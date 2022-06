Les cryptomonnaies ont-elles vraiment un intérêt ? Par Marc Chastaing, consultant Marketing Stratégique et Développement.





Les cryptomonnaies ont connu un boom spectaculaire au cours de la dernière décennie. Ces monnaies numériques émises et échangées de pair à pair (entre deux individus), sans nécessité de banque centrale, au moyen d’un réseau informatique décentralisé et crypté (blockchain), sont plébiscitées par les jeunes générations. Les plus célèbres ont pour nom Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Bitecoins Cash ou Tether… Et leurs adeptes y voient le support préférentiel de l’économie du futur.



Au cours des six premiers mois de 2021, le nombre d’utilisateurs de cryptomonnaies dans le monde a ainsi été



Quant à la valeur du marché total des crypto-actifs en circulation dans le monde, elle a été multiplié par dix en moins de deux ans, jusqu’à dépasser les 2.600 milliards de dollars en novembre 2021. Après une forte chute à un peu moins de 1.500 milliards de dollars le 23 janvier 2022, le marché est ensuite remonté à près de 2.000 milliards début avril. Le bitcoin (plus de 800 milliards de capitalisation) et l’Ethereum (près de 400 milliards), détiennent ensemble les deux tiers du marché. Selon le Conseil de stabilité financière (FSB), superviseur de la finance mondiale, les cryptomonnaies représentent aujourd’hui 1 % des actifs financiers mondiaux.



Durant la seule année 2021, des milliers de nouveaux crypto-actifs ont été créés et le site spécialisé CoinMarketCap en recensait plus de 15.000 mi-juin 2021... Même si une bonne partie d’entre eux disparaissent au bout de quelques mois, n’enregistrant aucun volume d’échange, ou n’ayant été créés qu’à des fins de spéculation, voire de fraude.



Cryptomonnaies : une réelle utilité…



Le principe même de la cryptomonnaie repose sur l’absence de tout organe de contrôle centralisé. C’est pour cela que l’on parle de finance décentralisée (DEFI). En se passant ainsi de tous les intermédiaires, on gagne en réactivité et en fluidité. Une transaction en cryptomonnaie est ainsi instantanée. Et grâce à l’inviolabilité (théorique) de la blockchain, il est « presque » impossible de corrompre une transaction.



D’un point de vue pratique, les avantages de la cryptomonnaie sont donc bien réels : les transactions sont simplifiées et sécurisées ; elles s’effectuent sans l’intermédiaire d’une banque, et donc avec des frais réduits. De plus en plus de sites et de commerçants ont choisi de l’accepter comme mode de règlement, séduits par l’absence de frais de transaction et par le caractère irrévocable des transactions validées.



La cryptomonnaie permet notamment



Mais si les cryptomonnaies sont un moyen de paiement entre deux personnes, elles sont aussi devenues, depuis 2017, un actif financier à part entière. Un actif hautement spéculatif, dont le cours est sujet à de grandes variations, à la hausse comme à la baisse. Avec des perspectives de gains records pour les investisseurs, mais aussi des risques élevés de perte en capital. Ce marché s’avère en effet particulièrement volatil, marqué par des dépréciations fortes et inattendues, sur des périodes très courtes… A l’image de l’effondrement brutal, en début d’année, de la



… Mais d’importantes limites



Cette volatilité est sans doute la première limite des cryptomonnaies. Elle rend en effet très difficile son usage comme mode de règlement puisque sa valeur fluctue constamment. Les institutions financières réfutent d’ailleurs le terme de « cryptomonnaies », considérant que celles-ci ne remplissent pas les fonctions d’une monnaie. Elles préfèrent utiliser le terme de « crypto-actif » ou celui d’« actif numérique ». Les plus-values de cession d’actifs numériques sont d’ailleurs imposées de la même manière que les revenus des actions. Les cryptomonnaies sont par ailleurs des actifs « peu liquides », leur convertibilité en monnaie légale n’étant possible que si le vendeur trouve un acheteur au prix demandé, ce qui ne peut être garanti.



A l’origine, en 2009, le bitcoin avait l’ambition de proposer une alternative aux monnaies légales dans une démarche libertaire et participative, en s’appuyant sur une technologie innovante permettant de s’affranchir des institutions financières propres au capitalisme. Mais force est de constater qu’aujourd’hui, les opérations de validation des transactions et de production de nouveaux bitcoins (« minage ») sont concentrées dans les mains de quelques opérateurs : de gigantesques



La consommation énergétique de l’activité de minage s’est d’ailleurs fortement accrue et devient même disproportionnée par rapport à l’usage du bitcoin. La revue scientifique Nature a ainsi publié une



Blanchiment, arnaques et piratage informatique







Paradoxalement,



Le risque lié au piratage informatique est également réel. Les plateformes spécialisées, où sont hébergées les cybermonnaies, sont en effet vulnérables aux attaques comme l’ont montré plusieurs



Une alternative qui n’a pas vocation à supplanter le cash



Enfin, bien qu’en croissance, le marché des cryptomonnaies n’a pour l’heure qu’un impact limité sur le grand public. Et le développement du réseau de paiement, même s’il progresse, reste limité. De plus, les cryptomonnaies connaissent aujourd’hui de vrais problèmes d’évolutivité. Les fondateurs d’Ethereum admettent ainsi que la blockchain a atteint « une certaine limite de ses capacités » qui ralentit la vitesse à laquelle les transactions peuvent être effectuées.



Si elles ne manquent pas d’atouts pour séduire les jeunes générations et les investisseurs, les cryptomonnaies montrent donc aussi leurs limites. Selon la plupart des experts, elles ne pourront donc pas entièrement se substituer aux monnaies des États, aux autres moyens de paiement, et en particulier au cash, qui reste une valeur sûre et appréciée de la population, ce qui se vérifie notamment en période de crise.



Malgré la progression des paiements dématérialisés durant la pandémie, il n’y a jamais eu autant de billets en circulation dans la zone euro. En 2020,

