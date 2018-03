Les CFOs redessinent la carte des pays à risque

Les trois facteurs décisifs pour choisir un terrain d’expansion :

- La taille du marché,

- Les infrastructures et compétences locales,

- L’accès à de nouveaux clients



Les trois principaux freins au développement international :

- Le cours de devises

- Les risques géopolitiques

- Trouver les bonnes compétences locales



« Dans un contexte de crise financière, devenue une crise économique, l'approche des directeurs financiers en matière d'investissement à l'étranger est en pleine mutation. Ces derniers préférant adopter une dynamique risque-rendement beaucoup plus mesurée et pragmatique, en misant sur des marchés "refuges". Cela représente une réelle opportunité

pour ce que notre enquête identifie comme les "Big Seven", à savoir les BRIC, les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Toutefois, ces marchés ne sont pas la seule option pour les entreprises qui cherchent à s'implanter à l'étranger. Malgré le défi de taille, une approche

adaptée "marché par marché" semble la plus propice au succès", souligne Michel Léger, Président du Directoire et membre du Board européen de BDO.



La France continue de séduire malgré tout



Bien que la France passe de la 7ème à la 13ème place au baromètre « BDO Global Market Opportunity », le marché français reste une priorité pour l'expansion internationale des entreprises néerlandaises et anglaises notamment qui le considèrent comme étant le plus important en Europe avec le marché allemand.



Les atouts français :

- La taille du marché (61%),

- la conquête de nouveaux clients (52%)

- L'accès à une expertise marché locale (39%)



A contrario, les barrières culturelles et linguistiques (45%), la concurrence exacerbée (32%) et les contraintes administratives (27%) sont les challenges les plus mentionnés pour la France.



Les directeurs financiers français : Principaux enseignements



. Les entreprises françaises semblent vouloir procéder avec prudence quand il s'agit d’expansion, prenant moins de risques tout en attendant la croissance, contraintes dans une économie locale difficile

. La crise de la zone euro a eu un double impact sur les projets de développement des DAF et sur la France, en tant que destination d’investissement

. Les directeurs financiers français se tournent davantage vers les BRIC pour leurs projets d'expansion, la Chine et le Brésil notamment

. Les principales recommandations des directeurs financiers français en matière de développement à l'international sont les suivantes :

- Trouver les bonnes compétences locales et les bons partenaires

- Faire des recherches approfondies pour améliorer la connaissance du marché local

- Prendre son temps



"Une solide connaissance de la culture locale et la nécessité de trouver les bonnes compétences « sur place » restent les principales recommandations des directeurs financiers français en matière d'expansion internationale de leurs entreprises. C’est ce besoin d’une connaissance approfondie des différents marchés géographiques et des réseaux locaux, aussi bien institutionnels que « business », que nos clients, intéressés notamment par la Chine et le Brésil, nous remontent au fil des missions", souligne Rolland Nino, Associé BDO.



A PROPOS DE L'ENQUÊTE

L'étude Ambition Survey a été réalisée à l’été 2012 auprès de plus de 1000 directeurs financiers d’entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 50 millions et 1 milliard de dollars, dans 13 pays à travers le monde (Australie, Brésil, Canada, Chine, France, Allemagne, Inde, Japon, Pays-Bas, Russie, Arabie saoudite, Royaume-Uni, Etats-Unis).



