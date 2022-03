Le cabinet Bignon Lebray annonce la cooptation d’une nouvelle Associée Laetitia Benoit, au sein du département Droit des Sociétés, Fusions-Acquisitions, Private Equity Le Cabinet Bignon Lebray renforce sa pratique en Droit des Sociétés, Fusions & Acquisitions, par la cooptation interne de Laetitia Benoit en qualité d’Associée.

Laetitia Benoit (37 ans) a intégré le cabinet Bignon Lebray en 2010 et a développé un savoir-faire reconnu en droit des sociétés. Elle assiste quotidiennement une clientèle d’entreprises, leurs actionnaires et dirigeants dans leurs projets d’investissement, de cession ou d’acquisition, de restructuration et d’opérations de haut de bilan ainsi que pour leurs opérations plus courantes.



Elle accompagne également des acteurs de premier plan dans le secteur de l'économie sociale et solidaire en matière de structuration des véhicules de levée de fonds, d’organisation de la gouvernance, d’offres au public avec prospectus AMF ou DIS, ainsi qu’en fiscalité des foncières solidaires / SIEG.



Titulaire d’un Diplôme de Juriste Conseils en Entreprises / Droit des Affaires et Fiscalité de l’Institut de Droit et d’Economie des Affaires de Lyon 3, Laetitia Benoit a prêté serment au Barreau de Lyon en 2009.

Cette nomination confirme la volonté du cabinet de promouvoir ses talents internes et de poursuivre le développement du département Droit des Sociétés, Fusions-Acquisitions, Private Equity par une croissance dynamique et le renfort des équipes.



« Cette nouvelle étape est pour moi l’occasion de m’impliquer encore d’avantage dans l’avenir de notre cabinet et particulièrement du bureau de Lyon. Nos objectifs sont de consolider et développer la confiance de nos clients et confirmer notre réputation notamment sur le secteur des levées de fonds et de la structuration des groupes dédiés à l’économie sociale et solidaire » précise Laetitia Benoit.

Le cabinet Bignon Lebray compte désormais 33 associés dont 13 associés au sein du département Droit des Sociétés, Fusions & Acquisitions.



A propos de Bignon Lebray

Depuis près de 40 ans, BIGNON LEBRAY est l’un des principaux cabinets d’avocats d’affaires français indépendants, qui assiste les acteurs de la vie économique en conseils et en contentieux tant sur le plan national qu’international. Il réunit plus de 100 avocats et juristes, dont 33 associés, de culture et de formation très variées, disposant d’expériences professionnelles acquises à la fois en France et à l’étranger.

Bignon Lebray est implanté à Paris, Lille, Lyon, Aix-En-Provence.

BIGNON LEBRAY intervient notamment en droit des sociétés, fusions et acquisitions, private equity, droit bancaire, finance et marchés de capitaux, droit fiscal, droit social, droit immobilier, droit public et droit de l’environnement, droit de la propriété intellectuelle, des nouvelles technologies, droit de la concurrence et de la distribution, droit des contrats, droit des entreprises en difficulté, droit du sport, droit des transports, contentieux et arbitrage et droit des sciences de la vie.

BIGNON LEBRAY est le membre français du réseau international Meritas qui regroupe près de 184 cabinets d’avocats et 7.000 professionnels du droit répartis dans plus de 91 pays.

www.bignonlebray.com



