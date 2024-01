Les ETF Bitcoin dépassent les 4,6 milliards de dollars au premier jour de négociation

Ces produits marquent un tournant décisif pour le secteur des crypto-monnaies , qui permettra de tester si les actifs numériques – encore considérés par de nombreux professionnels comme risqués – peuvent être plus largement acceptés en tant qu'investissement. Onze ETF Bitcoin au comptant - dont iShares Bitcoin Trust (IBIT.O) de BlackRock , Grayscale Bitcoin Trust (GBTC.P) et ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB.Z) , entre autres - ont commencé à être négociés jeudi matin, lançant une concurrence féroce pour part de marché.Grayscale, BlackRock et Fidelity ont dominé les volumes de transactions, selon les données du LSEG."Les volumes de transactions ont été relativement forts pour les nouveaux produits ETF", a déclaré Todd Rosenbluth, stratège chez VettaFi. "Mais il s'agit d'une course plus longue qu'une simple journée de négociation.Le feu vert de la Securities and Exchange Commission des États-Unis pour les produits est finalement arrivé tard mercredi, après une décennie de lutte avec l'industrie de la cryptographie.Certains dirigeants ont qualifié le Bitcoin d'investissement à haut risque, et Vanguard - le plus grand fournisseur de fonds communs de placement - a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de mettre le nouveau lot d'ETF Bitcoin au comptant à la disposition de ses clients de courtage sur sa plateforme.La SEC avait précédemment rejeté tous les ETF au comptant Bitcoin pour des raisons de protection des investisseurs. Le président de la SEC, Gary Gensler, a déclaré mercredi dans un communiqué que les approbations ne constituaient pas une approbation du bitcoin, le qualifiant d'« actif spéculatif et volatil ».Les lancements d'ETF ont porté le prix du bitcoin à son plus haut niveau depuis décembre 2021. Il a augmenté de 0,77 % à 46 303 $, tandis que le prix de l'éther, la deuxième plus grande crypto-monnaie, a augmenté de 2,79 % à 2 597,95 $.COURSE AUX PARTS DE MARCHÉL'accord réglementaire a déclenché une concurrence intense pour les parts de marché entre les émetteurs, dont certains ont réduit les frais de leurs produits bien en dessous des normes du secteur américain des ETF, avant même le lancement de jeudi.Les frais sur les nouveaux ETF Bitcoin varient de 0,2 % à 1,5 %, de nombreuses entreprises proposant également de renoncer entièrement aux frais pendant une certaine période ou pour un certain volume d'actifs. Après le début de la négociation de son ETF, Valkyrie a réduit ses frais une deuxième fois à 0,25 % et y a renoncé pendant les trois premiers mois.Grayscale a été autorisé jeudi à convertir sa fiducie Bitcoin existante en un ETF, créant ainsi du jour au lendemain le plus grand ETF Bitcoin au monde avec plus de 28 milliards de dollars d'actifs sous gestion.Les estimations du montant que les ETF Bitcoin au comptant pourraient rapporter varient considérablement. Les analystes de Bernstein estiment que les flux augmenteront progressivement pour dépasser les 10 milliards de dollars en 2024, tandis que les analystes de Standard Chartered ont déclaré cette semaine que les ETF pourraient attirer entre 50 et 100 milliards de dollars cette année seulement. D'autres analystes estiment que les entrées pourraient atteindre 55 milliards de dollars sur cinq ans.Alors que les ETF ont commencé à être négociés jeudi, les acteurs du marché surveillaient de près les écarts acheteur-vendeur : la différence entre le prix qu'un trader doit acheter pour acheter un ETF et le prix auquel il peut être vendu. Les ETF avec des spreads plus étroits sont généralement considérés comme plus recherchés.Le volume des échanges, la plomberie interne et le nombre de participants impliqués "sont d'une importance cruciale pour maintenir les spreads à un bon niveau", a déclaré Jason Stoneberg, directeur de la stratégie produit chez Invesco, dont l'ETF avec Galaxy Digital a fait ses débuts jeudi.Certains analystes ont averti que l’euphorie autour de l’approbation pourrait être prématurée. La communauté des investisseurs au sens large considère toujours les crypto-monnaies comme risquées , des scandales tels que l'implosion de l'échange crypto FTX en 2022 ajoutant à la méfiance des investisseurs.Une porte-parole de Vanguard a déclaré que la société n'avait pas l'intention de lancer ses propres produits d'investissement cryptographiques et qu'elle se concentrait toujours sur les classes d'actifs de base telles que les actions, les obligations et les liquidités, qu'elle considère « comme les éléments d'un investissement à long terme bien équilibré ». portefeuille d'investissement."S'exprimant lors d'un webinaire jeudi, Sharmin Mossavar-Rahmani, responsable du groupe de stratégie d'investissement et directeur des investissements de Wealth Management chez Goldman Sachs, a déclaré que les crypto-monnaies n'avaient pas leur place dans un portefeuille d'investissement."Quand on y pense, où y a-t-il une valeur à quelque chose comme le bitcoin ?", a-t-elle demandé. "Nous ne pensons pas que ce soit une classe d'actifs dans laquelle investir."GAIN DES STOCKS DE CRYPTOCertains s’attendent néanmoins à ce que ces produits ouvrent la voie à des ETF cryptographiques encore plus innovants, notamment des produits Spot Ether.Le PDG de Grayscale, Michael Sonnenshein, a déclaré jeudi dans une interview que la société prévoyait de déposer une demande d'ETF d'achat couvert dans le but de permettre aux investisseurs de générer des revenus à partir d'options sur son produit bitcoin au comptant.Les actions liées aux crypto-monnaies ont d'abord grimpé à la hausse jeudi, mais ont terminé la journée en baisse, les mineurs de bitcoins Riot Platforms (RIOT.O) et Marathon Digital (MARA.O) chutant respectivement de 15,8 % et 12,6 %.L'investisseur Bitcoin Microstrategy (MSTR.O) a chuté de 5,2% et l'échange crypto Coinbase (COIN.O) de 6,7%. L'ETF ProShares Bitcoin Strategy, qui suit les contrats à terme sur Bitcoin, a gagné 0,44 %.Jeudi également, Circle Internet Financial, la société à l'origine du stablecoin USDC, a déclaré avoir déposé confidentiellement une demande d'introduction en bourse aux États-Unis . Circle contrôle l'émission et la gouvernance de l'USDC, une crypto-monnaie indexée sur le dollar américain.Reportage de Manya Saini à Bengaluru, Hannah Lang à Washington et Suzanne McGee ; Reportages supplémentaires de Niket Nishant à Bengaluru, Medha Singh, Davide Barbuscia et Noel Randewich ; Montage par Arun Koyyur et Nick ZieminskiREUTERS