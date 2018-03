Le CERN déploie Oracle Enterprise Manager 12c pour gérer son infrastructure Oracle

Oracle Corporation annonce que le CERN, l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire, l’un des plus grands et des plus prestigieux laboratoires scientifiques du monde, a déployé Oracle Enterprise Manager 12c pour superviser et gérer son infrastructure Oracle incluant les applications, le middleware, les bases de données et le matériel.



Le CERN gère une très vaste infrastructure de bases de données qui tient un rôle essentiel dans le fonctionnement du laboratoire, des accélérateurs et des détecteurs, ainsi que pour la gestion des métadonnées du LHC (LHC – Large Hadron Collider). Oracle Enterprise Manager aura pour mission principale de surperviser les principaux paramètres de cette infrastructure – un rôle essentiel pour assurer l'efficacité du fonctionnement opérationnel de l'infrastructure de bases de données du CERN.



Avec Oracle Enterprise Manager, le CERN gère aujourd'hui plus de 3 000 environnements (parmi lesquels on dénombre plus de 200 instances Oracle Database, plus de 50 configurations haute disponibilité avec Oracle Real Application Clusters et plus de 200 instances d'Oracle WebLogic Server). Il automatise toutes ses opérations de gestion des configurations et des cycles de vie (telles que la vérification des règles de sécurité) et assure la gestion des performances et l'optimisation de son installation.



Pour assurer la montée en charge de son infrastructure en activant des configurations supplémentaires, le CERN utilise de grandes quantités de serveurs banalisés et s'appuie sur des technologies de virtualisation. Oracle Enterprise Manager permet au CERN de gérer efficacement cette prolifération de serveurs à la fois physiques et virtuels.



Le CERN utilise également Oracle Enterprise Manager pour gérer sa plateforme de middleware, afin d'accélérer et d'optimiser la mise à disposition et le déploiement de ses environnements Oracle WebLogic Suite. Le CERN peut ainsi maximiser l'utilisation de ses ressources matérielles et d'administration.



Enfin, Oracle Enterprise Manager joue aussi un rôle important dans les opérations de surveillance des applications spécifiques du CERN.



Responsable du groupe Services de Bases de Données au sein de la direction informatique du CERN, Tony Cass commente ainsi ce déploiement : “Parmi nos bases de données, beaucoup ont un rôle critique pour le fonctionnement des accélérateurs et de nos expériences : leur fiabilité est donc essentielle. L'optimisation de notre infrastructure Oracle constitue aussi un objectif clé, car nous devons supporter des volumes de données toujours plus importants avec des budgets qui ne sont pourtant pas extensibles. Nous devons pouvoir vérifier automatiquement la conformité des configurations et gérer de façon préventive notre environnement, afin de maîtriser tous les problèmes qui pourraient survenir. Oracle Enterprise Manager surveille les nombreux composants de notre infrastructure et nous signale très tôt les incidents éventuels, avant qu'ils ne se transforment en problèmes majeurs. Nous pouvons ainsi consacrer plus de temps à fournir à nos utilisateurs une réelle valeur ajoutée.”



“Oracle entretient depuis longtemps une relation étroite avec le CERN,” déclare Sushil Kumar, Vice President, Product Strategy & Business Development, Oracle. “L'infrastructure de bases de données du CERN se caractérise par des exigences particulières en matière d'automatisation des opérations informatiques. Elle constitue un environnement idéal pour le déploiement d'Oracle Enterprise Manager, qui intègre ainsi des fonctionnalités extrêmement avancées que beaucoup de clients utilisent aujourd'hui. Oracle Enterprise Manager contribue aux objectifs de cette organisation en assurant le respect des standards, en diminuant le temps nécessaire pour les opérations informatiques quotidiennes et en réduisant les temps d'arrêt grâce à une surveillance préventive. En aidant l'informatique du CERN à augmenter son efficacité, nous permettons au CERN de se concentrer sur sa mission première : la recherche scientifique.”



