Les 10 meilleures crypto-monnaies à acheter selon les fonds spéculatifs

Le bitcoin est devenu de plus en plus populaire en tant qu'actif numérique et méthode de paiement, de plus en plus d'entreprises l'acceptant comme mode de paiement. Le bitcoin a été largement adopté par les fonds spéculatifs et reste l'une des crypto-monnaies les plus précieuses du marché. Malgré sa volatilité, le Bitcoin est considéré comme un actif refuge, ce qui en fait l'un des meilleurs cryptos à acheter selon les hedge funds.Il a été lancé en 2015 et est devenu l'une des crypto-monnaies les plus populaires au monde. Il s'agit de la deuxième plus grande monnaie numérique par capitalisation boursière et sa crypto-monnaie native , Ether, a connu une augmentation impressionnante de sa valeur au cours des dernières années. Ethereum a été utilisé par les développeurs pour créer de nombreuses applications allant de la finance décentralisée aux jeux. Les fonds spéculatifs ont été optimistes sur Ethereum en raison de ses fondamentaux solides et de son potentiel de croissance future.XRP est un actif numérique conçu pour faciliter les paiements rapides et sécurisés à travers le monde. Il a été créé par Ripple, une société fondée en 2012, qui fournit des services financiers aux banques et autres institutions financières. XRP est actuellement la troisième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, ce qui en fait un choix populaire parmi les fonds spéculatifs. XRP est connu pour ses faibles frais de transaction et ses délais de règlement quasi instantanés, ce qui en fait une option attrayante pour les investisseurs qui apprécient la rapidité et la rentabilité. De plus, les transactions XRP sont hautement sécurisées grâce à la technologie basée sur la blockchain qui vérifie chaque transaction.Bitcoin Cash (BCH) est une crypto-monnaie populaire qui a été créée en 2017 en tant que hard fork de Bitcoin . BCH est conçu pour fournir des temps de transaction plus rapides, des coûts de transaction réduits et une évolutivité améliorée. Il est devenu un choix populaire pour les commerçants de crypto et est utilisé pour les transactions quotidiennes, comme l'achat de café ou le transfert d'argent à l'international. BCH offre également une excellente plate-forme aux développeurs pour créer de nouveaux produits et services. Avec sa popularité croissante, Bitcoin Cash est en passe de devenir l'une des principales crypto -monnaies pour les années à venir.EOS est une plateforme de contrats intelligents qui permet aux développeurs de créer des applications décentralisées. Il a attiré beaucoup d'attention dans le monde de la cryptographie, car il est souvent comparé à Ethereum en raison de sa fonctionnalité. EOS gagne du terrain auprès des investisseurs de fonds spéculatifs en raison de son évolutivité, ce qui pourrait en faire un excellent investissement pour ceux qui recherchent une croissance à long terme. De plus, les transactions EOS sont gratuites et rapides, ce qui en fait un choix attrayant pour les day traders et les investisseurs à long terme.Stellar est un réseau de paiement basé sur la blockchain qui cherche à révolutionner la façon dont l'argent circule dans le monde. Il prend en charge l'échange d'actifs numériques et propose un large éventail de cas d'utilisation, notamment les paiements transfrontaliers, les micropaiements et les envois de fonds. Le projet a attiré une attention considérable de la part des fonds spéculatifs et ses jetons sont devenus parmi les altcoins les plus populaires du marché. Les temps de transaction rapides et les faibles coûts de transaction de Stellar en font un choix attrayant pour ceux qui cherchent à transférer de l'argent rapidement et en toute sécurité.Litecoin (LTC) est une crypto-monnaie peer-to-peer créée par Charlie Lee en 2011. Il s'agit d'un réseau de paiement mondial open source et est conçu pour permettre des paiements instantanés et à faible coût partout dans le monde. Selon les fonds spéculatifs, Litecoin est devenu l'une des devises numériques les plus fiables dans lesquelles investir en raison de son évolutivité et de ses fonctionnalités de sécurité. Il peut être utilisé pour des transactions plus rapides que Bitcoin et est plus rentable. Il est considéré comme une excellente opportunité d'investissement et a un potentiel d'augmentation de la valeur.Tron est une plate-forme décentralisée basée sur la blockchain qui vise à construire un système mondial de divertissement de contenu gratuit avec la blockchain et la technologie de stockage distribué. TRON permet à chaque utilisateur de publier, stocker et posséder librement des données et, sous une forme autonome décentralisée, décide de la distribution, de l'abonnement et de la diffusion de contenus et permet aux créateurs de contenu.Cardano est une plateforme blockchain pour les contrats intelligents et les applications décentralisées. Il a été développé en 2017 par l'équipe d'Input Output Hong Kong (IOHK) et est dirigé par Charles Hoskinson , l'un des co-fondateurs d' Ethereum. Cardano est une plateforme blockchain pour les contrats intelligents et les applications décentralisées. Il a été développé en 2017 par l'équipe d'Input Output Hong Kong (IOHK) et est dirigé par Charles Hoskinson , l'un des co-fondateurs d' Ethereum. Cardano a été conçu pour être évolutif et sécurisé, ce qui en fait une option attrayante pour les fonds spéculatifs qui cherchent à investir dans les crypto -monnaies .IOTA est une monnaie numérique qui a gagné en popularité au cours des dernières années. Elle a été qualifiée de « chaîne de blocs pour l'Internet des objets ( IoT ) » en raison de son potentiel à alimenter des appareils et des machines intelligents, et elle est soutenue par plusieurs grandes entreprises technologiques telles que Microsoft. Avec ses temps de transaction rapides et ses faibles frais, IOTA est considérée comme l'une des crypto-monnaies les plus prometteuses disponibles . Les hedge funds ont de plus en plus commencé à investir dans IOTA en raison de son potentiel de croissance.