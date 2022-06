Le marché de la gestion des identités estimé à une valeur de 13M$ L'enquête inaugurale sur la gestion des identités de Clear Skye révèle les tendances, les défis, les technologies et les outils du secteur qui façonnent la gouvernance des identités et la sécurité au travail.





« Il est encourageant que les chefs d'entreprise comprennent la valeur de la connexion, de l'automatisation et de la rationalisation de l'identité dans toute leur organisation, reflétée par la popularité de l'ITSM et des plates-formes commerciales. », a déclaré John Milburn, PDG de Clear Skye. « Mais les processus manuels sujets aux erreurs, comme la gestion des identités par e-mail et feuilles de calcul, sont aux mieux inefficaces et aux pires nuisibles. Cela devrait être un signal d'alarme pour les entreprises modernes qui s'appuient sur des processus de gestion des identités archaïques et non sécurisés. »



Parmi les autres conclusions clés, citons :



• L'expérience utilisateur (UX) arrive en tête de liste des défis dans la plupart des segments (49 %). Les informaticiens interrogés ont cité l'expérience utilisateur (52 %), le coût (48 %) et le délai d'accès ou d'exécution (39 %) comme les trois principaux défis.



• Plus de la moitié des répondants occupant des fonctions techniques ont indiqués qu'ils travaillent avec plusieurs fournisseurs pour la gouvernance des identités, les risques, la conformité (GRC), l'authentification unique (SSO), la gestion des accès privilégiés (PAM) et les opérations de sécurité (SecOps).



• 60 % des répondants techniques ont également indiqué avoir intégré SecOps à leurs processus métier, tandis que 41 % ont confirmé avoir intégré GRC à celui-ci.



• 28 % des répondants informatiques et 26 % des répondants des grandes organisations ont déclarés utiliser plus de 10 applications différentes chaque semaine. Ainsi, 45 % des informaticiens interrogés et 41 % des non-informaticiens s'attendaient à une forte augmentation de la productivité en utilisant moins d'applications ou de systèmes.



• Les répondants qui travaillent dans de petites entreprises ont déclarés utiliser la plate-forme et les outils de Google à un taux plus élevé, par rapport à ceux des grandes entreprises utilisant Microsoft Office 365. 35 % des répondants des grandes entreprises ont déclaré utiliser ServiceNow.



• Les deux tiers des répondants à l'enquête ont indiqué que leur entreprise utilise l'intelligence artificielle et le Machine Learning pour améliorer la gestion des identités, mais moins d'un tiers des répondants ont indiqué que l'IA et le Machine Learning offrait des avantages modérés à élevés pour la gestion des identités.



La recherche est claire : les défis liés à l'expérience utilisateur, l'externalisation à plusieurs fournisseurs pour les fonctions liées à l'identité et l'utilisation d'un trop grand nombre d'applications et de systèmes d'entreprise sont des points faibles pour les projets d'identité. Cependant, bon nombre de ces problèmes peuvent être résolus grâce aux fonctionnalités disponibles via la plate-forme de gestion existante d'une organisation. Par exemple, ServiceNow, que plus d'un tiers des personnes interrogées ont déclaré utiliser, héberge des solutions qui aident les utilisateurs à aligner stratégiquement l'identité sur leurs opérations commerciales globales.



A propos de Clear Skye

Clear Skye, un éditeur de logiciels de Gouvernance et d’Administration des Identités (IGA), ré-imagine la gestion des identités, des accès et des risques en entreprise pour simplifier le problème complexe que représente la gouvernance des identités. Construit sur la plateforme Now de ServiceNow, Clear Skye IGA supprime la nécessité de recourir à une solution IGA ‘standalone’ en exploitant une plate-forme déjà existante. Ayant son siège à Emeryville en Californie, la société sert des clients dans un large éventail de secteurs verticaux en leur proposant des solutions de gestion du cycle de vie et de gouvernance des identités. Fondée en 2016, Clear Skye est financée par du ‘venture capital’. Pour plus d’informations, consulter https://www.clearskye.com.

