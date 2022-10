Le serial entrepreneur Cyril Ferey rejoint l’équipe d’I&S Adviser Le serial entrepreneur Cyril Ferey, Cofondateur d’AttractiveWorld, Cofondateur de Shapr et Cofondateur BePitch rejoint l’équipe d’I&S Adviser

Un nouvel entrepreneur a décidé d’embrasser le métier d’operating partner : Cyril Ferey intègre I&S Adviser ce mois d’octobre 2022. Il va ainsi mettre son expérience au service des dirigeants de start-up, PME et ETI pour assurer et sécuriser leurs challenges de croissance. Il s’appuiera notamment sur ses compétences en structuration opérationnelle d’entreprise, transformations liées à l’innovation numérique, élaboration/ajustements de business models innovants, ou encore définition et gestion de pivots stratégiques.



Sa volonté en rejoignant I&S Adviser est d’accompagner les dirigeants français à aller au bout de leurs transformations et mettre en œuvre tous les leviers pour en assurer leur succès et leur pérennité.



« Ayant développé plusieurs projets de start-up à succès, je suis convaincu de l'intérêt d'avoir un copilote qui partage le même ADN entrepreneurial et s'engage à obtenir des résultats mesurables. En tant qu’operating partner, je fournirai l’investissement nécessaire pour atteindre les étapes clés du développement tout en tenant compte du contexte économique et des transitions en cours (numérique, écologique, énergétique, sociétale...) », commente Cyril Ferey.



Cyril a commencé sa carrière au sein de grands groupes de télécommunication (Nomade.fr, LibertySurf Tiscali, Telecom Italia) sur des projets de haute technologie basés sur des innovations du début des années 2000 (VOD, VOIP, annuaires, sécurité, BPM, mobilité, etc.).



En 2009, il croise la route de Ludovic et Vincent et décide de les rejoindre en tant que cofondateur sur AttractiveWorld. Une aventure qui connaît un fort développement en peu de temps (3 à 6 mois) et un très beau succès. Recrutements, innovations, ouverture de capital... Cyril vit 5 ans d’hypercroissance. L’internationalisation de la start-up se pose. Finalement, les ambitions de Cyril et de ses associés ne rencontrent pas celles des investisseurs d’AttractiveWorld qui sera cédée à Spark Networks.



Ils lancent alors ensemble un nouveau projet : ce sera Shapr, une application mobile de « dating professionnel » dédiée au marché nord-américain. Cyril est à nouveau cofondateur, en charge notamment des innovations algorithmiques. L’appli connaît un fort développement outre-Atlantique avec +200 000 messages échangés par semaine, +2,5 millions d’inscrits et des prix remis à la start-up.



Déjà impliqué en tant que mentor auprès de startuppers via des fonds d’investissement ou encore dans le cadre d’incubateurs, Cyril croise alors la route d’Isabelle Saladin, Présidente fondatrice d’I&S Adviser. La dimension opérationnelle et entrepreneuriale du métier d’operating partner, combinée au soutien d’une entreprise comme I&S Adviser, le convainquent de rejoindre l’équipe en octobre 2022.



« Plus que jamais, dans le climat économique et social anxiogène de l’automne 2022, les chefs d’entreprise ont besoin d’être épaulés pour continuer à développer leurs activités. Éviter la solitude du dirigeant est fondamental face aux sources d’inquiétude et de stress qui se cumulent : inflation, incertitudes sur les approvisionnements et les matières premières, crispations géopolitiques, tensions sociales, évolutions du management et des attentes des collaborateurs à l’ère post-Covid, etc. Parce qu’il partage le constat et les convictions de l’équipe d’I&S Adviser, Cyril sera avec nous aux côtés des chefs d’entreprise français pour traverser la tempête et relever les défis posés. Rien ne vaut l’appui de pairs qui, comme lui, ont pris des risques financiers, ont déjà vécu et gérer des phases complexes, en France comme à l’international », commente Isabelle Saladin, Présidente fondatrice d’I&S Adviser.



Depuis sa création en 2016, I&S Adviser a accompagné opérationnellement plus de 65 chefs d’entreprise français dans la définition et la conduite opérationnelle de leurs plans de développement stratégique.



A propos d’I&S Adviser - www.isadviser.com

I&S Adviser est le 1ere entreprise française d’operating partners, des entrepreneurs aguerris qui épaulent opérationnellement les fondateurs de start-ups, PME et ETI et les aident à atteindre leurs objectifs de croissance.

S’appuyant sur leurs retours d’expérience (tant leurs succès que leurs échecs), ces « have it done » s’engagent sur des résultats opérationnels et prennent des risques avec le chef d’entreprise.

Fédérés sous une marque unique, les operating partners d’I&S Adviser interviennent à la demande de l’entrepreneur ou d’un fonds d’investissement, sur 4 sujets : le business staging, le développement à l’international, le check-up de l’existant et la création de business models digitaux.

http://isadviser.com



