Le Bon Marché Rive Gauche et l'ESIEA s'associent pour soutenir les femmes dans les étudiantes dans le numérique

« Aujourd’hui, nous avons eu la chance de bénéficier de ce programme extraordinaire, car nous sommes déjà engagées dans le secteur du numérique, mais demain le but est d'aller voir des jeunes filles en collège et lycée afin de leur expliquer que le numérique n'est pas réservé qu'à une élite masculine . Grâce à cette bourse, j’ai une opportunité unique d’être mentorée par une personne travaillant dans le secteur du numérique dans le secteur du luxe. Ce qui me donne envie et me permettra, je l’espère, par la suite construire mon parcours professionnel au sein de grandes Maisons. »



En 2025, la place des filles et des femmes dans les domaines scientifiques, du numérique et de l’intelligence artificielle ne progresse pas, voire recule en France – la réforme du bac ayant accentué les écarts. Selon une étude du Gender Scan, la part des femmes diplômées en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) parmi les diplômées de l’enseignement supérieur en France représente seulement 15%. En tant que lauréates, Constance et Coralie s’engagent à porter les valeurs du Bon Marché auprès des étudiantes de l’ESIEA et à encourager les femmes à envisager des carrières dans l’informatique et le numérique.

Développer des actions de mentorat et un réseau professionnel à destination des femmes représentent des actions clés pour atteindre une plus grande mixité