Le Groupe Up renoue avec la croissance et accélère sa transformation digitale avec le lancement d’UpOne Le groupe coopératif, spécialiste des solutions de paiement à utilité sociale et locale a présenté des résultats en hausse en 2021. Avec un chiffre d’affaires de 566 millions d’euros, en progression de 6 %, et un résultat net de 48,6 millions d’euros, la coopérative renoue avec la croissance.

Ces chiffres illustrent les premiers succès de la stratégie de l’entreprise qui accélère sa transformation digitale et annonce le lancement d’UpOne, une solution unique de gestion des avantages aux salariés pour l’entreprise et de paiement pour le salarié.



Avantages aux salariés et aides sociales : l’argent fléché au cœur du métier de Up



La crise sanitaire a renforcé les besoins en titres sociaux, fait évoluer les attentes des salariés en matière de bien-être au travail et entraîné une digitalisation accélérée des pratiques de consommation.

L’inflation souligne aujourd’hui l’importance de la question du pouvoir d’achat pour l’ensemble de la population et rappelle l’utilité économique et sociale des moyens de paiement du groupe Up, qui permettent de flécher des aides à la consommation orientées vers des dépenses précises pour des publics identifiés.



Cette utilité a guidé la stratégie du groupe qui renforce son activité sur son cœur de métier – les solutions de monnaie intelligente à utilité sociale et locale – tout en accélérant la transformation digitale et la diversification de son offre, par l’investissement ou la coopération, grâce à des acquisitions ou de nouveaux partenariats.



Diversifier l’offre au service du pouvoir d’achat des salariés et des populations



Ces dernières années, le groupe s’est employé à diversifier son offre d’avantages aux salariés pour développer leur pouvoir d’achat en France, en Europe et en Afrique du Nord.



Les acquisitions de Leeto (gestion des CSE) ou d’Hexeko (repas, sport et culture pour les salariés) et les partenariats innovants avec Betterway (mobilité durable), Foodles (cantines et frigos connectés), Hohopfood (antigaspi alimentaire), ToutesMesAides (accès aux aides sociales), Rosaly (acompte sur salaire) ou Prev&Care (accompagnement des salariés aidants), ont permis de bâtir une offre unique qui permet aux employeurs d’accompagner leurs salariés dans toutes les facettes de leur vie.



En parallèle, pour répondre à l’urgence et permettre aux pouvoirs publics ou aux associations d’acheminer des aides financières aux populations fragilisées par la crise sanitaire, Up a amplifié le déploiement de sa carte UpCohésia, de l’e-Pass (application destinée plus particulièrement aux jeunes) ainsi que du Chèque de services (CAP), en France et dans d’autres pays comme l’Italie.



Cette stratégie a porté ses fruits avec un volume d’émission de titres prépayés égal à 8,1 milliards d’euros, en hausse de 8%. En tout, 1,1 million de clients recourent aux solutions du groupe Up pour améliorer quotidiennement le bien-être et le pouvoir d’achat de 24 millions d’utilisateurs.



Accélérer la digitalisation de l’offre pour une expérience simple, fluide et robuste



L’enrichissement de l’offre s’est accompagné d’une stratégie de digitalisation ambitieuse. Avec 23 millions de cartes en circulation et 345 millions de transactions en 2021, 63 % de l’activité du groupe est désormais dématérialisée.



Sur l’année, Up a investi 33 millions d’euros en recherche et développement pour digitaliser ses métiers et ses produits. 58 nouvelles offres, services ou fonctionnalités ont vu le jour grâce, notamment, à la refonte du système informatique et monétique pour proposer plus de services pour les offres existantes comme l‘E-Pass, UpCohésia ou pour la nouvelle carte UpDéjeuner lancée ce printemps, à laquelle s’adosse un programme original de cashback (Up+).



Le basculement des produits vers des supports dématérialisés et l’enrichissement de l’offre permettent au groupe Up de s’adapter aux nouveaux usages de travail et de loisirs avec une expérience simple, fluide et robuste. Cette ambition se concrétise aujourd’hui avec le lancement d’UpOne, une solution inédite de gestion centralisée de l’ensemble des avantages aux salariés, née 6 mois après l’acquisition de Hexeko, start-up basée en Belgique.



Cap sur l’innovation avec le multibenefit : Up lance UpOne



Incarnation de la double volonté de diversification et de digitalisation, UpOne est un marqueur fort de la nouvelle stratégie du groupe. Toute la palette des avantages aux salariés est désormais regroupée dans une solution unique de gestion pour l’entreprise et de paiement pour le salarié.



Déjeuner, mobilité, culture, cadeau, pour commencer, tous les avantages sont accessibles sur une seule carte et une application pour le salarié, qui peut dépenser, avec une carte physique ou digitale. Côté employeur, un espace de gestion centralisé permet de commander n’importe quel avantage social, de gérer ses factures et le suivi des comptes bénéficiaires.



Pensée pour s’adapter à toutes les entreprises et à toutes les envies, UpOne a vocation à intégrer au fur et à mesure de nouveaux avantages. Elle est disponible dès aujourd’hui, et précède de quelques jours le lancement d’une offre en mode R&D de flexbenefits (avantages à la carte) en open banking.



« Dans un contexte inflationniste, nos solutions de monnaie intelligente sont une réponse pour préserver le pouvoir d’achat des salariés et des populations. Parce que nous innovons, nous permettons aux entreprises et aux pouvoirs publics d’être plus efficaces pour répondre précisément aux besoins de chacun pour se nourrir, se déplacer, se cultiver, se faire plaisir, ou tout à la fois avec UpOne ! » déclare Julien Anglade, directeur général du groupe Up.



À propos du groupe Up :

Up crée des solutions de paiement et des services à utilité sociale et locale qui donnent aux entreprises et aux collectivités les moyens d’agir pour améliorer le pouvoir d'achat et la qualité de vie des salariés et des citoyens dans les territoires. Ses marques notoires sont le titre-restaurant UpDéjeuner, les titres cadeaux UpCadhoc, UpChèque Lire ou Culture et UpCohésia . Acteur de l’ESS et fidèle à son modèle coopératif, Up contribue à une société plus durable qui place l’Humain au cœur de l’économie. Le Groupe compte 2951 collaborateurs dans le monde et a réalisé un chiffre d'affaires de 566 millions d’euros en 2021. www.up.coop



