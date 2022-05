Le projet « Dev 5G Industrie » de Hub One est lauréat de l’appel à projet France Relance Le projet « Dev 5G Industrie », porté par Hub One l'opérateur de technologies digitales pour les entreprises, a été désigné début février lauréat de l’appel à projets « AAP Plan de relance pour l’industrie – secteurs stratégiques » par le Secrétariat Général pour l’investissement et le Ministère chargé de l’industrie. Soutenu financièrement par le gouvernement dans le cadre du plan de Relance et du Programme d’investissements d’avenir, Hub One va mener des expérimentations 5G Privée dans trois secteurs : portuaire, aéroportuaire et industriel.





Au-delà des bénéfices directs du déploiement de la 5G Privée sur des sites majeurs, ces expérimentations ouvrent la voie à une consolidation du réseau de partenaires maîtrisant cette technologie. Ils pourront ainsi fournir des réponses adaptées aux industriels intéressés par cette technologie. L’expert en technologies digitales pour les entreprises Hub One est depuis longtemps persuadé que la compétitivité des industries de demain passera par l’usage de la 5G Privée . C’est la raison pour laquelle l’opérateur a investi plus de 2 millions d’euros dans son projet « Dev 5G Industrie », qui vise à mener des expérimentations en 5G Privée dans les secteurs portuaire, industriel et aéroportuaire. Le gouvernement soutiendra Hub One à hauteur de 800 000 euros afin de lui permettre d’accélérer le déploiement du projet et d’atteindre ses cibles le plus rapidement possible.A travers ces expérimentations, Hub One vise plusieurs objectifs. Prouver tout d’abord que la technologie 5G est pertinente pour les trois secteurs, aussi bien sur le champ technique, économique qu’opérationnel. Hub One espère développer des nouveaux usages et services innovants et proposer des solutions technologiques en phase avec les besoins et les budgets des industriels.Pour atteindre ces objectifs, le projet mènera de front trois expérimentations liées aux secteurs évoqués. Le domaine Portuaire sera testé en collaboration avec HAROPA Port | Le Havre et l’un de ses manutentionnaires majeurs. La connectivité des cavaliers (grues mobiles) liée au déploiement de la 5G privée permettra de gérer les ordres de missions, de maîtriser la maintenance connectée ou encore de digitaliser les opérations. L’anticollision et le goefencing sont d’autres cas d’usages envisagés durant l’expérimentation.Le volet industriel sera également mené en partenariat avec HAROPA Port | Le Havre et un industriel de type Seveso. En premier lieu, la 5G privée apportera au site un pilotage à distance efficace et répété. Les pompes du port seront également connectées par une solution de maintenance. Le projet de Hub One permettra enfin aux opérationnels d’user de services digitalisés sur le terrain pour optimiser leur efficacité et leur sécurité.L’opérateur de technologies digitales travaille depuis de nombreuses années autour du Smart Airport. Cet aéroport de demain révolutionne l’expérience passager grâce à un travail autour de la donnée et du partage d’informations qui optimise la performance opérationnelle et la qualité de service.En collaboration avec le Groupe ADP et ses partenaires d’innovation, le projet « Dev 5G Industrie » souhaite expérimenter des cas d’usages associés à la stratégie Smart Airport (détection des débris sur les pistes, détection de drones, sécurité périmétrique, maintenance connectée). Hub One envisage également de tester différents scénarios techniques innovants en 5G Privée comme l’usage de bandes millimétriques.Au-delà des bénéfices directs du déploiement de la 5G Privée sur des sites majeurs, ces expérimentations ouvrent la voie à une consolidation du réseau de partenaires maîtrisant cette technologie. Ils pourront ainsi fournir des réponses adaptées aux industriels intéressés par cette technologie.

