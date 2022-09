Le Groupe OCTIME annonce l’acquisition de l’éditeur espagnol aTurnos spécialiste des solutions de planification sous contraintes en mode SaaS

Avec cette nouvelle opération, le Groupe OCTIME enrichit son offre de services 100% SaaS et renforce ses positions à l’international.



Créée en 2011, aTurnos Solutions S.L. est une société espagnole qui édite et opère une solution RH innovante de planification sous contraintes, en mode SaaS. Elle offre de puissantes fonctionnalités, reposant notamment sur une forte capacité d'exploitation de la data permettant de générer automatiquement les plannings de salariés dans le respect du cadre réglementaire. Avec son offre progicielle packagée par taille d’entreprises et par secteur d’activité, elle compte un nombre croissant de

clients, grands comptes (IKEA, Media Markt) et PME.



Avec cette nouvelle acquisition, le Groupe OCTIME en croissance annuelle régulière à 2 chiffres, et réalisant un CA de 30 M€, confirme son ambition et son plan de développement industriel, en se renforçant sur son expertise et sur son savoir-faire en matière de planification et de gestion des temps.



« aTurnos est l'un des acteurs de la GTA les plus dynamiques et innovants de ces dix dernières années en Espagne. Son offre complémentaire permet au Groupe OCTIME de créer une chaîne de valeur complète alliant le planning, la GTA, le contrôle d’accès, la gestion des remplacements et la planification sous contraintes. Cette opération confirme notre ambition de devenir l’acteur européen incontournable pour

accompagner la performance RH des entreprises de toutes tailles » Nicolas Michel-Vernet, Directeur Général du Groupe OCTIME.



« Rejoindre ce grand Groupe est une étape majeure dans notre stratégie de croissance. Elle nous ouvre de nouvelles opportunités en Europe et en Amérique latine, notamment via les synergies créées avec SPEC, filiale espagnole du Groupe OCTIME. » Pablo García Ansola, co-fondateur & CEO de aTurnos.



À propos du Groupe OCTIME

Basé à Biron (64), le Groupe OCTIME est un éditeur de solutions pour les Ressources Humaines à dimension internationale, spécialiste de la planification et de la gestion des temps (GTA) depuis 1998. Avec ses offres SaaS, il accompagne plus de 6 000 clients de toutes tailles et de tous secteurs, soit plus de 5,3 millions de salariés. Le Groupe OCTIME, présent dans de nombreux secteurs d’activité (retail, services,

hôtellerie...) est n°1 en France sur le secteur de la santé et du médico-social avec une expertise historique. En 2021, il a complété son offre avec Staffelio, la 1ère plateforme SaaS de gestion des remplacements et des recrutements totalement intégrée au planning.

Le Groupe OCTIME est présent en Espagne, au Portugal, et en Amérique Latine au travers de sa filiale Grupo SPEC. Avec plus de 3 500 clients (grandes industries et administrations publiques), Grupo SPEC est le leader espagnol des solutions logicielles et matérielles de gestion des temps, de badgeage et de contrôle d’accès.

octime.com



À propos de aTurnos

aTurnos Solutions S.L., créée en 2011 dans le centre de l'Espagne, développe, édite et opère une solution SaaS de gestion des temps et de planification avancée et sous contraintes. La solution aTurnos gère aujourd'hui plus de 300 000 utilisateurs actifs et compte parmi ses clients de grandes entreprises européennes (IKEA, Media Markt) dans tous les secteurs d'activité (distribution, industrie et services). Elle est une référence sur le marché espagnol de la santé privée et publique. En 2021, aTurnos est citée par le cabinet Gartner dans son guide des solutions de gestion des ressources humaines, confirmant la pertinence de son offre et lui permettant de nouer des partenariats stratégiques avec de grandes sociétés de conseil spécialisées.