Le «droit sacré»… de Sauver notre RÉPUBLIQUE...

Les tensions surréalistes, le climat de haine qui s’est peu à peu instauré faisant réapparaitre des postures totalitaires appartenant à un passé douloureux, mettent clairement notre République en danger .



Et cette pièce de théâtre, tragi-comique, inédite, de (déjà) 14 actes des "gilets jaunes", vient de façon éblouissante d’en apporter la preuve : elle épuise l’Exécutif et sidère des Élus, en proie à une forme de mauvaise conscience face au « sentiment d’abandon » exprimé par « le peuple en colère » ; les forces de l’ordre subissent plus que ne la maitrise, la vindicte populaire et protègent assez mal en dépit d’une dépense d’énergie considérable et couteuse, les innombrables victimes aux plans, humain, social, économique et financier.



Notre démocratie vacille sous les coups de butoirs que lui assène une multitude de revendications, qui, prises individuellement peuvent apparaître légitimes, mais qui, in fine privilégient dans leur logique avec le soutien démagogique et populiste des oppositions, des intérêts communautaristes, oubliant totalement l’ Intérêt général, dont l’ État reste le garant .



La réalité de la situation économique et financière de la France ( emploi, croissance, dettes, déficits) qui ne laissent augurer que de faibles marges de manœuvre pour répondre aux doléances, comme les violences qui se sont fait jour, les casses répétées, les agressions délibérées des forces de l’ordre, entretiennent chaque week-end un climat pré-insurrectionnel qui n’ a aucun sens dans une république démocratique.



De surcroit deux faits nouveaux, inquiétants se sont fait jour : le soutien, semble t-il toujours élevé de l’opinion aux gilets jaunes ( classiquement sur la durée, il faiblit) et la radicalisation croissante des gilets jaunes, non seulement par la concentration des plus « jusqu’aux-boutistes « d’entre eux, mais aussi par la complicité, active ou passive, le regard amusé, voire les encouragements déguisés, en soutien aux actes des factieux casseurs.



Face à ces risques bien compris, il est urgent de remettre « le sacré » des libertés fondamentales collectives ( le droit de manifester) face au sacré des libertés individuelles ( le droit de circuler, de travailler, de propriété) en plaçant au centre du grand débat-citoyen, la responsabilité qui est le pendant de notre liberté chérie, avec simultanément une double réponse :

1- d’une part, appliquer résolument et strictement le cadre légal et répressif des limites au droit de manifester (déclaration préalable, identification et responsabilisation des leaders, sanctions etc

La loi a su établir les limites aux libertés de chacun pour que la vie collective reste possible : aux politiques le devoir d’agir, aux juges d’appliquer sans trembler et avec célérité, et à la constitution de s’adapter à « l’heure du temps »...

2- demander, dès la fin du grand débat national, au « Peuple », que l’on dit « pur et visionnaire » de se prononcer clairement sur une actualisation des priorités et sur la coexistence, dans la durée, de nos droits fondamentaux.



Les menaces qui pèsent sur notre République sont loin d’être un fantasme entretenu par des conservateurs, rentiers, ou autres nantis.. mais le résultat de plus en plus palpable d’une forme de tyrannie de l’opinion, instrumentalisée par son addiction aux réseaux sociaux, par les fakenews et les théories complotistes qui font florès, accompagnés d’ une perte générale de sens…



Il est temps que « la France jusque là, silencieuse », exclue des médias au nom d’un politiquement correct qui veut qu’on ne critique pas ces gilets jaunes « si bon enfant », se manifeste clairement, prenne la main dans les débats, sans complexe et soutienne nos institutions et nos élus légitimés dans les urnes.



Si le « droit sacré » a tendance à être décliné largement constitutionnellement, le plus sacré de nos devoirs reste de préserver, pour notre vivre ensemble et nos enfants, notre démocratie républicaine en danger.



Jean-Louis Chambon Président fondateur du Cercle TURGOT