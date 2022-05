Le prix de la guerre : effets macroéconomiques des sanctions de 2022 sur la Russie Suite à l'invasion russe de l'Ukraine fin février 2022, de nombreux pays ont imposé des sanctions aux banques, entités et particuliers russes.





Nous comblons cette lacune en utilisant un modèle vectoriel d'autorégression (VAR) de l'économie russe développé dans Mamonov et Pestova (2021) spécifiquement pour capturer les effets macroéconomiques des sanctions.



Les effets des sanctions actuelles pourraient être grossièrement divisés en (i) effets financiers et effets sur la demande et (ii) effets sur l'offre. Notre modèle est capable de capturer les effets du côté de la demande. Les perturbations du côté de l'offre résultant des interdictions technologiques et de la rupture des chaînes d'approvisionnement doivent encore être pleinement réalisées à l'avenir et cela nécessite un cadre de modélisation différent.



Les effets du côté de la demande : des calculs de fond de page



Pour estimer les effets des sanctions sur la demande, nous nous appuyons sur notre modèle VAR structurel (SVAR). Dans notre analyse, nous approchons la sévérité des sanctions par le spread des obligations souveraines internationales (par rapport au taux court US). Selon Mendoza et Yue (2012), cet indicateur résume les attentes des investisseurs quant à la trajectoire future de l'économie ; dans notre cas — sous sanctions.1



Nous ajoutons le taux directeur de la banque centrale comme l'une des variables endogènes du modèle VAR structurel. Cela tient compte avec souplesse des réponses de la politique monétaire à la montée des risques de change en période de crise. Dans l'identification structurelle (ordre de Cholesky), nous classons le taux directeur monétaire en dernier parmi les huit variables endogènes du modèle. Ce faisant, nous supposons que le spread obligataire international réagit plus rapidement aux nouvelles de sanctions que la banque centrale. La période d'estimation couvre la période janvier 2000-décembre 2020.



Les fonctions de réponse impulsionnelle (IRF) estimées des variables endogènes à un choc d'un point de pourcentage sur l'écart des obligations internationales apparaissent dans la figure 1. Toutes les réponses, à l'exception de la balance commerciale (TB), sont statistiquement significatives et conformes aux prédictions de la théorie macroéconomique. : la production industrielle, la consommation, l'investissement, les emprunts extérieurs baissent, alors que le taux de change effectif réel et le taux de politique monétaire augmentent.



Notre modèle identifie avec succès les périodes de grands chocs de propagation positifs par pays au-delà des conditions macroéconomiques. Parmi les périodes identifiées, nous observons des pics de spread (ou de taux d'intérêt réel, en maintenant le taux d'intérêt américain à court terme constant) pendant les sanctions de la « première vague » de Crimée et de la « deuxième vague » américano-syrienne.



Nous n'avons pas actuellement de choc de propagation par pays identifié par un modèle. Cependant, les informations sur les spreads suggèrent qu'une augmentation exogène - ou clairement antérieure à la dégradation macroéconomique actuelle - du spread s'est élevée à 35-45 points de pourcentage, selon que le rendement à un an est pris en compte ou non et en supposant une stabilité internationale constante. taux à court terme (en moyenne en mars-février 2022). Cette augmentation des spreads pourrait s'expliquer en partie par les risques accrus de défaut du gouvernement russe. Un défaut complet, cependant, ne s'est pas produit. Pourtant, même lorsque le premier paiement sur les obligations russes libellées en dollars a été effectué après l'invasion et que les paniques ont été apaisées, les obligations internationales souveraines se négocient avec un rendement d'environ 40 % à l'échéance.



La guerre et les sanctions, même en l'absence d'embargo potentiel sur le pétrole et le gaz, sont susceptibles de produire l'une des crises économiques les plus profondes en Russie au cours des trois dernières décennies, la plus comparable à la crise de transformation (1992) qui a suivi l'effondrement de l'Union soviétique et présentant certaines caractéristiques de la crise des défauts souverains (1998). L'économie russe continuera néanmoins à s'appuyer sur le modèle d'exportation existant difficile à remettre en cause.

