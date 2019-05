Le Groupe Lapeyre choisit Esker pour digitaliser son cycle Purchase-to-Pay

Avec 8 000 fournisseurs, 300 000 factures fournisseurs reçues par an dans cinq lieux différents (centre de service partagé, siège, magasins Lapeyre, usines, dépôts KparK™) et plus de 500 valideurs répartis dans toute la France, le processus de traitement des factures fournisseurs du Groupe Lapeyre était long et complexe.



Le temps de traitement et de validation moyen d'une facture oscillait entre 30 à 45 jours avant sa comptabilisation, avec un risque important de paiement en retard qui pouvait pénaliser les relations avec les fournisseurs (retards de livraison, blocages de production). La charge de travail pour gérer ce processus interdisait un bon suivi des demandes d'avoir, ce qui se traduisait par un manque à gagner financier significatif pour le Groupe. Les impacts sur la gestion globale de l'entreprise et sur les fournisseurs ont incité le Groupe à repenser complètement l'organisation de la comptabilité fournisseurs.



Parmi les 6 prestataires consultés pour digitaliser notre cycle Purchase-to-Pay, Esker nous a convaincus par sa capacité à s’intégrer à SAP et par l’ergonomie de son portail fournisseurs. Facile à utiliser pour nos équipes qui interviennent à présent sur un seul et même outil, ce portail nous permet surtout d'échanger commandes et factures avec nos fournisseurs de manière totalement dématérialisée. L'application mobile, qui était un élément décisif pour nous, a également parfaitement répondu à nos besoins pour permettre à nos 500 valideurs de transmettre instantanément et où qu’ils soient leurs bons à payer.” Louis Parizot, Directeur Adjoint des Achats du Groupe Lapeyre™



La solution Esker permettra au Groupe Lapeyre de structurer et d'optimiser son cycle Purchase-to-Pay grâce à une véritable interaction avec les fournisseurs au sein d'un portail dédié :



Mise en place d'un outil de référencement fournisseurs au sein de la solution Esker permettant de disposer d'une base documentaire unique et partagée recensant tous les fournisseurs.



Dématérialisation du flux de commandes d’achats de frais généraux : conversion automatique, dès leur approbation, des demandes d’achats en commande d’achats, envoi PDF au portail fournisseurs, archivage électronique.



Dématérialisation du traitement des factures fournisseurs : réception centralisée au centre de service partagé, traitement automatisé, rapprochement avec les bons de commande, validation électronique par les 500 valideurs directement dans la solution ou via l'application mobile, intégration à l’ERP, archivage électronique.



Des bénéfices pour le Groupe allant bien au-delà du cycle Purchase-to-Pay



La digitalisation du cycle Purchase-to-Pay avec la solution Esker aura un impact global sur la gestion de l’entreprise tant en termes organisationnels que financiers.



L'équipe Comptabilité Fournisseurs qui totalise 30 personnes sera maintenue et les gains de productivité permettront d'intégrer de nouvelles missions telles que la gestion des écarts et des avoirs.



Parmi les bénéfices attendus, le Groupe Lapeyre compte également sur :

• Un meilleur suivi des avoirs demandés aux fournisseurs

• Une harmonisation des processus du cycle Purchase-to-Pay

• Une diminution du délai de traitement des factures entre 3 et 15 jours

• Une meilleure maîtrise des écarts entre commandes et factures

• Une amélioration des relations fournisseurs

• Une baisse des coûts liés à l'archivage électronique

• Une meilleure productivité avec la définition de KPI (retards de paiements, demandes d'avoirs...)



À propos de Groupe Lapeyre

À la fois concepteur, fabricant et distributeur, le Groupe Lapeyre est un leader incontournable sur le marché de l’aménagement en France. Il est constitué d’enseignes fortes comme Lapeyre (menuiseries, cuisines, salles de bains), KparK (portes, fenêtres et volets), Gimm et Menuiseries Françaises (réseaux de vente aux professionnels) ou encore Vita Confort (spécialiste des projets clés en main de rénovation de salles de bains et d'aménagement de logements en IdF), qui développent des produits et des services accessibles au plus grand nombre. Le Groupe Lapeyre dispose de 11 usines qui réalisent des produits de qualité, 100 % fabriqués en France, ce sont également 6000 collaborateurs, 11 sites industriels en France et près de 200 points de vente.

Le Groupe Lapeyre est une filiale de Saint-Gobain, leader mondial de l’habitat, présent dans 67 pays avec plus de 180 000 collaborateurs.



À propos d’Esker

Esker est un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation des documents en mode Cloud.

Parce que la transformation numérique est aussi cruciale pour les départements financiers et services clients des entreprises, Esker les accompagne afin d’automatiser et optimiser leurs cycles de gestion Order-to-Cash et Purchase-to-Pay (comptabilité clients, fournisseurs, achats…).

Développée sur la base de technologies innovantes d’intelligence artificielle et de robotisation, la solution Cloud d’Esker est utilisée par plus de 6 000 entreprises dans le monde pour leur procurer de nombreux bénéfices (gains de productivité, visibilité accrue sur leur activité, réduction des risques de fraude, meilleure collaboration en interne, avec leurs clients et leurs fournisseurs…).

Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud, Esker a réalisé 86,9 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2018 dont 59% à l’international. Esker est cotée sur Euronext GrowthTM à Paris (Code ISIN FR0000035818) et bénéficie du label d’entreprise innovante décerné par bpifrance (N° 3684151/1).

