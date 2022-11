Le groupe Casino publie des résultats financiers vraiment satisfaisants au troisième trimestre 2022 Le groupe Casino a dévoilé au titre du troisième trimestre 2022 (T3) un chiffre d’affaires de 8,55 milliards d’euros, en croissance de 10,6% en données publiées et 5,4% en données comparables.





Le 27 octobre 2022, le groupe Casino a annoncé des ventes en progression sur le troisième trimestre 2022. Son chiffre d’affaires total (CA) s’élève à 8,55 milliards d’euros, en croissance de +10,6% (en données publiées) et de +5,4% en données comparables.



En France, le distributeur stéphanois réalise un chiffre d’affaires de 3,63 milliards d’euros, soit +3,9% en données comparables (contre +3,4% au T2 2022). De bons résultats portés par le retour des touristes en région parisienne, où le groupe de



En Amérique latine, le groupe Casino réalise un chiffre d’affaires de 4,5 milliards d’euros, soit une croissance totale de +23,4% (+9% à change constant), et de +11% en données comparables. Ses filiales brésiliennes (Assaí) et colombiennes (Grupo Éxito) affichent de très fortes progressions, avec des hausses respectives de +49% et +25%. GPA Brésil revendique quant à elle un CA de +7% en données comparables.



A l’occasion de la publication de ses résultats financiers, le



En août dernier, le Groupe a significativement accéléré la complétion de ce plan grâce à la vente de sa filiale photovoltaïque GreenYellow au fonds d’investissement Ardian pour 600 millions d’euros. L’accord signé avec Ardian précise que Casino, Tikehau Capital et Bpifrance restent actionnaires minoritaires de cet acteur en croissance des énergies renouvelables.



Le groupe de Jean-Charles Naouri se dit prêt à céder ses parts dans le Brésilien Assaí pour 500 millions de dollars (502,5 millions d’euros). Ce montant « pourrait, le cas échéant, être augmenté en fonction des conditions de marché », précise le groupe Casino, selon qui l’opération « pourrait intervenir d’ici la fin novembre », là encore en fonction du marché.



Si elle se concrétise, cette vente stratégique permettra donc au distributeur stéphanois d’achever dans les temps son plan de désendettement.

Le distributeur stéphanois a par ailleurs indiqué qu’il prévoyait de céder une partie de sa participation dans sa filiale brésilienne Assaí pour accélérer son désendettement.Le 27 octobre 2022, le groupe Casino a annoncé des ventes en progression sur le troisième trimestre 2022. Son chiffre d’affaires total (CA) s’élève à 8,55 milliards d’euros, en croissance de +10,6% (en données publiées) et de +5,4% en données comparables.En France, le distributeur stéphanois réalise un chiffre d’affaires de 3,63 milliards d’euros, soit +3,9% en données comparables (contre +3,4% au T2 2022). De bons résultats portés par le retour des touristes en région parisienne, où le groupe de Jean-Charles Naouri est très bien implanté via ses enseignes Franprix et Monoprix, dont le CA est en hausse de +4,8% en données comparables (vs +2,1% au T2 2022). Sur les enseignes Casino, les ventes progressent de +3,0% en comparable, avec une belle performance de la proximité.En Amérique latine, le groupe Casino réalise un chiffre d’affaires de 4,5 milliards d’euros, soit une croissance totale de +23,4% (+9% à change constant), et de +11% en données comparables. Ses filiales brésiliennes (Assaí) et colombiennes (Grupo Éxito) affichent de très fortes progressions, avec des hausses respectives de +49% et +25%. GPA Brésil revendique quant à elle un CA de +7% en données comparables.A l’occasion de la publication de ses résultats financiers, le groupe Casino a diffusé un communiqué dans lequel il indique « avoir engagé l’étude d’un projet de cession d’une partie de sa participation dans Assaí ». Une opération ayant pour but de parachever son processus de désendettement. Le distributeur stéphanois a en effet lancé il y a deux ans un plan de cession d’actifs représentant un montant de 4,5 milliards d’euros et une échéance fixée à fin 2023. Des cessions représentant 4,1 milliards d’euros d’actifs ont d’ores et déjà été effectuées.En août dernier, le Groupe a significativement accéléré la complétion de ce plan grâce à la vente de sa filiale photovoltaïque GreenYellow au fonds d’investissement Ardian pour 600 millions d’euros. L’accord signé avec Ardian précise que Casino, Tikehau Capital et Bpifrance restent actionnaires minoritaires de cet acteur en croissance des énergies renouvelables.Le groupe de Jean-Charles Naouri se dit prêt à céder ses parts dans le Brésilien Assaí pour 500 millions de dollars (502,5 millions d’euros). Ce montant « pourrait, le cas échéant, être augmenté en fonction des conditions de marché », précise le groupe Casino, selon qui l’opération « pourrait intervenir d’ici la fin novembre », là encore en fonction du marché.Si elle se concrétise, cette vente stratégique permettra donc au distributeur stéphanois d’achever dans les temps son plan de désendettement.









Articles similaires < > 8 Reasons Why Digital Accounting is The Future FREENOW noue un partenariat avec American Express® Spendesk lance de nouvelles fonctionnalités pour simplifier les processus de facturation