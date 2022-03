Le cabinet Bignon Lebray nomme deux counsels : Louis Vallet et Paul Brisset

« Les nominations de Paul et Louis en qualité de Counsel au sein de ces deux départements s’inscrivent dans la stratégie de développement interne du cabinet et gagent de la confiance qu’accordent nos associés à leurs équipes.



Bignon Lebray s’attache à faire grandir ses talents pour construire ensemble le cabinet de demain en renforçant ses expertises par des profils engagés et ayant démontré leur savoir-faire. En témoigne également, l’arrivée de Jean-Mathieu Luciani en tant que Counsel au sein du bureau d’Aix en Provence. » déclare Jacques Goyet, Président du Directoire du cabinet.



Louis Vallet, 33 ans, a rejoint le département Droit des Société & Fusions-Acquisitions du cabinet Bignon Lebray en mai 2016. Il intervient plus spécifiquement auprès d’une clientèle française et internationale dans les opérations de fusions-acquisitions, de levée de fonds et de restructuration dans différents secteurs dont le secteur viticole, ainsi que sur des sujets de gouvernance. Il est diplômé d’un Master 2 Droit de l’entreprise et des affaires - Diplôme Juriste Conseil en Entreprise (DJCE) Certificat d’Etudes Spécialisées en Droit des Sociétés à l’Université de Lorraine et d’un LL.M Droit International et Européen des Affaires du Trinity College à Dublin, Irlande.



Paul Brisset, 33 ans, a rejoint le cabinet Bignon Lebray en juillet 2016 en qualité de collaborateur au sein du département Contentieux et arbitrage. Il intervient plus spécifiquement en contentieux commercial et de droit des sociétés et dans le cadre de litiges immobiliers complexes portant tant sur des problématiques de droit de la construction que de bail commercial. Paul est diplômé d’un Master 2 Droit de l’entreprise et des affaires - Diplôme Juriste Conseil en Entreprise (DJCE) à l’Université de Rennes 1 et d’un LL.M de Droit International des Affaires de l’Université d’Exeter, Royaume-Uni.



Le cabinet Bignon Lebray compte désormais 100 avocats, parmi lesquels 33 associés et 5 counsels.



A propos de Bignon Lebray

Depuis près de 40 ans, BIGNON LEBRAY est l’un des principaux cabinets d’avocats d’affaires français indépendants, qui assiste les acteurs de la vie économique en conseils et en contentieux tant au plan national qu’international. Il réunit plus de 100 avocats et juristes, dont 33 associés, de culture et de formation très variées, disposant d’expériences professionnelles acquises à la fois en France et à l’étranger.

Bignon Lebray est implanté à Paris, Lille, Lyon, Aix-En-Provence.

BIGNON LEBRAY intervient notamment en droit des sociétés, fusions et acquisitions, private equity, droit bancaire, finance et marchés de capitaux, droit fiscal, droit social, droit immobilier, droit public et droit de l’environnement, droit de la propriété intellectuelle, des nouvelles technologies, droit de la concurrence et de la distribution, droit des contrats, droit des entreprises en difficulté, droit du sport, droit des transports, contentieux et arbitrage et droit des sciences de la vie.

BIGNON LEBRAY est le membre français du réseau international Meritas qui regroupe près de 184 cabinets d’avocats et 7.000 professionnels du droit répartis dans plus de 91 pays.

