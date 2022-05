Le Stade Toulousain fait son entrée dans le web3 et s’apprête à passer son premier « drop » de NFT Le Stade Toulousain fait son entrée dans le web3 et lance sa première collection de NFT avec la technologie Arianee. Le club se positionne ainsi à l’avant-garde de l’innovation marketing et relationnelle.

• Le Stade Toulousain annonce aujourd’hui le lancement d’un dispositif unique dans l’univers des clubs de rugby professionnels.

• Le club va utiliser les NFT pour enrichir sa relation avec sa communauté de supporters en France et à l'international.

• 18 754 NFT de la saison 2021-2022 seront gratuitement distribués aux abonnés puis à l’occasion du dernier match de la saison régulière à domicile le 5 juin 2022.

• Les possesseurs de ce NFT qualifiant auront ensuite la possibilité de gagner par tirage au sort, mais aussi d’acheter, l’un des 1 907 NFT Premium donnant accès à des produits et expériences exclusives.

• Arianee, plateforme leader des solutions web3 pour les marques, permet au Stade Toulousain de maîtriser de bout en bout la technologie nécessaire à l’opération et d’en simplifier l'expérience pour les utilisateurs.

• Horrea, solution de digitalisation du chiffre d’affaires des marques et partenaire d’Arianee, conseille et accompagne le Stade Toulousain dans cette première initiative.



Le web3 et en particulier les NFT développent la relation du club avec sa communauté de supporters en s’affranchissant notamment des frontières physiques. Cette opération s’adresse ainsi aux 10 millions de fans du Stade Toulousain à travers le monde, aux amoureux du rugby mais également à l’ensemble des “NFT enthousiastes”.



Dans un premier temps, ce seront 18 754 NFT (équivalent aux nombres de places du stade Ernest- Wallon) qui seront distribués aux abonnés, puis à l’ensemble des supporters et cela de façon extrêmement simple. Grâce à la technologie Arianee, il suffira en effet aux utilisateurs de cliquer sur un lien ou de scanner un QR code diffusé à la communauté, mais également dans le stade à l’occasion de la réception du Biarritz Olympique pour le dernier match de la saison régulière. Ils pourront ainsi récupérer et collectionner gratuitement, dans leur Wallet, le NFT de la saison 2021 - 2022 du Stade Toulousain (Drop de NFT).



En référence à la date de création du club, 1 907 NFT Premium seront ensuite rendus accessibles aux seuls possesseurs d’un des 18 754 NFT gratuits de la saison. Ces NFT Premium pourront être obtenus de trois façons : 15% d’entre eux gratuitement, via un tirage au sort, 40% vendus à un prix de 30 euros :TTC, 40% vendus en crypto monnaie au prix de 0,015 ETH. Les 5% restants sont inaccessibles car réservés aux joueurs, partenaires et acteurs du club.



Véritable objet de collection digitale, le NFT Premium donnera également à son possesseur l’accès à des produits, expériences et surprises exclusives pour cette fin de saison.



Ainsi, une écharpe personnalisée et nominative sera envoyée à chaque possesseur de NFT Premium. Ceux-ci auront également la possibilité d’adresser leurs messages de soutien directement aux joueurs par le biais d’écrans présents dans les vestiaires et au centre d’entraînement. Ils participeront également à des tirages au sort permettant de gagner des expériences uniques telles qu’une visioconférence avec les acteurs du club, la participation à une conférence de presse ou encore le fait de pouvoir vivre un match au plus proche du terrain.



Le Stade Toulousain voit dans cette première expérimentation l’occasion unique de créer les expériences supporters de demain et d’affirmer son ambition pour le futur de l’institution et de son modèle économique.



Didier Lacroix, Président du Stade Toulousain déclare : “C’est dans la nature du Stade Toulousain d’être précurseur et d’ouvrir la voie. Le web3 pose de nombreuses questions et cette première expérimentation va nous permettre d’apprendre afin de ne pas manquer cette révolution majeure. C’est pourquoi nous avons pensé un dispositif complet, accessible à tous et à très forte valeur ajoutée pour nos supporters.”



Pierre-Nicolas Hurstel, CEO & co-fondateur d’Arianee ajoute : “Notre plateforme permet aux marques de déployer et maîtriser leurs expériences web3.Notre technologie est aujourd’hui utilisée par des marques leaders dans leur catégorie. Le leadership et la force de la marque Stade Toulousain, dans le rugby mondial et plus largement dans le sport, ont donc rendu naturel cette collaboration. Nos solutions clés en main mais également l’accompagnement de Horrea nous ont permis de mettre en œuvre très rapidement cette première incursion dans le web3.”



A propos du Stade Toulousain

Le Stade Toulousain évolue en Top 14 et en Coupe d’Europe. Depuis sa création, le Stade Toulousain a remporté 21 fois le Championnat de France de rugby à XV et est quintuple Champion d’Europe. Ce qui en fait à ce jour le club français et européen le plus titré. En 2019, le Stade Toulousain a été reconnu comme le club de rugby français possédant la plus grosse notoriété, et le quatrième club français, tous sports confondus. En 2019, le Stade Toulousain a été classé 1er Centre de Formation par la Ligue Nationale de Rugby comme le plus performant du Top 14. Au-delà du cadre purement sportif, le Stade Toulousain, dans le cadre de sa démarche RSE, s’engage pleinement dans la vie économique et sociale de sa ville et de sa région.



A propos d'Arianee

Fondée en 2018, Arianee est la première plateforme de solutions Web3 destinée aux marques. Le protocole open-source d’Arianee est basé sur la blockchain et aide les marques à déployer leur stratégie Web3 en leur permettant de tokeniser, distribuer et exploiter les NFT pour transformer leurs relations avec leurs communautés. La plateforme Arianee permet de créer un lien direct, perpétuel et respectueux des données personnelles. Rassemblant de grandes marques et des partenaires technologiques, dont IBM et The Sandbox, dans sa vision de bâtir un Internet décentralisé. Arianee est connue pour ses partenariats les plus récents avec les marques Printemps, Panerai, Groupe Casino et ses partenaires de longue date, le groupe Richemont, Ba&sh, RSVP, Breitling et Paris Fashion Week.

www.arianee.org



A propos d'Horrea

Horrea est une solution de digitalisation du chiffre d’affaires des marques. Dans un monde de plus en plus digitalisé, se transformer et faire évoluer ses sources de revenus est devenu une obligation pour les entreprises qui souhaitent une croissance durable. Les équipes de Horrea accompagnent les marques dans cet enjeu et ouvrent ainsi la voie à de nouvelles expériences de distribution et de commerce. www.horrea.fr



