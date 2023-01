Le prix de l'ApeCoin (APE) est en hausse de 30% ; Orbeon Protocol (ORBN) et PancakeSwap (CAKE) sont des choix essentiels pour le marché baissier

Cependant, avec tant d'options disponibles, décider où dépenser votre argent pour produire les meilleurs résultats peut prendre du temps et des efforts. Observer des investisseurs chevronnés peut aider à repérer les projets les plus chauds. Alors que PancakeSwap et ApeCoin attirent l'attention de ces derniers, c'est un nouveau venu dans la troisième phase de sa prévente - Orbeon Protocol - qui est prêt à augmenter jusqu'à 6000 %.Le protocole Orbeon Protocol révolutionne le capital-risque en mettant en relation des entreprises à la recherche de fonds avec des investisseurs ordinaires qui, auparavant, n'étaient pas en mesure d'investir dans de jeunes entreprises passionnantes. La plateforme de lancement multi-chaînes, Orbeon Exchange, frappe et émet des NFTs fractionnés garantis par des actions, permettant aux entreprises de lever des fonds rapidement et facilement tout en créant une base de fans passionnés.Orbeon Protocol Swap, un marché secondaire pour l'échange de F-NFTs, et Orbeon Protocol Wallet, une solution de stockage sécurisée et sûre pour les tokens et les NFTs, complètent la plateforme de lancement. L'écosystème d'Orbeon Protocol devrait également s'étendre prochainement avec l'ajout de l'intégration du staking et du metaverse.Le projet séduit les investisseurs peu enclins au risque grâce à son dispositif innovant "Fill or Kill". Ce mécanisme, qui est indélébile, garantit aux investisseurs un remboursement complet et rapide si un tour de financement initial qu'ils soutiennent manque son objectif.Le jeton ORBN alimente l'ensemble de l'écosystème du protocole Orbeon. Les jetons ORBN soutiennent les entreprises qui souhaitent lever des fonds et les investisseurs au sein de son écosystème. Les détenteurs de jetons ORBN bénéficient de droits de vote, d'un accès exclusif à son groupe d'investisseurs et à ses événements de mise en réseau, ainsi que de remises commerciales et de cashback pour l'utilisation de la plateforme Orbeon Protocol.PancakeSwap est un échange décentralisé (DEX) construit sur la plateforme Binance Smart Chain (BSC). Il est similaire à son équivalent Ethereum (ETH), Uniswap (UNI). Les utilisateurs peuvent échanger des actifs numériques et des jetons, comme BNB et CAKE, sur PancakeSwap. CAKE est le jeton natif de PancakeSwap, et il peut être utilisé pour acheter d'autres jetons et actifs numériques et comme récompense pour avoir fourni des liquidités.PancakeSwap s'avère problématique pour les investisseurs, l'utilisation du BSC ayant chuté de manière significative cette année. Si d'autres DEX venaient à prendre une partie de la part de marché de PancakeSwap, CAKE pourrait voir la demande baisser encore plus, et le prix pourrait suivre. Malgré cela, nombreux sont ceux qui pensent que l'adoption pourrait augmenter, faisant de PancakeSwap un pari intéressant pour le marché baissier.ApeCoin est un projet décentralisé qui utilise son jeton APE pour l'utilité et la gouvernance. Il est affilié à l'un des projets NFT les plus célèbres de tous les temps, le Bored Ape Yacht Club. Le projet ApeCoin est régi par une organisation autonome décentralisée (DAO), ce qui signifie que les détenteurs d'ApeCoin jouent un rôle essentiel dans la définition de l'orientation future de la plateforme.Outre les projets initiés par les fondateurs - Yuga Labs - l'ApeCoin peut également être intégré à d'autres projets pour inciter à l'engagement. Cependant, c'est le plus gros problème auquel se heurte le prix du jeton pour l'ApeCoin, étant donné qu'une adoption plus large est essentielle et que Web3 en est encore à ses débuts.Si l'ApeCoin a pu bénéficier d'un coup de pouce à court terme, puisqu'il a récemment bondi de 30 %, il sera probablement confronté à une bataille difficile pour produire des rendements ailleurs.Bien que PancakeSwap et ApeCoin appartiennent à des projets très intéressants, il est peu probable qu'ils représentent une bonne opportunité d'investissement. En revanche, le protocole Orbeon Protocol semble prêt à produire des augmentations de prix assez spectaculaires. Il n'est donc pas surprenant que les analystes du marché prévoient que la valeur du jeton ORBN augmentera jusqu'à 6000 % en 2023.Site web : https://orbeonprotocol.com/ Prévente : https://presale.orbeonprotocol.com/register Télégramme : https://t.me/OrbeonProtocol