Le cabinet de conseil et d’audit BM&A fait évoluer sa gouvernance

Alexis THURA, nommé Directeur Général du cabinet de conseil et d’audit BM&A, œuvre au développement global du cabinet. Responsable du Pôle Conseil Financier, Alexis a développé les activités en régions et notamment sur la région Auvergne Rhône-Alpes.



Guilhem de MONTMARIN rejoint pour sa part le Comité de direction du cabinet BM&A. Guilhem est responsable de l’activité Transaction services en France et participe depuis quelques années déjà à la progression du cabinet sur le territoire aux côtés d’Alexis.



Erwan LIRIN, Président et Associé de BM&A déclare : « Cette évolution de gouvernance s’inscrit parfaitement dans la dynamique de développement. Guilhem contribue grandement à faire de BM&A un acteur reconnu en Transaction Services, en y intégrant l’apport des technologies, et notamment avec notre solution d’analyse financière dédiée ‘Finance Explorer’ qu’il a contribué à concevoir. Guilhem vient enrichir notre Comité de direction d’une vision métier innovante. Alexis, pour sa part, renforce son rôle au sein de notre équipe de direction et du groupe BM&A, notamment pour contribuer à la définition et à la mise en œuvre de notre stratégie, particulièrement en régions. »



Alexis THURA, Associé Directeur général, responsable du Pôle Conseil Financier chez BM&A le confirme : « Nous continuons d’élargir notre champ d’intervention en région car nous bénéficions d’un ancrage territorial fort de nos équipes dont les talents sont éprouvés sur le marché. Cela nous permet de délivrer à nos clients des services de qualité dans la proximité et l’agilité. »



Guilhem de MONTMARIN, Associé responsable Transactions Services chez BM&A : « « Nos équipes Transaction Services accompagnent aussi bien les directions de sociétés patrimoniales ou de grands groupes, les start-ups ou les fonds d’investissement, partout en France comme à l’international. L’approche transversale de nos interventions mêlant technicité, conseil et innovation nous permet d’attirer les talents en offrant à nos clients une grande qualité de prestation. »



A propos de BM&A

Cabinet innovant de conseil et d’audit indépendant, BM&A est un acteur de référence sur ce marché depuis plus de 40 ans. Présent à Paris, Lyon, Rennes, Toulouse, Londres et Casablanca, le cabinet à dimension humaine réunit 225 professionnels dont 48 associés et directeurs. S’appuyant sur des équipes expérimentées, alliant haute technicité et pluridisciplinarité, BM&A s’engage aux côtés des dirigeants, des actionnaires et des directions financières des entreprises industrielles et de services, des banques, des start-ups et des compagnies d’assurance. Les experts des 4 pôles d’activité de BM&A, Audit / Conseil financier / Conseil et support opérationnel/ Maîtrise des risques & Compliance travaillent ensemble pour délivrer, avec pragmatisme, une expertise de qualité, transversale et globale. Membre du réseau d’audit et de conseil AGN International présent dans 89 pays, BM&A siège par ailleurs au sein des grandes instances pour anticiper les évolutions du marché et de la règlementation.

www.bma-groupe.com