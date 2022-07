Le fonds obligataire CORUM BEHY fête ses 3 ans et se démarque par rapport aux fonds de sa catégorie Lancé en juillet 2019, le fonds CORUM BEHY (CORUM Butler European High Yield) fête ses trois ans. Porté par une stratégie agile et complémentaire au fonds historique BCO (Butler Credit Opportunites), CORUM BEHY s’impose aujourd’hui comme l’une des références parmi les fonds de sa catégorie1.

Une stratégie qui porte ses fruits et permet de se démarquer des fonds aux caractéristiques comparables

Le fonds obligataire CORUM BEHY fête ses trois ans. Il avait été lancé pour compléter l’offre obligataire du groupe CORUM, initialement composée du fonds BCO, dont l’objectif est de générer de la performance tout en assurant une gestion proactive du risque afin de mieux résister en cas de baisses de marché.



CORUM BEHY cherche notamment à générer une meilleure performance que ce marché et que ses concurrents dans les périodes de hausses mais aussi de baisses de marché grâce à une gestion dynamique et une capacité à réduire la voilure. D’abord appliquée sur un premier fonds obligataire à partir de 2013, cette stratégie est déclinée sur CORUM BEHY depuis 2019.



Preuve de l’efficacité de cette stratégie, CORUM BEHY se classe en tête des fonds de sa catégorie en matière de performance, ce depuis son lancement, mais aussi sur le premier semestre 2022[1]. Composée de 28 fonds comportant des caractéristiques de gestion proches ou similaires à CORUM BEHY, cette catégorie regroupe les solutions obligataires proposées par les acteurs majeurs du marché : Allianz, Amundi, Generali, HSBC, JP Morgan, ODDO…



Depuis son lancement, CORUM BEHY a d’ailleurs toujours rempli son objectif (non garanti) de réaliser une meilleure performance annuelle que celle du marché européen du haut rendement. En 2021, il a par exemple délivré une performance de 4,27 % tandis que celle du marché européen des obligations était de 3,18 % (2).



"Trois ans après le lancement du fonds CORUM BEHY, nous sommes satisfaits de constater que celui-ci a toujours atteint son objectif, et ce malgré les difficultés engendrées par la crise sanitaire et le contexte actuel incertain. En matière de performance, CORUM BEHY se positionne d’ailleurs comme l’une des références parmi les fonds obligataires aux caractéristiques comparables. Cela atteste de la pertinence de notre stratégie appliquée depuis 2013.” explique Laurent Kenigswald, Responsable de l’expertise obligataire au sein du groupe CORUM.



Gestion obligataire, l’expertise historique du groupe CORUM

Eprouvée depuis 2008, l’expertise obligataire constitue le métier historique du groupe CORUM.



Les fonds obligataires bénéficient du savoir-faire de seize spécialistes. Parmi eux, le groupe CORUM peut notamment s'appuyer sur une équipe de cinq experts du marché européen des obligations à haut rendement, dont trois travaillent ensemble depuis plus de 15 ans.



Guidés par une approche opportuniste, basée sur l’anticipation et la réactivité, leurs connaissances spécifiques des différents secteurs sont déterminantes pour investir l’épargne confiée. Cela leur permet ainsi de sélectionner les meilleures entreprises (à titre d’exemple parmi d’autres Picard, Foncia, SFR, Avis…) sur le marché afin de financer indirectement leurs projets de développement et, ensuite, percevoir des intérêts potentiels sur les sommes qui leur sont prêtées.



Initialement réservée aux investisseurs institutionnels, l’expertise obligataire du groupe CORUM est accessible, depuis 2020, à tous les épargnants via le contrat d’assurance vie CORUM Life.



