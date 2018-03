Le groupe IRIUM intègre la GED NOVAXEL à son offre ERP

Le Groupe IRIUM a retenu la solution de GED de NOVAXEL : elle est intégrée à son offre ERP métier (IRIUM™ 10/30/40, IRIUM™ V4 et IRIUM™ 100) destinée aux distributeurs, concessionnaires, loueurs et réparateurs de biens d’équipements industriels. Fort d’une renommée mondiale, le groupe IRIUM met son expertise et son savoir-faire au service des réseaux de constructeurs tels que : Caterpillar, Hitachi, John Deere, New Holland, CASE, Toyota, DAF, et bien d’autres encore, avec lesquels le groupe collabore.La solution NOVAXEL, solution de GED intuitive, a su se démarquer des offres concurrentes et répondre aux attentes d’IRIUM pour sa clientèle. « Après une veille active et plusieurs expérimentations, nous avons analysé trois solutions en détail et retenu NOVAXEL : c’est une solution puissante, d’une grande simplicité, avec une utilisation WEB et permettant une bonne gestion de processus sur les documents, » indique Didier Gillet, fondateur d’IRIUM.De ce partenariat privilégié est née une solution baptisée « iDoc» proposée sous forme d’option à laquelle l’ensemble des clients du Groupe IRIUM peut choisir de souscrire depuis le 1er décembre 2009. Et, en avant première, les clients du groupe IRIUM adoptant iDoc, bénéficieront de la toute dernière nouveauté : la GED NOVAXEL sur leur i-phone, Blackberry, ou autres smartphones.Concrètement, la solution de GED permettra aux différents utilisateurs de bénéficier d’une organisation optimale pour tous leurs documents générés par le progiciel IRIUM et/ou numérisés. La solution iDoc est livrée avec une arborescence adaptée à chaque problématique métier, elle est souple et personnalisable à souhait. L’entreprise qui dématérialise bénéficie d’une réelle valeur ajoutée en termes d’organisation, de rentabilité, sans oublier l’impact positif de cette démarche sur l’environnement.« Nous sommes flattés de la confiance que nous accordent les équipes d’IRIUM. Cette collaboration est précieuse et nous permettra d’aborder des clients d’envergure mondiale, » déclare Eric Laduré, directeur commercial de NOVAXEL.« Aujourd’hui encore, de nombreux éditeurs souhaitent tout faire tout seul et développent eux-mêmes des solutions de GED. Ils s’écartent de leur cœur de métier, dévalorisent leur solution, et ne proposent pas le meilleur à leurs clients ! Le Groupe IRIUM, fort de son expérience anglo-saxone en matière d’intégration de solutions connexes à ses ERP, a privilégié ses clients en intégrant le N°1 de la GED intuitive à son offre. Je suis fière de ce partenariat car IRIUM et NOVAXEL partagent les mêmes valeurs, l’excellence au service de nos clients, grâce à nos collaborateurs » déclare Martine Joulia-Cubizolles, Directrice générale de NOVAXEL.Le Groupe IRIUM, fondé en 1982, est le premier éditeur européen de progiciels de gestion à destination des distributeurs, concessionnaires, loueurs et réparateurs de biens d'équipements industriels: machines agricoles et d'espaces verts, matériels de travaux publics, manutention et poids lourds. La gamme des PGI IRIUM™ est destinée aux entreprises de toutes tailles : de la Très Petite Entreprise au grand groupe international.NOVAXEL développe et édite un logiciel de GED (gestion électronique de dossiers) : « Novaxel », numéro un de la GED intuitive. Fondée en 1994, NOVAXEL connaît un développement continu sur le marché de l’entreprise. La société établie à Lyon, compte aujourd’hui près de 150 000 utilisateurs, une majorité de PME/PMI, mais aussi des grands réseaux d’assureurs (AGF, GFA), des experts-comptables, des transporteurs, des Collectivités locales, ainsi que des Administrations et des grands comptes tels qu’Alcatel, Chantiers de l'Atlantique, Vinci, Office public HLM Nanterre, Oséo, SAPRR, SNCF, etc. Quelques récentes références : CNRS, Futuroscope, Camif, MAIF, Mutuelle Ministère Intérieur, préfecture de Rennes, chèques déjeuner, Calberson. L’offre de la société s’est enrichie récemment grâce à un module de workflow et l’intégration des certificats électroniques délivrés par ChamberSign, ce qui en fait la première « GED de Confiance ». Un partenariat avec le Conseil Supérieur de l’ordre des expert-comptables, permet d’intégrer le module Jedeclare.com (archivage légal) dans novaxel. Novaxel est membre de l’association « Réseau Entreprendre Rhône-Alpes » -