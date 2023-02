Le fonds CapMan investit dans l'opérateur de navires de pêche norvégiens Napier

Nous sommes très impressionnés par la qualité du service que Napier offre à ses clients et nous pensons que l'entreprise dispose d'un fort potentiel de croissance. L'entreprise possède également une infrastructure solide et fournit des services essentiels pour assurer un approvisionnement alimentaire sûr. Nous sommes impatients de soutenir Napier dans son succès

Nous sommes heureux de nouer cette alliance stratégique avec CapMan Infra et de les avoir comme investisseur majoritaire. CapMan Infra nous a impressionnés par son engagement envers le concept des navires et son soutien continu pour une offre de services de haute qualité à nos clients actuels et futurs. Nous sommes très enthousiastes quant à l'avenir de Napier aux côtés de notre nouveau propriétaire

Napier a été créé en 1995 et est le premier armateur spécialisé dans bateaux-viviers au monde. L'entreprise est basée à Bømlo, en Norvège et emploie 75 personnes.Les navires de Napier sont utilisés pour la transformation et le transport du saumon d'élevage depuis les fermes en mer. L'usage de ce type de navires devrait prochainement augmenter, car ils assurent un meilleur bien-être des poissons, améliorent la biosécurité et augmentent l'efficacité du transport. La mortalité des poissons pendant le transport peut être entièrement éliminée et les émissions de CO2 par kilogramme de poisson transporté peuvent être considérablement réduites. La biosécurité offerte par les navires de pêche réduit également le risque de transmission de maladies aux poissons d'élevage et sauvages.Le secteur de la pisciculture est en forte croissance, compte tenu de la consommation mondiale de protéines et de la demande de saumon d'élevage. Plus de 50% de l'approvisionnement mondial en saumon est fourni par la Norvège où l'activité est étroitement réglementée par les autorités.Napier est détenu par Amar Group, Kverva et désormais par CapMan qui devient majoritaire dans l'entreprise.», déclare Pekko Haaksluoto, partenaire chez CapMan Infra.», a déclaré Kjetil Tufteland, PDG de Napier.Cet investissement est le deuxième investissement du fonds CapMan Nordic Infrastructure II. Cet investissement s'inscrit dans la politique sociale et environnementale de CapMan. L'objectif de Napier est d'améliorer la biosécurité et le bien-être des poissons dans l'industrie salmonicole et de réduire l'empreinte des émissions de GES par kilogramme de saumon récolté par rapport aux alternatives disponibles sur le marché, à savoir les bateaux viviers traditionnels.