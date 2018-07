Les Grands Enjeux de la Transformation Digitale Cloud, Agile & DevOps

Dans un contexte de compétitivité accrue, les Nouvelles Technologies des Systèmes d'Information sont au cœur des réflexions à la recherche de valeur contribuant au développement des Entreprises. Cette valeur est générée par la mise en œuvre d'une solution IT répondant à un enjeu économique visant à améliorer la compétitivité de l'Entreprise ou bien représentant un avantage concurrentiel facilitant la prise de part de marché.



La perpétuelle recherche de l'excellence opérationnelle au service des Métiers pousse les Directions des Systèmes d'Informations dans des retranchements et les met face à des limites. En effet, la manœuvre d'un Système d'Information peut s'avérer parfois très complexe au regard des risques encourus. Ainsi, le premier semestre 2018 a été marqué par le lancement de nombreux projets stratégiques à la recherche, d'une part, du bon modèle organisationnel adapté au contexte et à la culture de l’Entreprise, et d'autre part, des nouveaux processus efficients intégrant de nouvelles technologies et méthodologies.



Dans cette démarche de création de valeur, la transformation vers un modèle Agile & DevOps cible la fourniture, aux Métiers, de Services IT compétitifs et alignés sur leur besoin sachant que la réactivité et l'agilité de mise en œuvre font partie intégrante des exigences.



Un schéma directeur composé de cinq programmes clés pour réussir sa transformation :

- Le changement des écosystèmes IT avec l'émergence de nouvelles technologies et particulièrement dans la sphère Open Source

- La mutation des Métiers de l'IT avec l'arrivée des nouvelles technologies nécessitant de nouvelles compétences mais aussi de nouvelles pratiques

- L'évolution des Infrastructures IT et de son du Socle Technique vers des Infrastructures "Agiles" ou Infrastructures as code dans une stratégie de Cloud public, privé ou hybride

- La transformation de la Production IT vers un modèle DevOps avec une collaboration Agile entre les Développeurs et les Opérateurs

- La sécurisation des Systèmes d'Information en prenant en compte toutes les évolutions des chantiers précédents mais aussi le nouveau Règlement Général de Protection des Données à caractère personnel (RGPD)



Le changement des écosystèmes IT



Né au début des années 70, le logiciel libre (Open Source) représente aujourd’hui près de dix pourcents du budget des Directions des Systèmes d’Information. En effet, ces dernières années les solutions Open Source ont atteint un niveau de fonctionnalité et de maturité équivalent à certaines solutions éditeurs tout en offrant les garanties de support et de maintenance avec de nouveaux éditeurs Open Source. Au-delà du gain économique sur le coût des licences, la sphère Open Source est très active en matière d’innovation qui est la principale attente du marché et qui explique pourquoi la croissance de l’Open Source est supérieure à la croissance du marché de l’IT. A noter que les éditeurs et les constructeurs (pour la partie matérielle) de solutions propriétaires, ne sont pas en reste, et répondent également à la demande en matière d’innovation.



Dans cet esprit d’innovation, les Directions des Systèmes d’Information définissent leur roadmap technologique en intégrant l’usage de nouvelles solutions qu’elles soient issues du monde Open Source ou Privé. Cela donne lieu à une multitude de POC (Proof of Concept) de nouveaux produits (Logiciel ou Matériel) sur un périmètre restreint dans le but de tester son efficacité, mais aussi d’en démontrer sa valeur ajoutée dans le contexte de l’Entreprise. Ainsi, avec l’arrivée de ces nouvelles Solutions, les écosystèmes IT sont en plein changement et nécessitent de nouvelles compétences afin d’en assurer l’interopérabilité et l’exploitabilité.



La mutation des Métiers de l'IT



Le besoin en agilité couplé avec l’arrivée de nouvelles technologies ont un impact fort sur l’évolution des métiers de l’IT. En effet, bon nombre de Directions des Systèmes d’Information renforcent leur équipe avec des managers de transformation aguerris aux méthodologies Agiles et des consultants techniques et fonctionnels avec une approche disruptive. Afin de réussir la transformation, les équipes s’alignent sur les nouvelles pratiques dans des organisations historiquement ITILiennes avec une culture de fourniture de services à la demande. Les Directions des Systèmes d’Information mènent une conduite du changement sans précédent avec des impacts forts sur les Ressources Humaines.



Il s’agit d’identifier, d’accompagner, d’informer, de former mais surtout de conduire la mise en œuvre d’une organisation autour des objectifs communs à court et moyen terme. Cette mutation impacte non seulement les Métiers de l’IT mais également les Métiers des Entreprises qui doivent penser et repenser leur stratégie en s’appuyant sur les capacités d’innovation et d’implémentation, particulièrement dans une logique Agile.

Les Directions des Systèmes d’Information élaborent de nouveaux partenariats permettant ainsi l’apport de nouvelles compétences rares voire même la mise en place de programmes ou cursus de formation permettant de pallier la pénurie de profils compétents dans ces nouveaux métiers.



L'évolution des Infrastructures IT



La couche infrastructure n’échappe pas à sa transformation même si elle impose des nombreuses contraintes liées à ses trois composants matériels essentiels : les Serveurs, le Stockage et les équipements Réseaux.



Les fondations d’une Infrastructure dite Agile reposent sur 2 niveaux :

-Les ressources matérielles et logicielles

-Les services d’infrastructure proposés aux Utilisateurs finaux sous forme d’API via un portail



Les Directions des Infrastructures IT tendent fortement vers une Infrastructure as code en s’appuyant sur des solutions visant à automatiser et accélérer la fourniture des environnements au travers des axes de virtualisation, d’hyperconvergence, de containerisation et d’orchestration sans négliger les aspects sécurité.



La transformation de la Production IT



Le métier de l’ingénierie de production se trouve à la charnière entre le monde de l’infrastructure technique et celui des applications fonctionnelles. Il s’agit d’assurer et garantir l’intégration des applications dans leur environnement cible de Production tout en répondant aux exigences d’exploitabilité. Les Directions de la Production IT mettent en place de nouvelles plateformes d’outils dont la finalité consiste à servir les projets dans une démarche DevOps sur les 4 macro-processus suivants : Intégration Continue, Qualification Continue, Déploiement Continu et Monitoring Continu.



La sécurisation des Systèmes d'Information



On observe 2 phénomènes majeurs sur la sécurisation des Systèmes d’Information : la cybersécurité et le RGPD. En effet, la cybercriminalité reste largement en tête des préoccupations des RSSI et on recense que trente-huit pourcents des entreprises mondiales n’ont pas atteint la conformité RGPD. La Transformation Agile & DevOps stimule les Directions des Systèmes d’Information sur l’implémentation de nouvelles technologies à la recherche d’innovation. Par ailleurs, l’évolution rapide des systèmes d’information au travers de l’innovation apporte de nouvelles problématiques de sécurité dont la clé viendra probablement elle-même de l’innovation.



Les Directions des Systèmes d’Information estiment passer une grande étape de leur transformation digitale à horizon 2020. Et cela n’est qu’une phase de transition numérique car avec la démocratisation de l’intelligence artificielle couplée aux objets connectés et à la robotique, on peut s’attendre à de nouvelles perspectives et trajectoires de transformation digitale.