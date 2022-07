Le groupe Finalyse annonce l'ouverture de sa nouvelle filiale à Paris

Finalyse est déjà actif en France depuis de nombreuses années. Au-delà de son offre de services aux banques, assurances et sociétés de gestion d'actifs, le groupe y a considérablement développé ses services de valorisation indépendante de dérivés OTC et de produits structurés.



En réponse à la demande croissante de services par les banques, compagnies d'assurance et de réassurance en France, Finalyse a établi sa nouvelle adresse au 13-15 rue Taitbout, un emplacement privilégié. "Cet emplacement permet à Finalyse de se rapprocher des clients que nous accompagnons déjà", explique Benoit Leman, Managing Partner.



Aujourd'hui, Finalyse s'appuie sur l'expertise de son groupe pour répondre aux appels d’offres et à la demande du marché français. Conjointement à l’ouverture de sa filiale parisienne, l'entreprise publie déjà de nombreuses offres d'emploi en France pour les professionnels de la finance et de l’assurance.



Benoît Leman : "Dans les années à venir, des défis importants se présenteront pour nos clients qui devront répondre aux nouvelles réformes réglementaires et de solvabilité, à la réglementation ESG, à des besoins continus d’ajustement dans l'allocation stratégique de leurs actifs et, encore et toujours, aux impératifs d'amélioration de leurs systèmes de gestion des risques. Fort de trois décennies d'expérience et d’innovation dans ces domaines, Finalyse est particulièrement bien équipé pour répondre aux nombreuses demandes locales et internationales".



A propos de Finalyse

Finalyse est un des principaux cabinets de conseil européen actif dans la finance, l’assurance et la gestion des risques mais également dans la valorisation indépendante. Le groupe a connu une croissance régulière au cours des dix dernières années, en proposant ses services sur de nouveaux marchés et en diversifiant régulièrement son offre de services. Finalyse a atteint 10,6 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021, compte actuellement 90 spécialistes et est au service de plus de 70 grands comptes en Europe, en Afrique du Nord, en Amérique du Nord et au Moyen-Orient.

finalyse.com