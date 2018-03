Le Groupe KPF, SSII spécialisée sur SAP, s’engage sur le bien-être au travail

« A l’heure où la compétitivité des entreprises prend souvent le pas sur les conditions de travail des salariés, nous avons pensé qu’il était judicieux de faire un état des lieux qui nous permettrait d’identifier les attentes de nos collaborateurs dans ce domaine. » commente Alain Champion, Président du groupe KPF. « Grâce à cette étude, nous avons identifié des axes d’amélioration que nous allons mettre en œuvre avec nos équipes. Notre démarche s’inscrit dans une politique RH de prévention des risques santé afin d’améliorer la qualité de vie au travail. Un bénéfice qui sera partagé par tous. »



Le groupe KPF a bénéficié d’une étude que Malakoff Médéric propose à ses entreprises clientes en complémentaire santé et en prévoyance. Cette enquête auprès des salariés prend en compte les déterminants de la santé, reconnus pour avoir un impact sur le travail : conditions de vie, conditions physiques de travail, conditions sociales de travail et pratiques de santé.



Près de 90% des 160 salariés, répartis sur Paris, Lille, Lyon et Toulouse, ont rempli le questionnaire anonyme et traité de façon confidentielle. Les données recueillies dans l’enquête sont comparées à celles d’un échantillon national de 3500 salariés, représentatif du secteur privé.



L’analyse des résultats est restituée sous la forme de tableaux de bord organisés autour de 8 indicateurs : état de santé, hygiène de vie, repli social, environnement personnel, composantes du travail et du métier, engagement au travail et priorité santé-sécurité de l’entreprise.



L’analyse des résultats fait ressortir qu’il fait plutôt bon vivre dans cette entreprise assez masculine, jeune et composée d’une majorité de cadres :

- La bonne ambiance de travail : 90% des salariés interrogés pensent qu’il y a une bonne entente là où ils travaillent, malgré l’intensité du travail et les contraintes du métier, versus une moyenne nationale de 79 %.

- La qualité du management de proximité : 78% pensent pouvoir compter sur leur supérieur hiérarchique en cas de problème, versus une moyenne nationale de 67%. 82% estiment pouvoir donner leur avis.

- Les perspectives de développement : 88% estiment que leur travail leur permet d’apprendre des choses nouvelles, et 76% pensent pouvoir développer leurs compétences professionnelles.

- La confiance dans l’avenir : 92% sont confiants dans l’avenir et 96% sont bien insérés dans leur tissu relationnel.

- L’environnement personnel serein : 12% ont un proche qui leur cause beaucoup de souci, versus une moyenne nationale de 29%.

- L’engagement de l’entreprise sur la dimension bien-être qui est supérieur de 4 points par rapport à la moyenne nationale



Les collaborateurs du Groupe KPF ont fait part de leurs attentes en matière d’évolution professionnelle et d’accompagnement de la part de l’entreprise dans le domaine « activité physique », avec 77% d’entre eux qui souhaitent pratiquer une activité physique et 68% qui seraient intéressés si l’entreprise la leur proposait.



« Cette étude nous permet de disposer des indicateurs santé et bien-être propres à notre Groupe, et nous savons dorénavant sur quels thèmes prioritaires faire porter nos actions de prévention. » conclut Alain Champion.



Le Groupe KPF participera au Prix Malakoff Médéric du bien-être en entreprise, dont les prix seront remis au mois d’octobre prochain.



Groupe KPF

www.groupekpf.fr