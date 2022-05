LegalVision, la LegalTech qui libère les professionnels du droit de la complexité administrative LegalVision, cabinet de formalités juridiques nouvelle génération, créé en 2015 par Loïc Le Goas, intervient aux côtés des avocats, notaires, experts-comptables et juristes pour les libérer des tâches administratives chronophages et dématérialiser la vie juridique des sociétés.

En 2022, LegalVision, avec la mise en place d'un nouveau comité de direction, poursuit son ambition de devenir le partenaire incontournable des professionnels du droit et du chiffre.



La révolution digitale que nous connaissons depuis plusieurs décennies a conduit à une évolution majeure dans la pratique de nombreux métiers. Si les professions juridiques ont pris du temps à prendre ce virage du digital, il offre aujourd'hui de nouvelles perspectives de développement, entraînant ainsi des évolutions considérables dans le business model des cabinets.



Fort de ce constat, Loïc Le Goas crée, en 2015, la start-up LegalVision avec l'ambition de libérer les professionnels du droit des tâches administratives chronophages afin de leur permettre de se consacrer davantage au développement de leur cabinet et à leurs activités de conseil. Des activités où leur expertise est plus qu'indispensable.



Redonner du temps aux professionnels du droit et du chiffre



Grâce à l'utilisation de méthodes opérationnelles efficaces, les juristes formalistes de LegalVision prennent en charge les missions chronophages, intervenant tout au long de la vie juridique des sociétés. Loin de la gestion historique du secrétariat juridique basée sur le papier et la saisie répétée des mêmes informations, LegalVision intervient aux côtés des professionnels du droit pour automatiser les tâches les plus répétitives et les accompagner dans leur transformation digitale.



LegalVision propose ainsi aux professionnels du droit et du chiffre une offre complète et personnalisée de services juridiques : constitution de société, modification des statuts, liquidation, dépôts des comptes annuels, procédures de fusion, apports partiels d'actifs ou de transmission universelle de patrimoine. Et cela quelle que soit la forme juridique de la société.



La digitalisation au service d'une meilleure expérience client



Les équipes de LegalVision ont également mis en place une plateforme, directement connectée aux outils des clients, pour les accompagner au quotidien dans la gestion du secrétariat juridique en droit des sociétés en générant les actes, stockant les pièces administratives, déposant les formalités et en suivant en temps réel l'avancement de la procédure.



La legaltech propose aussi à ses clients de bénéficier de services complémentaires comme la dématérialisation des registres des assemblées, des actionnaires et des mouvements de titres. Outre un accès rapide et facile aux données, cette interface permet une sécurisation des registres légaux grâce à l'utilisation de la technologie Blockchain.



Du conseil Legal OPS pour accompagner la digitalisation des cabinets



LegalVision propose son expertise juridique et technologique à ses clients afin de répondre à des opérations ponctuelles ou à des projets plus pérennes de transformation digitale. Ainsi, la start-up est en mesure d'accompagner des cabinets dans l'audit de leurs processus métiers et l'identification d'outils ou de méthodes visant à améliorer leur efficacité ou supporter des opérations massives.



Par exemple, dans le cadre d'un rachat de 500 entités dont l'ensemble des formalités devaient être traitées en 24h, LegalVision est venu en appui du cabinet de Jean-Phillipe Thibaut :

“Dans le cadre d'un closing, notre cabinet a dû gérer un nombre impressionnant et absolument volumineux de dossiers, pratiquement dans le même temps, engendrant un nombre faramineux de formalités. Dans ces moments, les avocats sont souvent fébriles, il faut que tout soit prêt. Ce que je trouve important, c'est que tout ce que l'on peut déléguer à LegalVision, qui intervient comme un véritable partenaire, peut l'être au moment où nous sommes prêts. Nous nous occupons de tout ce que nous avons à faire et LegalVision fait tout le reste immédiatement après.” déclare Jean-Philippe Thibault, avocat au barreau de Paris.



“Dans un monde en constante évolution, nous souhaitons accompagner les professions du droit dans leur mutation en les aidant à façonner le droit de demain. Notre ambition est d'être présent à leurs côtés, à chaque étape structurante du développement de leurs cabinets, et de les accompagner à proposer de nouvelles prestations à leur clientèle et à conquérir de nouveaux marchés”, ajoute Loïc Le Goas.



À propos de LegalVision

LegalVision est une legaltech qui digitalise le secrétariat juridique en mettant à la disposition des professionnels du droit et du chiffre des outils digitaux liés à la gestion de la vie des sociétés. Une équipe composée de plus de 40 formalistes professionnels permet également de prendre en charge l'accompagnement et le suivi avec les administrations.

Interlocuteur privilégié des greffes des tribunaux de commerce et juridique, LegalVision a pour ambition de libérer les professionnels du droit et du chiffre de toutes les contraintes administratives pour plus de facilité, de fluidité et de fiabilité.



