de la stratégie du Groupe CMA CGM visant à fournir une offre de bout en bout adaptée aux besoins de nos clients. Nous pensons que TradeLens, avec son engagement en faveur des standards ouverts et d’une gouvernance ouverte, est une plateforme clé pour accompagner cette transformation numérique ", a déclaré Rajesh Krishnamurthy, Executive Vice President, IT & Transformations, CMA CGM Group. "Le réseau TradeLens montre déjà que les participants de l'écosystème de la chaîne d'approvisionnement peuvent en tirer une valeur significative."



"La collaboration numérique est une des clés de l'évolution de l'industrie du transport maritime conteneurisé. La plateforme TradeLens a un énorme potentiel pour inciter l'industrie à numériser la chaîne d'approvisionnement et à établir une collaboration autour de normes communes ", a déclaré André Simha, Chief Digital & Innovation Officer, MSC. "Nous pensons que le comité consultatif de TradeLens, ainsi que les organismes de normalisation tels que la Digital Container Shipping Association, aideront à accélérer cet effort. "



TradeLens permet aux participants de se connecter sur un site unique, de partager des informations et documents et de collaborer au sein de l'écosystème logistique de bout en bout. Les membres obtiennent une vue complète des informations concernant leurs expéditions et peuvent collaborer et partager des documents à mesure que les containers se déplacent dans le monde entier, contribuant ainsi à créer un enregistrement transparent, sécurisé et immuable des différentes transactions.



Les caractéristiques de la technologie blockchain sont idéales pour les grands réseaux de partenaires disparates. La blockchain établit un enregistrement partagé et immuable de toutes les transactions qui ont lieu au sein d'un réseau et permet aux parties autorisées d'accéder à des données fiables en temps réel.



Avec plus de 100 participants sur la plateforme aujourd'hui, TradeLens traite déjà plus de dix millions d'événements d'expédition distincts et des milliers de documents chaque semaine, fournissant aux expéditeurs, transporteurs, transitaires, agents des douanes, autorités portuaires, fournisseurs de transport terrestre et autres une vue commune des transactions, qui permet d’établir la confiance. L'engagement à respecter les droits de propriété des données et une gestion d’autorisation des accès aux informations contribue à garantir la confidentialité et le respect de la vie privée tout en permettant aux utilisateurs de collaborer plus efficacement grâce à un accès en temps réel aux évènements et documents d'expédition.



"Les avancées majeures qu'IBM continue de faire dans le domaine de la blockchain illustrent le fait que la technologie favorise de nouveaux business models et joue un rôle important dans la façon dont le monde fonctionne ", a déclaré Bridget van Kralingen, Senior Vice President, Global Industries, Clients, Platforms & Blockchain, IBM. "Plus d'une centaine de participants ont fait confiance au réseau TradeLens et gagnent en transparence et en simplicité dans la circulation des marchandises. Ensemble, nous poursuivons un objectif commun : moderniser les écosystèmes commerciaux du monde."



CMA CGM et MSC joueront un rôle important dans le réseau TradeLens

CMA CGM et MSC exploiteront un nœud de la blockchain, participeront au processus de consensus pour valider les transactions, hébergeront les données et assumeront le rôle critique de Trust Anchors (entité de confiance), ou validateurs, pour le réseau. CMA CGM et MSC feront partie du Comité Consultatif de TradeLens, qui comprendra des membres de l’ensemble de la communauté logistique pour donner des conseils sur les normes de neutralité et d’ouverture.



Soutenir l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement du transport maritime

“ Bien que la participation des transporteurs soit essentielle, il est important de noter que la plateforme TradeLens repose sur la participation de l'ensemble de l'écosystème de la chaîne d'approvisionnement ", a déclaré Vincent Clerc, Chief Commercial Officer, A.P. Moller - Maersk. "Accroître la facilité de faire des affaires pour nos clients et fournir une visibilité sur l'ensemble du trajet des conteneurs est au centre de la stratégie de Maersk. TradeLens a pour objectif de transformer le secteur logistique et de fournir de la valeur à tous les acteurs, des transitaires aux opérateurs de ports et de terminaux, aux fournisseurs de transport terrestre, aux douanes et autres agences gouvernementales, et finalement aux clients eux-mêmes."



Les propriétaires de fret tels que Procter and Gamble bénéficieront de l’ajout de davantage de transporteurs maritimes sur la plateforme. “ P&G expédie chaque année un volume important de conteneurs maritimes. Qu'il s'agisse de nos produits ou des matériaux utilisés dans la production, comprendre le statut de nos conteneurs nous aide à gérer une chaîne d'approvisionnement efficace. Nous sommes convaincus que le secteur bénéficiera de la transparence et de la précision apportées par les solutions blockchain et nous sommes heureux de voir MSC, CMA CGM et Maersk tous réunis sur la plateforme TradeLens. Nous avons testé TradeLens pour l’activité de P&G et nous en voyons le potentiel au fur et à mesure que la solution prend de l’ampleur. Nous attendons avec impatience l'adoption par l'ensemble du secteur afin que cela profite à tous les membres du réseau ", a déclaré Michelle Eggers, Director Global Logistics Purchases, P&G.



A propos de CMA CGM

Dirigé par Rodolphe Saadé, le Groupe CMA CGM est un leader mondial du transport maritime.

Ses 509 navires desservent plus de 420 ports dans le monde, sur les 5 continents et ont transporté près de 21 millions de conteneurs EVP (équivalent vingt pieds) en 2018. Avec l'acquisition récente de CEVA, leader mondial des services logistiques, le groupe CMA CGM a traité plus de 500 000 tonnes de fret aérien et 1,9 million de tonnes de fret terrestre en 2018. CMA CGM connaît une croissance continue et ne cesse d’innover pour proposer à ses clients de nouvelles solutions maritimes, terrestres et logistiques. Présent sur l’ensemble des continents et dans 160 pays via son réseau de 755 agences et 750 entrepôts, le groupe emploie 110 000 personnes dans le monde et 2 400 à Marseille où est situé son siège social.

cmacgm-group.com/fr



À propos de MSC

MSC Mediterranean Shipping Company S.A. est un leader mondial du transport et de la logistique, une société privée fondée en 1970 par Gianluigi Aponte. MSC, l’une des principales compagnies d’expédition de conteneurs dans le monde, exploite 480 bureaux dans 155 pays et emploie plus de 70 000 personnes. Avec l'accès à un réseau intégré de ressources de transport routier, ferroviaire et maritime qui s'étend à travers le monde, la société est fière de fournir un service mondial avec une connaissance locale. La flotte de MSC navigue sur plus de 200 routes commerciales et fait escale dans plus de 500 ports.

www.msc.com



À propos de TradeLens

La plateforme TradeLens a été développée conjointement par Maersk et IBM. TradeLens est une plateforme sectorielle ouverte et neutre reposant sur la technologie blockchain, soutenue par des acteurs majeurs du secteur des transports maritimes. La plateforme favorise un échange d'informations efficace, transparent et sécurisé afin de favoriser une plus grande collaboration et une plus grande confiance dans la chaîne d'approvisionnement mondiale.

www.tradelens.com