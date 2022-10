Les directeurs financiers (DAF) sont encore insuffisamment sensibilisés à la gestion des risques cyber Une étude Kroll.

Malgré des risques et des pertes financières qui s’accentuent, l’enquête de Kroll atteste d’un manque d’attention et de moyens accordés par les DAF aux problématiques de cybersécurité.



Kroll, premier fournisseur indépendant de services de conseil en gestion des risques et en finance, révèle aujourd’hui les résultats de son enquête internationale Cyber risks and CFOs. Cette étude, menée auprès de 180 DAF à travers le monde (notamment en Europe et en Amérique du Nord) témoigne d’une très forte confiance des décideurs sondés dans la capacité de leur entreprise à faire face à des cyberattaques, sur des fondements qui restent souvent fragiles.



Une sous-évaluation de la menace cyber



L’étude de Kroll souligne ainsi que près de 87% des DAF considèrent que leur entreprise dispose aujourd’hui des moyens nécessaires pour faire face aux cybermenaces. Pour autant, près de la moitié d’entre eux (40%) n’ont jamais reçu de consigne spécifique de la part des responsables de la sécurité du système d’information de leur société, témoignant d’un manque d’accès à l’information sur le sujet. En conséquence, 61% des sondés font état de pertes de plus 5 millions de dollars sur les 18 derniers mois liés à des incidents cyber (dont plus de 10 millions de dollars pour un tiers d’entre eux, et plus de 25 millions de dollars pour un quart). Sur cette même période, 79% attestent avoir subi au moins une effraction ayant eu des conséquences en termes de finances ou de fuite de données.



À ce titre, l’enquête illustre une forme de déconnexion des décideurs financiers avec les besoins réels de l’entreprise en la matière. Celle-ci est d’ailleurs exemplifiée par le décalage de perception avec les directeurs du système d’information (DSI) qui sont 66% à considérer que leur entreprise est, au contraire, vulnérable face aux cybermenaces [1], témoignant d’un niveau de confiance bien plus faible et d’un besoin en moyens qui s’accroît.



Des perspectives d’investissement plus importantes



Malgré un manque de lucidité apparent sur le sujet, près de la moitié des DAF interrogés pour l’étude sont prêts à plus investir pour renforcer les moyens de l’entreprise afin de faire face aux cybermenaces. Ainsi, 45% d’entre eux ont prévu d’augmenter leur budget dédié à la cybersécurité d’au moins 10% pendant le prochain exercice fiscal. Ce budget a notamment vocation à financer la sous-traitance des activités de sécurisation du système d’information, qui représentent aujourd’hui entre 10% et 50% des dépenses dédiées à la cybersécurité pour 75% des sondés. Pour autant, près de 22% des DAF déclarent, a contrario, que leur budget va rester stable (20%), voire décliner (2%), attestant à nouveau d’une prise de conscience insuffisante vis-à-vis de l’importance des enjeux de cybersécurité.



« Les directeurs financiers ne semblent pas encore avoir pris la mesure du risque représenté par les cyberattaques. Et ce, alors que les pertes liées aux effractions continuent de se multiplier, avec parfois des risques à plus long terme sur la valorisation de l’entreprise. Il est aujourd’hui essentiel que les DAF et les DSI travaillent plus systématiquement ensemble pour définir des budgets proportionnés aux menaces. L’objectif ici serait de s’inscrire dans une démarche d’abord préventive, plutôt que réactive. Nous voyons encore trop souvent des déblocages de fonds dans l’urgence, quand il est déjà trop tard » conclut Vito Rallo, associate managing director de la pratique Cyber Risk de Kroll.



À propos de Kroll

En tant que premier fournisseur indépendant de services de conseil en gestion des risques et en finance, Kroll s'appuie sur son savoir-faire, ses données et ses technologies uniques sur le marché pour aider ses clients à faire face à des enjeux complexes. L'équipe de Kroll, qui compte plus de 6 500 professionnels dans le monde entier, perpétue l'histoire presque centenaire de la société, qui a acquis une expertise reconnue dans les domaines des risques, de la gouvernance, des transactions et de l'évaluation. Nos solutions et nos ressources offrent aux clients les atouts dont ils ont besoin pour bénéficier d’un avantage concurrentiel durable. Chez Kroll, nos valeurs définissent ce que nous sommes et comment nous nous collaborons avec nos clients et nos parties prenantes.

Pour en savoir plus, consultez le site Kroll.com.



[1] Étude Kroll, State of Incident Response 2021



------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.











Articles similaires < > Comment les entreprises doivent se transformer pour rester performantes et durables Shift Technology : son module Claim Fraud Accelerator disponible sur la marketplace de Guidewire Transformation digitale : quels chemins vers l’industrialisation ?