« Le groupe CORUM a l’ambition de rendre accessible aux particuliers des solutions d’épargne qui ne leur étaient pas de prime abord ouvertes, alors qu’elles font sens pour eux également. C’est notamment le cas de l’expertise obligataire. Transparente et connectée à l’économie réelle, elle apporte une réponse pertinente aux attentes des épargnants : des gains potentiels cristallisés dans leur contrat d’assurance vie, une gestion visant à maîtriser le risque, ainsi qu’une bonne visibilité sur le rendement et le capital récupéré à la date de remboursement de l’obligation (100 % de la somme placée sauf cas de défaut de l’une ou l’autre des entreprises financées). » explique Frédéric Puzin, Fondateur du groupe CORUM.



Chiffres clés

- Lancement de la part CORUM BEHY disponible dans CORUM Life : 18/07/2019

- Anniversaire : 3 ans

- Performance 2021 : 4,27 % (du 31/12/2020 au 31/12/2021)

- Performance 2021 du marché européen des obligations : 3,18 %

- Épargne sous gestion au 30/06/2022 : 51,11 M€

- 96 entreprises financées par le fonds (au 30/06/2022)

- Plus de 15 ans de collaboration entre certains experts



À propos de CORUM BEHY

CORUM BEHY est l’un des cinq fonds obligataires proposés par le groupe CORUM. Il compte 96 entreprises dans son portefeuille au 30 juin 2022. Il est disponible en exclusivité dans le contrat d’assurance vie CORUM Life, en gestion libre ou en gestion profilée.

CORUM BEHY n’offre aucune garantie de rendement ni de performance et présente un risque de perte en capital. La valeur des placements et les rendements qu’il génère peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse. Les investissements constituant son patrimoine sont soumis au risque de marché, de défaut et, potentiellement, de change. Les performances passées ne présagent pas des performances futures.

Nous vous recommandons de consulter, avant toute décision d'investissement, les documents réglementaires du fonds dans lesquels sont décrits les risques liés à l’investissement et disponibles sur le site www.corumbutler.com/fr/bond-funds/corum-butler-european-high-yield.



Les fonds obligataires Butler Credit Opportunities (BCO) et CORUM Butler European High Yield (CORUM BEHY) sont gérés par la société de gestion CORUM Butler Asset Management, domiciliée à Dublin et agréée par la Banque Centrale d’Irlande le 19 octobre 2018 (n° C176313).BCO et CORUM BEHY sont des OPCVM obligataires, compartiments du fonds irlandais CORUM Butler Credit Strategies ICAV agréé par la Banque Centrale d’Irlande (n° C195629).



À propos de CORUM L’Épargne

CORUM L'Épargne, SAS au capital social de 101 304,09 €, RCS Paris n° 851 245 183, siège social situé 1 rue Euler 75008 Paris, inscrite auprès de l’ORIAS sous le numéro 20002932 (www.orias.fr) en ses qualités de conseiller en investissements financiers, membre de la CNCIF, chambre agréée par l’AMF, de mandataire en opérations de banque et services de paiement, de mandataire d'intermédiaire d'assurance et d’agent général d’assurance sous le contrôle de l’ACPR, 4, place de Budapest CS 92459 75436 Paris Cedex 9.

CORUM Life est un contrat en unités de compte géré par la compagnie d’assurance CORUM Life, SA à directoire et conseil de surveillance au capital social de 20 000 000 € régie par le Code des assurances, RCS Paris n° 852 264 332. Siège social : 1, rue Euler 75008 Paris. Société soumise au contrôle de l’ACPR, 4, place de Budapest 75436 Paris Cedex 9.



------------------------------------------------------------------------

Disclaimer The information in this email and any attachments may contain proprietary and confidential information that is intended for the addressee(s) only. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution, retention or use of the contents of this information is prohibited. When addressed to our clients or vendors, any information contained in this e-mail or any attachments is subject to the terms and conditions in any governing contract. If you have received this e-mail in error, please immediately contact the sender and delete the e-mail.



------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.











Articles similaires < > Alantra conseille FDJ sur l'acquisition de L'Addition CS GROUP et Sopra Steria : entrée en négociations exclusives NAB Europe finalise sa première opération de financement