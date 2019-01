Ledger lance son nouveau Nano X Hardware Wallet au CES 2019

Son Hardware Wallet Nano X est récompensé par l'Award de l'Innovation en Cyber Sécurité et Protection de la Vie Privée au CES de Las Vegas 2019.



Ledger, l'entreprise française experte en sécurisation des crypto-monnaies et des transactions financières de la Blockchain, annonce le lancement aujourd'hui de sa clé Ledger Nano X, un Hardware Wallet compatible Bluetooth permettant une utilisation mobile.



Ce portefeuille de crypto-monnaies sécurisé, succède au Nano S, le plus populaire des Hardware Wallets dans le monde, qui s'est déjà vendu à 1,5 millions d'exemplaires dans 165 pays. Son architecture de sécurisation est renforcée, son design est amélioré et son utilisation devient plus mobile grâce à l'ajout du Bluetooth.



Ledger lance également l'appli mobile Ledger Live qui permet aux utilisateurs du Nano X de l'utiliser avec un smartphone (iOS et Android). Il est ainsi possible d'effectuer des transactions sécurisées en totale mobilité. Les utilisateurs de Nano S pourront aussi en bénéficier, mais seulement pour consulter leur solde.



Ledger Live Mobile sera disponible sur l'App Store et Google Play dès le 28 janvier.



La nouvelle clé Ledger Nano X dispose d'une fonctionnalité Bluetooth qui permet à l'utilisateur de la brancher facilement et en toute sécurité sur son mobile grâce à l'appli Ledger Live. Elle permet à son propriétaire d'être mobile sans rien sacrifier à la sécurité : les clés privées sont en effet toujours conservées à l'intérieur de l'élément sécurisé.



Le Ledger Nano X peut stocker jusqu'à 100 applications de crypto-monnaies, ce qui représente 6 fois la capacité du Nano S, ce à quoi s'ajoutent une interface plus confortable avec un écran plus large.



La société annonce également que son Ledger Nano X a été est récompensé par l'Award de l'Innovation en Cyber Sécurité et Protection de la Vie Privée attribué par le CES de Las Vegas 2019. Les Awards d'Innovation du CES récompensent l'ingénierie et le design des produits technologiques qui protègent et renforcent la sécurité digitale.



«Le Ledger Nano X reprend tout ce que vous aimiez dans le Nano S, mais avec de nouvelles fonctionnalités améliorées » déclare Eric Larchevêque, Président de Ledger. « Avec sa connexion Bluetooth et sa plus grande capacité de stockage, le Ledger Nano X offre une meilleure expérience utilisateur ainsi que toutes les garanties de sécurité que les clients attendent de Ledger. Nous sommes très fiers d'être reconnus par le CES comme le leader de la sécurisation des crypto-assets. » termine t-il.



La clé Ledger Nano fournit aux utilisateurs une sécurité Ledger de pointe qui isole leurs clés privées de leur ordinateur ou téléphone mobile personnel, qui sont facilement hackables, pour protéger leurs crypto-monnaies.



Le Ledger Nano X domine le marché en supportant plus de 1100 crypto-devises différentes qui permettent aux utilisateurs de vérifier leur compte et d'envoyer ou recevoir des paiements en crypto-monnaies de n'importe où.



« Pendant que l'impact du partage des données personnelles continue à changer la vie des gens, les utilisateurs recherchent des partenaires sûrs pour protéger leurs actifs numériques critiques » affirme Pascal Gauthier, Directeur Général de Ledger. « Ledger offre aux clients un moyen de sécuriser ces actifs grâce à sa technologie de pointe. Avec le Ledger Nano X nous fournissons une sécurité encore augmentée, avec en même temps un accès amélioré grâce à la nouvelle appli mobile Ledger Live. »



Pour plus d'information sur le Ledger Nano X, rendez-vous sur le site de Ledger : https://www.ledger.com/

Pour ceux qui participent au CES 2019, venez voir Ledger sur son stand 36304 ;



A propos de Ledger :

Ledger est un expert de la sécurité en matière d'applications de crypto-monnaies et de Blockchain. La mission de Ledger est de sécuriser les crypto-actifs pour les particuliers, les entreprises et les objets connectés. Les solutions de Ledger tiennent dans la combinaison de BOLOS™, son système d'exploitation propriétaire, et de hardware sécurisé (carte à puce à élément sécurisé (SE), modules de sécurité matériels (HSM)).

Fondé en France en 2014 par une équipe de 8 experts, Ledger s'est déjà imposé comme le leader mondial en sécurité pour les crypto-actifs. La start-up a vendu plus d'un million de son produit phare, le Hardware Wallet Ledger Nano S et a lancé le Ledger Vault, sa solution dédiée aux institutions financières.

Avec des bureaux à Paris, Vierzon, San Francisco, New York et Hong Kong, la start-up française propose ses services dans 165 pays. En 2018, Ledger a été désignée comme l'une des "Hottest Startups in Paris" by WIRED Magazine.