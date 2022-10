Les alts Metaverse, NFTs et Dogecoin figurent parmi les crypto-actifs dont la croissance est la plus rapide sur eToro, tandis que le Bitcoin reste le plus populaire Le Metaverse, les NFT et les alternatives à l'Ethereum figurent parmi les principaux thèmes à l'origine de la hausse la plus rapide des crypto-actifs sur la plateforme eToro au cours des 12 derniers mois, tandis que le top 10 des plus détenus est resté stable.

• Le bitcoin, le Cardano et l'Éther restent les crypto-actifs les plus détenus au troisième trimestre.

• Decentraland (MANA) est le crypto-actif qui a connu la plus forte croissance sur les 12 derniers mois, avec une augmentation de 437 % des clients qui le détiennent.



Le crypto-actif ayant connu la plus forte hausse sur la plateforme eToro sur les derniers 12 mois, en termes de nombre de clients le détenant, est Decentraland (MANA), en hausse de 437 %. Decentraland est une plateforme blockchain de réalité virtuelle au centre du secteur du Metaverse. La deuxième place est occupée par Shiba (SHIB), une alternative au Dogecoin, en hausse de 269 %, tandis que NFT et le fabricant de technologies de jeu Enjin arrivent en troisième position, avec une hausse de 229 %.



Simon Peters, analyste du marché des crypto-monnaies chez eToro, a commenté : "Les crypto-actifs les plus en hausse sur la plateforme eToro au cours des 12 derniers mois reflètent un intérêt pour certains thèmes clés pour les investisseurs sur le marché. Le Metaverse a été une nouvelle frontière majeure et cela se reflète dans la croissance exponentielle des positions ouvertes de MANA. Bien que les marchés crypto-actifs aient été difficiles ces derniers mois, les NFT et d'autres projets d'infrastructure crypto-actif importants sont également bien représentés dans le top 10 des hausses les plus rapides, ce qui indique un réel intérêt pour certains des projets les plus innovants de l'année écoulée."



Au cours des trois derniers mois, le top 10 des crypto-actifs les plus détenus sur la plateforme eToro est resté stable, le Bitcoin occupant la première place, le Cardano la deuxième et l'Éther la troisième. Les positions ouvertes en Bitcoin ont augmenté de 1,7 %, tandis que le Cardano a baissé de 1,2 % et l'Éther a augmenté de 3,1 %. Le plus grand perdant en termes de pourcentage a été TRON, en baisse de 2,8 %.



D'une année sur l'autre, le mouvement est plus marqué, puisque Decentraland et Shiba font tous deux leur entrée dans le top 10 grâce à l'augmentation importante du nombre de postes à pourvoir.



Simon Peters a ajouté : "Le top 10 des crypto-actifs les plus détenus sur la plateforme eToro reste inchangé au troisième trimestre. Cette stabilité reflète une période difficile pour les marchés, mais affirme également une stratégie d'achat et de conservation à long terme parmi les investisseurs de ces actifs, suggérant qu'ils ont regardé au-delà de la volatilité du marché à court terme. Lorsque l'on investit dans un crypto-actif, comme dans toute autre classe d'actifs, le temps dans le marché et non le timing du marché est la clé pour offrir les meilleures perspectives à long terme de croissance de la richesse."



A propos d’eToro

eToro est une plateforme d'investissement multi-actifs qui permet aux gens d'accroître leurs connaissances et leur richesse en faisant partie d'une communauté mondiale d'investisseurs. eToro a été fondé en 2007 avec la vision d'ouvrir les marchés mondiaux afin que chacun puisse négocier et investir de manière simple et transparente. Aujourd'hui, eToro est une communauté mondiale de plus de 30 millions d'utilisateurs enregistrés qui partagent leurs stratégies d'investissement ; et chacun peut suivre les approches de ceux qui ont le mieux réussi. Grâce à la simplicité de la plateforme, les utilisateurs peuvent facilement acheter, détenir et vendre des actifs, surveiller leur portefeuille en temps réel et effectuer des transactions quand ils le souhaitent.



L'investissement en crypto-monnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que DASP, enregistré auprès de l'AMF. L'investissement en crypto-actifs est très volatile. Pas de protection des consommateurs.



eToro est réglementé en Europe par la Commission chypriote des valeurs mobilières et des changes, en Australie par la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements et au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority. eToroX est constitué en société à Gibraltar sous le numéro 116348 et son siège social est situé au 57/63 Line Wall Road, Gibraltar. Sa licence de fournisseur de technologie à registre distribué (DLT) a été accordée par la Commission des services financiers de Gibraltar en décembre 2018 (numéro de licence FSC1333B).



