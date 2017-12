Le baromètre du numérique 2017

Le baromètre du numérique est une étude de référence qui permet :

- de mesurer l’adoption par les Français des équipements et étudier les pratiques numériques ;

- de détecter les inégalités d’accès et de compétences qu’elles soient volontaires ou subies ;

- afin que la puissance publique puisse anticiper les grandes tendances et mettre en oeuvre une politique favorisant l’appropriation du numérique par tous.



Cette étude annuelle menée depuis 2000 est réalisée par le CREDOC :

- Enquête réalisée en face-à-face en juin 2017 auprès de 2209 personnes représentatives de la population des 12 ans et plus selon la méthode des quotas.

- Le questionnaire et la démarche sont adaptés pour les mineurs. Les questions de l’Agence du Numérique n’ont été posées qu’aux adultes.

- Cette enquête décrit l’équipement et les usages des individus (et non celui des ménages).

- L’ensemble des données de l’enquête depuis 2007 est disponible en open data sur le site data.gouv.fr.



Le numérique toujours plus présent dans la vie des Français...



Tous les usages progressent, l’administration numérique en tête



Depuis près de 15 ans, la numérisation de la société française se poursuit à un rythme rapide et soutenu. Signe de l’omniprésence de la vie numérique, les trois quarts de la population française se connectent quotidiennement à Internet (76% de la population de 12 ans et plus, +2 points en un an).



Tous les usages d’internet étudiés sont, sans exception, en hausse par rapport à la dernière mesure effectuée :



Lire la suite dans le rapport téléchargeable ci-dessous (PDF 10 pages).