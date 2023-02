Les 4 principales priorités du secteur financier en matière d'IA pour 2023

• 500 professionnels du secteur des services financiers dans le monde interrogés• Près de 50% des entreprises du secteur financier de tournent vers le cloud hybride pour optimiser les performances de l’IA et réduire les coûts• 26% des répondants placent les grands modèles de langage en tête des cas d'utilisation de l'IADepuis plusieurs années, NVIDIA travaille avec des institutions financières du monde entier pour développer et exécuter un large éventail de stratégies d'IA. Au cours des trois dernières années, nous leur avons demandé de nous dire collectivement ce qui les préoccupait le plus. L’édition 2023 de cette enquête, menée dans un contexte d'incertitude macroéconomique persistante, a donné des résultats tantôt attendus, tantôt surprenants.Des établissements bancaires et fintech aux sociétés d'assurance et de gestion d'actifs, les objectifs restent les mêmes : trouver des moyens de gérer plus précisément les risques, renforcer l'efficacité pour réduire les coûts d'exploitation et améliorer les expériences pour les clients et les consommateurs. En creusant davantage, nous avons pu apprendre quels domaines de l'IA suscitent le plus d'intérêt.Voici les quatre principales conclusions que nous avons tirées de notre enquête "State of AI in Financial Services : 2023 Trends" menée auprès de près de 500 professionnels des services financiers dans le monde :Les sociétés de services financiers, comme les autres entreprises, cherchent à optimiser les dépenses dédiées à l’entrainement et l'inférence de l'IA - tout en sachant que les données sensibles ne peuvent pas être migrées vers le cloud. Pour y parvenir de manière rentable, elles déplacent un grand nombre de leurs workloads à forte intensité de calcul vers le cloud hybride.L'enquête de cette année a révélé que près de la moitié des entreprises interrogées se tournent vers le cloud hybride pour optimiser les performances de l'IA et réduire les coûts. Les annonces récentes des principaux fournisseurs de services et plates-formes de cloud computing - tels que Microsoft Azure, Oracle Cloud Infrastructure et Rescale - renforcent cette évolution et font de la portabilité des données, de la gestion des MLOps et de la normalisation des logiciels entre les instances de cloud computing et sur site un impératif stratégique en termes de coûts et d'efficacité.Les résultats de l'enquête, basée sur un échantillon de plus de 200 entreprises en Amérique et en Europe, montrent que les principaux cas d'utilisation de l'IA sont le traitement du langage naturel et les grands modèles de langage (26 %), les systèmes de recommandation et les modèles Next Best Action (NBA) (23 %), l'optimisation de portefeuille (23 %) et la détection des fraudes (22 %). Les charges de travail émergentes pour le métavers , la génération de données synthétiques et les mondes virtuels sont également courantes.Les banques, les sociétés de trading et les fonds spéculatifs adoptent ces technologies pour créer des expériences personnalisées pour leurs clients. Par exemple, Deutsche Bank a récemment annoncé un partenariat d'innovation pluriannuel avec NVIDIA pour intégrer l'IA dans les services financiers à travers des cas d'utilisation, comme les avatars intelligents, l'IA vocale, la détection des fraudes et la gestion des risques, afin de réduire le coût total de possession de 80%. La banque prévoit d'utiliser NVIDIA Omniverse pour créer un avatar virtuel en 3D afin d'aider les employés à naviguer dans les systèmes internes et à répondre aux questions relatives aux RH.L'enquête a révélé que l'IA a un impact quantifiable sur les institutions financières. Près de la moitié des personnes interrogées ont déclaré que l'IA contribuerait à augmenter les revenus annuels de leur organisation d'au moins 10 %. Plus d'un tiers ont indiqué que l'IA contribuera également à réduire les coûts annuels d'au moins 10 %.Les professionnels des services financiers ont souligné comment l'IA a amélioré les opérations commerciales - en particulier en améliorant l'expérience client (46 %), en créant des efficacités opérationnelles (35 %) et en réduisant le coût total de possession (20 %).Par exemple, la vision par ordinateur et le traitement du langage naturel aident à automatiser l'analyse des documents financiers et le traitement des demandes de remboursement, ce qui permet aux entreprises d'économiser du temps, des dépenses et des ressources. L'IA aide également à prévenir la fraude en améliorant les processus de lutte contre le blanchiment d'argent et de connaissance du client, tandis que les recommandeurs créent des expériences numériques personnalisées pour les clients d'une entreprise.Mais la réalisation des objectifs de l'IA dans l'entreprise n'est pas sans difficultés. Le recrutement et la fidélisation des experts en IA constituent le principal obstacle, un problème signalé par 36 % des participants à l'enquête. La technologie est également inadéquate pour permettre l'innovation en matière d'IA, selon 28 % des personnes interrogées.La taille insuffisante des données pour l'entraînement et la précision des modèles est un autre problème urgent relevé par 26 % des professionnels des services financiers. Ce problème pourrait être résolu par l'utilisation de l'IA générative pour produire des données financières synthétiques précises utilisées pour entraîner les modèles d'IA.Malgré les défis, l'avenir de l'IA dans les services financiers s'éclaircit. L'augmentation de l'adhésion des cadres à l'IA est un nouveau thème dans les résultats de l'enquête. Quelque 64 % des personnes interrogées ont indiqué que "mon équipe dirigeante valorise l'IA et y croit", contre 36 % il y a un an. En outre, 58 % ont déclaré que "l'IA est importante pour le succès futur de mon entreprise", contre 39 % il y a un an.Les institutions financières prévoient de continuer à développer l'IA d'entreprise à l'avenir. Cela comprendra la mise à l'échelle et l'extension de l'infrastructure de l'IA, y compris le matériel, les logiciels et les services.Pour donner du pouvoir aux data scientists, aux analystes quantitatifs et aux développeurs tout en minimisant les goulots d'étranglement, il faut une plateforme d'IA sophistiquée et complète. Les dirigeants ont constaté le retour sur investissement du déploiement d'applications basées sur l'IA. En 2023, ces dirigeants se concentreront sur la mise à l'échelle de l'IA dans l'entreprise, l'embauche de plus de data scientists et l'investissement dans une technologie de calcul accéléré pour soutenir la formation et le déploiement des applications d'IA.