Le Programme Grande Ecole de KEDGE évolue avec une nouvelle posture pédagogique : Grow by Doing®

KEDGE Business School a pour ambition de faire de ses étudiants de véritables acteurs du monde d’aujourd’hui, prêts à transformer le monde de demain.







Cette posture pédagogique propre au PGE de KEDGE vise à confronter les étudiants à des modes de pensée différenciés et à systématiser leur impact sur le monde dès leur première année d’études. La vocation du Grow by Doing®, au-delà de transmettre des connaissances et des compétences, est de permettre aux étudiants de les mettre en pratique en dehors du cadre habituel de cas d’entreprise ou de projets fictifs.



Aurélie Dehling, la Directrice du PGE, souligne « Aujourd’hui, notre mission ne se limite plus à former nos étudiants au monde de l’entreprise. Nous devons offrir à notre écosystème des profils de professionnels singuliers, ancrés dans l’action et capables de rebattre les cartes d’une société qui tend à s’essouffler. »



Engager les étudiants dans des actions concrètes à impact



Le premier axe du Grow by Doing® repose sur la « posture du faire », c’est-à-dire l’engagement immédiat des étudiants dans des actions concrètes à impact.



La méthode du « faire » est déjà très présente dans la pédagogie de KEDGE grâce au dispositif Be-U qui accompagne les étudiants tout au long de leur cursus dans le développement de leurs compétences et la construction de leur employabilité.



Parmi les nouveaux cours qui vont être inscrits au programme, certains s’inscrivent directement dans l’objectif d’exercer un impact sur l’environnement et le territoire :



• Le cours en RSE « Décarbonation et résilience » sera mis en place dès la rentrée 2022. Au sein de ce module, les étudiants devront observer les avancées de l’école en matière de décarbonation et émettre des recommandations dont l’établissement s’engage à tenir compte.

• Un nouveau cours de comptabilité aura pour objectif de construire un dispositif d’aide aux associations et TPE/PME des territoires autour des campus.



Ces cours permettront aux étudiants de mesurer l’impact réel de leurs actions et d’enrichir leur expérience professionnelle pour maximiser leur employabilité.



Apprendre à penser différemment



Le deuxième axe de la posture Grow by Doing® consiste à inciter les étudiants à penser « différemment » en les confrontant à des modes de pensée plus disruptifs et novateurs.



A ce titre, un cycle de conférences appelé « Thinking Out Loud », démarré à l’automne 2021, permet aux étudiants d’écouter des personnalités invitées, reconnues pour leur réflexion originale et prospective. « En encourageant nos étudiants à réfléchir différemment sur des sujets comme l’inclusion, la diversité ou encore certaines avancées technologiques, notre objectif est de leur donner les clés nécessaires pour se remettre en question et ainsi devenir des acteurs de la transformation. Ces éléments leur permettront de se différencier efficacement dans le monde du travail. » explique Aurélie Dehling.



La première conférence Thinking Out Loud avait pour intitulé ‘’Osez Josephine : Black cultures matters’’! Cette conférence en résonance avec l’actualité, a rendu hommage à l’entrée de Joséphine Baker au Panthéon tout en abordant l’universalité des cultures noires, sous un angle double, artistique et historique au travers du regard d’une historienne et d’un musicien.



Le deuxième rendez-vous, le 1er février, a abordé le thème de « La globalisation de la culture » et la conférence prévue en mars traitera de « la face cachée de la transition énergétique ».



Enrichir les parcours étudiants



Un autre point central de la nouvelle orientation du Programme Grande École est la mise en place de plusieurs cours, matières, parcours ou majeures dans le but d’enrichir le cursus et ainsi d’élargir le champ des connaissances et des soft skills des étudiants.



Dans ce cadre, un parcours « full english » est maintenant possible en L3. Durant cette première année les étudiants pourront donner une première coloration à leur profil en choisissant 2 options : une option parmi « Data ou Finance » et une autre entre « Culture et société ou innovation/entrepreneuriat ».



A la rentrée prochaine, les étudiants en M1 pourront bénéficier de l’intégration de plusieurs nouveaux enseignements :

• un cours d’Art oratoire obligatoire ainsi qu’un concours d’éloquence,

• un cours « Penser 2050 » qui traitera chaque année d’une problématique d’avenir précise, pour ‘’décoder le monde de demain’’ et co-construire du contenu sur des sujets tels que la mobilité et la société,

• une nouvelle majeure en économie sociale et solidaire,

• un module de cours intitulé : « The dark side of management sciences » dont l’objectif est d’exercer l’esprit critique des étudiants en leur montrant la face cachée des entreprises sur les secteurs du marketing, des RH et de la finance,

• un cours « Trust me I am an IA » sur les enjeux liés au développement de l’intelligence artificielle et ses conséquences.



L’année de M2 intégrera un cours orienté sur la thématique de la « complexité ».



Intégrer une période plus longue à l’international



La posture pédagogique de Grow by Doing® inclut également l’ouverture sur le monde. La période obligatoire à l’international est passée de 6 à 12 mois. Effectuer 12 mois à l’international est maintenant un requis diplômant.



Ces 12 mois pourront s’effectuer :

• soit en échange dans une université partenaire du programme,

• soit en stage dans une entreprise à l’international.



A propos de KEDGE Business School :

KEDGE Business School est une Ecole de management française de référence présente sur 4 campus en France (Paris, Bordeaux, Marseille et Toulon), 4 à l’international (2 en Chine à Shanghai et Suzhou, et 2 en Afrique à Dakar et Abidjan) et 3 campus associés (Avignon, Bastia et Bayonne). La communauté KEDGE se compose de 14 800 étudiants (dont 23% d’étudiants étrangers), 172 professeurs permanents (dont 45% d’internationaux), 201 partenaires académiques internationaux et 70 000 diplômés à travers le monde. KEDGE propose une offre de 36 formations en management et en design pour étudiants et professionnels, et déploie des formations sur-mesure pour les entreprises au niveau national et international. Membre de la Conférence des Grandes Ecoles et accréditée AACSB, EQUIS et AMBA, KEDGE Business School est une institution reconnue par l'Etat français, avec des programmes visés, et labellisée EESPIG. KEDGE est classée par le Financial Times 40ème meilleure Business School en Europe et 45ème mondiale pour son Executive MBA.

kedge.edu

