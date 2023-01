Le pionnier de l’Open Banking Bridge muscle son jeu avec la nomination de deux profils d’exception à sa direction

Le spécialiste Open Banking, Data & Paiement Bridge annonce deux nominations au sein de sa direction. Pour piloter son hyper-croissance, la scale-up française étoffe son conseil d’administration et recrute un Directeur Général.



Le président du patronat français, Geoffroy Roux de Bézieux, devient président du conseil d’administration de la start-up pionnière de l’Open banking. Président du Mouvement des entreprises de France depuis 2018, l’homme d’affaires a cofondé en 2008 le fonds d’investissement ISAI et préside la holding Notus Technologies.



Il accompagnera Joan Burkovic, qui œuvrera en tant qu’advisor et administrateur afin d’apporter sa vision stratégique et sa connaissance de l’entreprise qu’il a cofondée. Joan Burkovic a été pendant 12 ans à la tête de la fintech Bankin’ puis de Bridge, il est l’un des principaux acteurs du secteur à promouvoir la DSP2.



Olivier Binet devient CEO de Bridge. Il était le Directeur Général France de Finom (néobanque B2B d’origine hollandaise) depuis 2020. Avant Finom, Olivier a exercé diverses positions de direction dans des contextes de changements importants : chez TF1 Entreprises pendant l'explosion du Commerce multicanal, chez PayPal tandis que les entreprises passaient massivement au digital, puis chez InPost où il dirigeait les marchés internationaux. Olivier Binet est diplômé de Virginia Tech et de HEC Paris.

Bridge, spin-off de Bankin’, fondée en 2011, est la première entreprise européenne à avoir été agréée DSP2 par l’ACPR. La start-up, qui compte 250 clients, connecte plus de 8 millions de comptes quotidiennement, et qui a déjà initié plus de 1,5 Milliards d’euros de paiement, avait levé 20 millions d’euros en série A auprès de True Capital et du Groupe BPCE en juillet 2022.



« Tandis que Bridge aborde de nouveaux marchés, enrichit son offre pour rendre l’Open Banking accessible au plus grand nombre et œuvre à la construction d’une Europe des paiements, je veux établir des objectifs stratégiques clairs et nous donner les moyens de notre ambition. L’arrivée de Geoffroy Roux de Bézieux à la présidence du Board et celle d’un leader opérationnel chevronné tel qu’Olivier Binet à la tête de Bridge pour piloter son hypercroissance sont des choix qui correspondent parfaitement à la vision que je porte pour Bridge. »



Joan Burkovic, Cofondateur de Bridge

« En s’étant battue pour la révolution de l’Open Banking sur laquelle elle a construit son succès, Bridge a fait preuve d’audace technologique, de persévérance et d’autodétermination entrepreneuriale. Je suis enthousiaste de mettre mon expérience au service des ambitions de cette pépite française. »



Geoffroy Roux de Bézieux, président du MEDEF

« Je suis ravi de l’opportunité qui m’est donnée de diriger Bridge et de l’accompagner dans sa phase d’accélération, notamment à l’international. Je reste très impressionné par le haut niveau technologique des produits et du savoir-faire de ce précurseur de l’Open Banking en Europe. »

Olivier Binet, Directeur Général de Bridge



À propos de Bridge

Bridge est le pionnier de l’Open-Banking en Europe. Marque de l’établissement de paiement Perspecteev SAS, il est le premier acteur européen agréé “DSP2” par le régulateur français (ACPR). Bridge fournit une solution de paiement digital basée sur le virement instantané. Les entreprises de toutes tailles comme Payfit, Cdiscount, BPCE, Pennylane ou encore Alma intègrent ce nouveau moyen de paiement pour augmenter leurs conversions et réduire leurs coûts. Le paiement instantané proposé par Bridge permet une réconciliation facilitée et une réduction des taux de fraude. Bridge offre également la possibilité d'agréger, de standardiser et d’enrichir le traitement des données financières dans les applications professionnelles comme RCA, Sage, Cegid, Experian de manière sécurisée. Bridge est connectée à plus de 350 institutions financières en Europe; est une solution très simple à intégrer et répond à toutes les normes de sécurité bancaire.

bridgeapi.io